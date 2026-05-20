HS3 Talent se posiciona como aliado estratégico en la selección de talento en seguridad, salud y sostenibilidad

La seguridad y salud ha dejado de entenderse únicamente como un área técnica vinculada al cumplimiento normativo. Cada vez más compañías incorporan la prevención dentro de su estrategia corporativa, impulsando perfiles capaces de combinar gestión, cultura preventiva y conocimiento del negocio.

Esta evolución también ha transformado el mercado laboral relacionado con Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud, donde posiciones con funciones similares pueden requerir niveles de experiencia, liderazgo y especialización muy distintos.

En este escenario, HS3 Talent desarrolla un modelo especializado en identificación y evaluación de profesionales vinculados a seguridad, salud, sostenibilidad y medio ambiente. A medida que las empresas buscan perfiles más estratégicos y transversales, el headhunting en seguridad y salud gana relevancia en sectores donde localizar talento cualificado resulta cada vez más complejo.

La evolución del mercado de Seguridad y Salud complica la identificación del talento adecuado El mercado de seguridad y salud atraviesa una transformación marcada por la creciente demanda de perfiles especializados y por la evolución progresiva de las funciones vinculadas a Prevención de Riesgos Laborales y gestión preventiva. Las empresas buscan profesionales con capacidad de gestión, liderazgo preventivo y visión estratégica, mientras el sector se aleja de un enfoque exclusivamente técnico o burocrático.

En este escenario, las diferencias salariales son cada vez más visibles. Existen posiciones similares con retribuciones que oscilan entre los 30.000 y los 55.000 euros, aunque detrás de descripciones aparentemente parecidas pueden encontrarse perfiles completamente distintos en experiencia, capacidad de influencia, cultura preventiva o adaptación al negocio.

El Estudio de Salarios en Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales elaborado por HS3 Talent refleja además una elevada dispersión salarial en puestos relacionados con Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud, especialmente en perfiles con funciones estratégicas o responsabilidades de gestión transversal. El informe también señala que el sector evoluciona hacia modelos más vinculados al liderazgo, la cultura preventiva y la gestión empresarial, impulsados por la dificultad creciente para atraer talento especializado.

HS3 Talent ayuda a las empresas a definir y seleccionar perfiles estratégicos Ante esta realidad, muchas organizaciones encuentran dificultades para determinar qué perfil necesita realmente cada estructura y qué banda salarial resulta coherente para atraer talento cualificado. A partir de su especialización en headhunting en seguridad y salud, HS3 Talent desarrolla procesos orientados a identificar profesionales alineados con las necesidades reales de cada compañía.

La firma trabaja en la captación y evaluación de perfiles técnicos y directivos vinculados a seguridad, salud, sostenibilidad y medio ambiente, incorporando análisis de competencias, liderazgo preventivo, cultura organizativa y capacidad de adaptación a distintos entornos empresariales. Entre los perfiles más demandados destacan aquellos capaces de integrar funciones de Prevención de Riesgos Laborales, sostenibilidad y medio ambiente dentro de una misma posición, una tendencia cada vez más presente en compañías industriales, energéticas y logísticas que buscan estructuras más transversales y alineadas con objetivos corporativos.

Además de los procesos de selección, HS3 Talent aporta inteligencia salarial y conocimiento de mercado para ayudar a las empresas a construir estructuras más competitivas y coherentes con la evolución actual del sector. Su metodología combina especialización técnica, visión estratégica y una red consolidada en sectores donde el talento especializado rara vez se encuentra en búsqueda activa de empleo.

La transformación del ámbito de seguridad y salud continúa impulsando nuevas necesidades dentro de las organizaciones. En ese escenario, la capacidad para identificar perfiles preparados para integrar prevención, sostenibilidad y gestión empresarial se consolida como uno de los principales retos en la evolución del talento especializado.

