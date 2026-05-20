Improvisación en ante la crisis del hantavirus
|Jesús Domingo Martínez, Girona
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La gestión de la crisis derivada del brote de hantavirus en un crucero de bandera holandesa está evidenciando una preocupante falta de coordinación por parte del Gobierno. Es de justicia reconocer, en primer lugar, que nuestro país cuenta con la capacidad para asistir a los pasajeros y a la tripulación de este barco.
Pienso que el país, el nuestro, está capacitado para afrontar un desafío de estas características, pero la gestión política de esta crisis, parece claro que hasta ahora, está dejando mucho que desear. El Gobierno central hace bien en responder a la solicitud de la OMS, pero su desempeño tiene que ser mucho más profesional y responsable. Sobre todo, cuando se exige un esfuerzo añadido a una comunidad como Canarias, permanentemente expuesta a dificultades que no siempre encuentran el respaldo solidario del Gobierno de la nación.
Lamentablemente, nos hemos habituado a caminar sobre un suelo de vidrio, temerosos de que el sonido de una contradicción quiebre la frágil paz de la convivencia posmoderna. Existe un virus silencioso, una suerte de patología de la inteligencia, que se ha infiltrado en nuestras aulas, en nuestras tertulias y en el núcleo mismo de nuestra vida política.
El pasado viernes conocimos la trágica noticia del fallecimiento de la concejala del PP en San Fulgencio, Beatriz Sánchez, tras tiempo luchando contra la terrible enfermedad del cáncer y siempre con una sonrisa, siendo cercana a la gente y con una positividad que quedará para siempre.
No sé qué edad es la mayoría en las personas. Aunque el estado de razonamiento y discernir lo bueno de lo malo cuando se llega a una edad, no son todas las personas mayores, pero sí, hay algunas, como le ha pasado al presidente del Real Madrid. A este individuo, le ha dado un sofoco de muy señor mío.