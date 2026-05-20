Opinión
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Felicidades, Israel

Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza
Lectores
miércoles, 20 de mayo de 2026, 09:20 h (CET)

Siempre hay una primera vez para todo. Aunque en aquel momento no sabía lo que aquello significaba, la primera vez que experimenté lo que es el “chantaje emocional”, fue en una tertulia literaria. Yo me acababa de divorciar y tenía mucho tiempo libre después de trabajar. Una chica me invitó al pub Van Gogh donde se reunían los lunes a las 21,00. Sin más pretensiones que la de pasar un rato cerca de la chica que me gustaba, empecé a asistir al lugar. Hasta que un día me lancé, pero lo hacía tan mal, que uno de los poetas más consagrados del lugar dijo en público:” Si Venancio no se va de la tertulia, me iré yo”. Ahora lo puedo ver: ante esta perspectiva, todos los componentes de la tertulia decidieron conspirar de una forma orquestada contra mí para que me fuera por mi propio pie… Pero les salió rana porque en vez de irme, les planté cara haciendo que en aquel templo donde se suponía que tenía que reinar la poesía, las puñaladas literarias era el pan nuestro de cada día... 


He de felicitar a los organizadores del Festival de la Canción de Eurovisión por no someterse al insultante chantaje emocional con el que el gobierno de Sánchez pretendía vetar a Israel. Pienso que, además de quedar otra vez en evidencia a nivel personal, de nuevo ha dejado a todo el PSOE en una situación vergonzosa. La verdad es que, tanto los componentes de la tertulia Van Gogh como el gobierno de España, tendrán que recapacitar mucho de su infantil forma de proceder. Quiero felicitar a Israel por dos motivos: por su merecido triunfo en Eurovisión y por su admirable comportamiento con los que les quieren mal. ¡Enhorabuena! Para mí es motivo de gran inspiración.

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