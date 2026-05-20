Humildad
|Luis Cabaneiro Santomé, Lugo
|
|
Mi humildad, al igual que la gran mayoría de mis certezas, es relativa pues, aunque bien es cierto que lo mas valioso de un reloj es el tiempo y que todos lo marcan, no lo es menos que si mi vida dependiera del tiempo... elegiría Rolex o Patek Philippe.
Lamentablemente, nos hemos habituado a caminar sobre un suelo de vidrio, temerosos de que el sonido de una contradicción quiebre la frágil paz de la convivencia posmoderna. Existe un virus silencioso, una suerte de patología de la inteligencia, que se ha infiltrado en nuestras aulas, en nuestras tertulias y en el núcleo mismo de nuestra vida política.
El pasado viernes conocimos la trágica noticia del fallecimiento de la concejala del PP en San Fulgencio, Beatriz Sánchez, tras tiempo luchando contra la terrible enfermedad del cáncer y siempre con una sonrisa, siendo cercana a la gente y con una positividad que quedará para siempre.
No sé qué edad es la mayoría en las personas. Aunque el estado de razonamiento y discernir lo bueno de lo malo cuando se llega a una edad, no son todas las personas mayores, pero sí, hay algunas, como le ha pasado al presidente del Real Madrid. A este individuo, le ha dado un sofoco de muy señor mío.