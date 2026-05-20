San Fulgencio siempre recordará la labor de Beatriz Sánchez

El pasado viernes conocimos la trágica noticia del fallecimiento de la concejala del PP en San Fulgencio, Beatriz Sánchez, tras tiempo luchando contra la terrible enfermedad del cáncer y siempre con una sonrisa, siendo cercana a la gente y con una positividad que quedará para siempre.



Personalmente, y dejando a un lado las discrepancias que haya podido tener con otras personas de este equipo de gobierno, he trasladado mediante correo electrónico, personalmente, un email de solidaridad con sus compañeros/as del PP en el municipio, así como a su compañera de partido por el PIPN Charo Mejías.

Tras su fallecimiento el pasado viernes, se convocó un duro y emotivo pleno urgente para declarar el luto oficial y trasladar el apoyo del consistorio a su familia, saliendo la propuesta delante por unanimidad, en la que la oposición también trasladó unas palabras en recuerdo a esta gran concejala.

Son en estos momentos cuando nos damos cuenta de que la confrontación en ocasiones no suma y resta, por lo que, en lo que respecta a las entidades sin ánimo de lucro que gestiono por la protección medioambiental y de cualquier especie animal hemos trasladado nuestra voluntad de trabajar conjuntamente y tengo que decir que he recibido de cada concejal/a una respuesta desde la empatía para poder colaborar en un futuro para bien de todo lo que sea positivo en los aspectos que tratamos.



Simplemente quería hacer este artículo para valorar el trabajo y esfuerzo que Beatriz Sánchez ha realizado en concejalías tan importantes como SERVICIOS SOCIALES, MUJER, TERCERA EDAD, IGUALDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y SANIDAD.

San Fulgencio siempre recordará el trabajo y esfuerzo que la edil ha realizado en el municipio, así como su positividad y cercanía. Quiero aprovechar estas últimas líneas para reiterar mis condolencias a sus compañeros/as de partido y de corporación, así como a sus familiares y personas cercanas.