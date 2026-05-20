Improvisación en ante la crisis del hantavirus

La gestión de la crisis derivada del brote de hantavirus en un crucero de bandera holandesa está evidenciando una preocupante falta de coordinación por parte del Gobierno. Es de justicia reconocer, en primer lugar, que nuestro país cuenta con la capacidad para asistir a los pasajeros y a la tripulación de este barco.

Pienso que el país, el nuestro, está capacitado para afrontar un desafío de estas características, pero la gestión política de esta crisis, parece claro que hasta ahora, está dejando mucho que desear. El Gobierno central hace bien en responder a la solicitud de la OMS, pero su desempeño tiene que ser mucho más profesional y responsable. Sobre todo, cuando se exige un esfuerzo añadido a una comunidad como Canarias, permanentemente expuesta a dificultades que no siempre encuentran el respaldo solidario del Gobierno de la nación.