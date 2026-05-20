El Real Madrid tiene sofoco

Hay personas que cuando llegan a cierta edad, por suerte no son todos y todas, esto hay que decirlo por aquellos que pudieran pensar otra cosa.

No sé qué edad es la mayoría en las personas. Aunque el estado de razonamiento y discernir lo bueno de lo malo cuando se llega a una edad, no son todas las personas mayores, pero sí, hay algunas, como le ha pasado al presidente del Real Madrid. A este individuo, le ha dado un sofoco de muy señor mío. La soberbia le ha dado un requiebro que ni Di Stéfano le hubiese dado un paso por debajo de sus piernas. Es decir, un caño.

A este individuo su soberbia le ha dado sin balón en su misma cabeza, taladrando su psiquis, dejándolo sin capacidad, dejando su inteligencia, si es que la tuvo, fuera de su entorno y capacidad de razonar.

Hay personas que cuando llegan a cierta edad, por suerte no son todos y todas, esto hay que decirlo por aquellos que pudieran pensar otra cosa. sofocos; les asfixian de tal manera que el oxigeno no les llega a los pulmones.

A Florentino Pérez, ahora que le ha dejado su eterno rival, el Barcelona, tendido en el césped sin la liga, vuelve acordase de Negreira. Un exárbitro antiguo que solamente se acuerda este presidente cuando se ve con la soga al cuello, donde le han pasado por debajo de sus pies todos los títulos, los cuales los ha perdido todos y que ahora no ha podido ganar.

El sofoco y la envidia que siempre le tuvo al Barcelona, le han dado un caño que todo aficionado a este deporte del fútbol, este año le han comido la moral y la soberbia de no saber perder. ¿Qué lástima señor Florentino? Olvídese del pasado año, de este y… ya vendrán otros campeonatos para sacar pecho.

Bájese del carro. Se ha hecho mayor, ya ve, no le digo viejo. Lo viejo no sirve para nada, hay que desecharlo y tirarlo a la basura.

Suelte el sofoco y ahogo con su acaloramiento fuera de lugar. Hay muchos años por delante. Los Olsen, Di Stefano, Kopa, Pérez Paya y Gento, se fueron por la puerta grande, deje el sofoco y la asfixia de un año más sin títulos. Los recuerdo son muy bonitos, no deje de mencionarlos más, Y, empapélelo con el caso Negreira y estos dos últimos años, quémelos, y reflexione esta fase: cualquier tiempo pasado fue mejor.