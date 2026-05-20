Que las palabras del Papa León XIV tienen una vigencia clara y perenne es manifiesta; su mensaje no es algo circunstancial, es universal. Como preparación para el inminente viaje a España estoy leyendo algunos de los discursos y homilías pronunciados en su reciente viaje a diversos países africanos y he de manifestar que en más de un momento me he sentido emocionado, en particular durante la visita a la Prisión de Bata, en Guinea Ecuatorial. Parte del breve discurso que les dirigió a los reclusos podría estar dirigido a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, en el segundo párrafo dijo que “aun en las dificultades, la dignidad humana y la esperanza nunca se pierden”. Efectivamente, el gran tesoro que poseemos las personas es el de la dignidad humana, ya seamos blancos, negros, cobrizos…. Y ello, consecuentemente, nos lleva a vivir con esperanza porque “ninguno está excluido del amor de Dios. Cada uno de nosotros, con su historia, sus errores y sus sufrimientos, sigue siendo valioso a los ojos del Señor”.

Y es así, el Señor murió en la Cruz por rescatarnos a todos los hombres del mal y del poder del pecado, “Dios jamás se cansa de perdonar. Él abre siempre una puerta nueva a quien reconoce los propios errores y desea cambiar. No permitan que el pasado les robe la esperanza en el futuro. Cada día puede ser un nuevo comienzo”.

Me parece que son unas palabras totalmente expresivas para que al reconocernos tal como somos nos hagan reflexionar sobre todo aquello por lo que hemos de pedir perdón y, naturalmente, poner los medios para corregir a la vez todo aquello que descubramos que precisa ser corregido, con la segura esperanza puesta en Dios de que su ayuda no nos ha de faltar.