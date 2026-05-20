En el Centro Riojano de Madrid, ubicada en la calle Serrano, número 25, se ha celebrado el acto de presentación del libro El profeso y los Borgia, de Carlo Emanuele Ruspoli y la entrega al autor del Premio Internacional de Novela Histórica “Francisco de Vitoria” 2026, en el que han participado, por orden de intervención, Basilio Rodríguez Cañada, presidente del Grupo Editorial Sal Pigmalión; Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, marqués de la Floresta, jurista, historiador y politólogo, y el autor. Posteriormente el Embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino, hizo entrega del citado premio al autor de la obra presentada, Carlo Emanuele Ruspoli.

Entrega del Premio Internacional de Novela Histórica “Francisco de Vitoria” 2026 a Carlo Emanuele Ruspoli, por el Embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino

Carlo Emanuele Ruspoli

Carlo Emanuele Ruspoli (Roma, 1949). Es doctor arquitecto y ha viajado y trabajado en los cinco continentes. Es autor de numerosos títulos técnicos y catálogos, así como de proyectos de edificación e industriales. Ensayista de artículos de índole técnica y cultural en varias revistas, asimismo colabora con la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Ha escrito además libros de historia, antropología, anécdotas de vida profesional y novelas históricas. Finalmente, para biografías y mayor detalle acerca de toda su producción literaria, se recomienda la lectura de sus cinco blogs que cuentan con más de 300.000 lectores y más de 1.300 artículos. Está presente también en varias redes sociales.

En la Feria del Libro de Madrid 2014 obtuvo el Premio Escriduende a la mejor novela histórica por El Profeso y el opío. En 2015 obtuvo el Premio Internacional de Literatura «Rubén Darío» por la novela El Profeso y la parapsicología, así como el Premio Internacional Sial Pigmalión de Narrativa, por la novela La hija del Profeso, todas estas obras fueron publicadas también en el Grupo Editorial Sial Pigmalión. En 2019, recibió la Medalla de Oro Mayte Spinola de novela histórica por el conjunto de su obra literaria. En 2022 recibió el premio Gustavo Adolfo Bécquer por la novela El Profeso y el Grial, y en 2024 el premio Heródoto por su novela El Profeso y el Faraón. En 2025 publicó El Profeso y el Chamán y El Profeso. El origen de la leyenda, además de Muertes de profesos. Finalmente, en 2026 publicó El Profeso y los Borgia, obra galardonada con el Premio Francisco de Vitoria 2026.

La obra presentada

En una Europa desgarrada por la peste y por el derrumbe de las certezas medievales, los hombres levantan la mirada hacia un cielo que ya no responde. Mientras la razón renace y el humanismo se abre paso entre ruinas, Roma se convierte en un territorio dominado por familias enfrentadas, ejércitos extranjeros y una Iglesia corroída por la corrupción. En ese escenario turbulento emerge el poder implacable de Rodrigo Borgia y de sus hijos, dueños de una ciudad donde todo puede comprarse y todo puede perderse.

En plena efervescencia del Renacimiento, fray Giangaleazzo Ruspoli y su hija Ginebra abandonan la serenidad de su hogar para adentrarse en el corazón de las intrigas romanas. Su librería, fundada bajo la protección de los Borgia, se transforma en un centro neurálgico de conspiraciones, alianzas y secretos que amenazan con arrastrarlos a un destino fatal.

Mientras las grandes familias conspiran para destruir al Papa y a sus ambiciosos descendientes, Juan Borgia fija su mirada en Ginebra, desencadenando un conflicto que obliga a padre e hija a desafiar a quienes hasta entonces habían sido sus protectores.

A partir de ese momento, Giangaleazzo emprende una cadena de gestas que lo llevarán desde las campañas del Gran Capitán en Nápoles hasta la caída de Savonarola en Florencia; desde el rescate del hijo de César Borgia hasta combates contra corsarios en el Mediterráneo; desde los tribunales de la Inquisición hasta los estragos de la peste en Valencia.

Entre guerras, traiciones, pasiones prohibidas y luchas de poder, El Profeso y los Borgia traza una epopeya histórica donde la dignidad se convierte en la única brújula posible en tiempos de caos.