De cantar a Camarón de la Isla en La Voz Kids a reinventar el flamenco: así es el nuevo Raúl “El Balilla”

Raúl “El Balilla” lleva más de una década demostrando que el flamenco no entiende de edades cuando el talento nace de forma natural. Aquel niño cartagenero que emocionó a millones de espectadores en La Voz Kids interpretando a Camarón de la Isla se ha convertido hoy en una de las voces jóvenes con mayor proyección dentro del panorama flamenco actual. Con apenas 21 años, suma seis discos publicados, más de 350 conciertos y una comunidad de seguidores que ya supera el millón en redes sociales.

Lejos de quedarse anclado en la imagen de niño prodigio, Raúl ha sabido evolucionar artística y personalmente, manteniendo intactas sus raíces flamencas mientras incorpora sonidos contemporáneos que conectan con nuevas generaciones. Su trayectoria ha estado marcada por la constancia, el directo y una búsqueda constante de evolución artística, inspirándose en referentes como Camarón, Ketama o Niña Pastori, pero apostando cada vez más por encontrar una voz propia dentro del género.



Ahora, el artista abre una nueva etapa con “Ay Mayá”, un single cargado de emoción y significado personal que marca un punto de inflexión en su carrera. En esta entrevista, Raúl “El Balilla” habla con sinceridad sobre el peso de crecer bajo los focos, la madurez que le ha dado la música y los nuevos proyectos que prepara, entre ellos la gira Desde Niño 2026 y una propuesta más íntima y acústica llamada Flamencura.

1. Sus inicios en la música comenzaron siendo muy joven y con una enorme exposición mediática. ¿Cómo recuerda hoy aquella etapa en La Voz Kids y qué aprendió de ese salto tan temprano a la fama? Tengo recuerdos muy bonitos; me acuerdo de cómo, desde el primer día, disfruté de todo en el programa, de lo bien que me lo pasé, de las amistades que me llevé para muchísimo tiempo y, sobre todo, de lo que aprendí de David Bisbal y de todos los coaches y compañeros que había en ese momento. Fue algo increíble que repetiría siempre porque fue un recuerdo inolvidable.

2. Usted ha conseguido mantener viva la esencia del flamenco mientras incorpora sonidos más actuales. ¿Cómo definiría la evolución artística que ha vivido desde sus primeros discos hasta Ay Mayá? Todo tiene que ver con cómo he ido creciendo con los años. He ido innovando y descubriéndome como artista; es algo que he ido experimentando con el paso del tiempo, y estoy súper contento porque el resultado de esta nueva canción ha sido increíble.



3. Con solo 21 años ya suma seis discos, cientos de conciertos y millones de seguidores. ¿Cómo se gestiona emocionalmente una carrera tan intensa a una edad tan joven? Lo llevo bastante bien. Es verdad que al principio es un poco más complicado porque es una experiencia completamente nueva y que, obviamente, ha tenido sus dificultades. A día de hoy, estoy súper motivado y contento por el trabajo que estamos haciendo. Soy una persona muy afortunada porque estoy disfrutando de un sueño y del trabajo que me gusta.

4. Ay Mayá nace como una dedicatoria a la persona favorita de cada uno. ¿Qué hay de personal y autobiográfico en esta canción? Todo surge porque estoy en un antes y un después en mi carrera. He descubierto un género musical que me gusta muchísimo y cómo lo interpreto. Pienso que es algo nuevo que, a partir de ahora, va a estar muy presente en mi carrera. Además, esta canción me recuerda mucho a mi hijo, ya que Ay Mayá significa esa persona especial en tu vida.

5. Muchos artistas jóvenes buscan su identidad musical. En su caso, ¿qué peso han tenido referentes como Camarón, Niña Pastori o Ketama en su manera de entender el flamenco? Está claro que en mi carrera mi identidad ha sido el flamenco, sin duda. Es verdad que yo he tenido de referencia siempre al maestro Camarón de la Isla. A día de hoy, llevo un tiempo sin escuchar a ningún artista porque pienso que la personalidad y el estilo de un artista se consiguen escuchándote a ti mismo e intentando ir mejorando día tras día hasta encontrar tu personalidad y en lo que verdaderamente encajas.



6. Después de más de 350 conciertos y una trayectoria que no ha dejado de crecer desde niño, ¿qué es lo que más ilusión le hace seguir viviendo dentro de la música y del escenario? Me llena de ilusión que, después de 13 años de profesión, haya pasado el tiempo y cada día sean más personas las que están a mi lado. Comencé siendo tan solo un niño y, a día de hoy, siendo más hombre, puedo presumir de que continúo vivo en la música y disfrutando de mi pasión, que son las canciones, los conciertos y, sobre todo, todas las personas que están conmigo.

7. Este nuevo single parece abrir una nueva etapa en su carrera. ¿Qué proyectos, colaboraciones o sorpresas prepara para los próximos meses con la gira Desde Niño 2026? Solo puedo decir que estamos preparando una gira impresionante hasta el año 2027 que, como bien has dicho, se llama Desde Niño. También venimos con un proyecto muy bonito: una gira acústica que se llamará Flamencura. Tendremos la oportunidad de disfrutar en salas y teatros, en algo más íntimo y cercano, donde pienso que puedo llegar al corazón de todas las personas y, por supuesto, con música nueva.

Raúl “El Balilla” emocionó a millones de espectadores cantando a Camarón siendo apenas un niño. Hoy, con una voz más madura y una identidad artística cada vez más definida, confirma que el flamenco puede crecer, evolucionar y seguir emocionando sin perder su esencia.







