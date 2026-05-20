​Jeep presenta el nuevo Jeep Avenger, abriendo un nuevo capítulo en una historia de éxito extraordinaria

Expresión contemporánea del ADN de la marca, además de ser revolucionario e innovador, el Jeep Avenger fue diseñado en Europa pensando en los clientes europeos y obtuvo reconocimiento mundial gracias a su combinación única de estilo, funcionalidad, capacidad y tecnología.



Esta fórmula marcó un punto de inflexión en el mercado de los SUV compactos, ofreciendo una capacidad nunca antes vista en el segmento, junto con la personalidad de un atractivo coche compacto.

El éxito del Jeep Avenger ha crecido de forma constante a lo largo del tiempo, a medida que las nuevas versiones han ampliado su alcance comercial: ha alcanzado un total de 270.000 pedidos hasta la fecha (de los cuales el 60% son vehículos electrificados). Hoy en día, el Jeep Avenger es el SUV más vendido en Italia y uno de los modelos líderes en el segmento de los SUV compactos en Europa (el segundo segmento más grande en términos de volumen).

El Avenger es realmente un coche para todos: su base de clientes está muy bien equilibrada, combinando clientes masculinos tradicionales de mediana edad con una mayor proporción de compradoras (+35% respecto a la media de la marca) y una mayor presencia de conductores menores de 40 años (+35% respecto a la media de la marca).

Fabio Catone, Head of Jeep Brand en Enlarged Europe, comentó: “Dondequiera que te lleve la vida, el nuevo Jeep Avenger siempre es la opción perfecta: ágil en la ciudad, aventurero en la naturaleza y diseñado en torno a la esencia de la “libertad concentrada”. Diseñado y fabricado en Europa, abre un nuevo capítulo: nuevas características, más actualizaciones y la exclusiva Edición Especial 85º Aniversario lo convierten en el Avenger más atractivo hasta la fecha”.

Nuevo Jeep Avenger: Evolución inspirada en el ADN

El nuevo Jeep Avenger, diseñado y fabricado en Europa, evoluciona siguiendo las mismas líneas que inspiraron el modelo original: diseño funcional, practicidad combinada con alta calidad, tecnología para el confort y la seguridad, características distintivas y total libertad de elección en cuanto a los sistemas de propulsión.

Diseño funcional e imagen familiar: la inspiración para la renovación del estilo

La parrilla de siete ranuras es esencial para la imagen familiar de Jeep. En el nuevo Jeep Avenger, esta característica se ve realzada por la retroiluminación LED: un detalle inspirado en el nuevo Compass que hará que la parrilla sea visible de noche y fácilmente reconocible en el tráfico.

Disponible de serie en las versiones tope de gama, este elemento transmite innovación y modernidad, alineando la estética del vehículo con la del resto de la gama Jeep, y se convertirá en su nuevo sello distintivo.

El diseño funcional es, como siempre, el principio fundamental del estilo Jeep. Elementos estéticos distintivos, como el revestimiento integral del vehículo, los faros integrados y las placas protectoras del mismo color, ayudan a evitar daños en caso de pequeños impactos. El nuevo Jeep Avenger renueva esta protección integral con nuevos paragolpes, complementados, en la versión 4xe, con detalles verticales en el frontal en color rojo y el escudo Jeep.

Entre las novedades exteriores se incluyen llantas de aleación rediseñadas de 17 y 18 pulgadas (pintadas o con acabado diamantado) y nuevos tapacubos con el perfil estilizado del Jeep Willys. Se han introducido dos nuevos colores, Forest y Bamboo, en la paleta del nuevo Jeep Avenger, además del Granite, Ruby, Snow, Storm y Volcano. Sus nombres expresan la profunda conexión de la marca con la naturaleza.

Los clientes pueden optar por el techo negro para añadir un toque personal.

El interior también se ha renovado para mejorar aún más el aspecto, el tacto y la sensación de todas las superficies, así como la percepción de calidad ofrecida, que ahora se sitúa a la cabeza del segmento.

Los paneles de las puertas incorporan un material más suave.

• La parte inferior del salpicadero cuenta con un material acolchado.

• Las versiones Altitude y Summit incorporan tapicería premium de tela/vinilo.

• La versión 4xe ofrece un nuevo interior verde, lavable y de gran durabilidad.

El control de gestión de la tracción Selec-Terrain® ahora está enmarcado en rojo y recubierto de goma para facilitar su identificación y uso. La función Selec-Terrain permite seleccionar el modo de conducción más adecuado para el terreno, ofreciendo una configuración específica del acelerador, la palanca de cambios, el control de tracción y estabilidad, el volante y (en la versión 4xe) la gestión del par motor.

La mejor capacidad todoterreno de su clase combinada con la tecnología más avanzada para carretera: Nuevos faros LED matriciales y cámara de visión de parking de 360°.

Todas las versiones, incluida la de tracción delantera, garantizan una capacidad todoterreno sin concesiones gracias a ángulos todoterreno optimizados (hasta 22° de ángulo de entrada, ventral de 21°, de salida de 35°) y una altura libre al suelo de hasta 210 mm.

El rendimiento todoterreno y en cualquier condición climática se ve mejorado por el sistema Selec-Terrain y el Control de Descenso de Pendientes, ambos de serie en todas las versiones.

Ya equipado con características tecnológicas de vanguardia, el Jeep Avenger ahora también incorpora faros LED matriciales.



El nuevo sistema LED Matrix ofrece una experiencia de conducción más segura y relajada: mejor visión nocturna, iluminación de bordes y control en curvas, todo ello con menor estrés y fatiga visual. El sistema adapta automáticamente el haz de luz al tráfico y la velocidad, garantizando una visibilidad óptima sin intervención del conductor.

Gracias a su cámara frontal adicional, el nuevo Jeep Avenger ofrece una vista de 360° que simplifica las maniobras de estacionamiento y protege el vehículo de pequeños daños. Al activar las cámaras, se reconstruye digitalmente una vista superior del vehículo y su entorno, que se muestra en la pantalla táctil. Según el contexto, se selecciona automáticamente la mejor vista y el nivel de zoom óptimo. El conductor puede anular el sistema y cambiar la vista en cualquier momento.

Libertad total de elección entre gasolina, e-Hybrid, 4xe y Electric

Jeep deja que el cliente decida. El nuevo Jeep Avenger ofrece todo tipo de motorizaciones, transmisión manual y automática, y tracción delantera y total.

• Los clientes que busquen una experiencia de conducción tradicional optarán por el nuevo motor de gasolina Turbo 100 con transmisión manual.

• Quienes valoren la comodidad de la transmisión automática la encontrarán en el e-Hybrid de 110 CV. El motor híbrido de 110 CV incorpora un turbocompresor de geometría variable y ciclo Miller (basado en un sistema de distribución por cadena eficiente y silencioso). Está acoplado a una caja de cambios automática de doble embrague de 6 velocidades con motor eléctrico integrado y batería de iones de litio de 48 V / 0,9 kWh. Esta combinación ofrece hasta 1 km de autonomía en modo totalmente eléctrico a velocidades inferiores a 30 km/h.

• Los clientes que requieran la máxima capacidad todoterreno y agarre en carretera optarán por la versión 4xe de 145 CV con tracción integral, equipada con transmisión DCT electrificada, motor térmico delantero y un motor eléctrico trasero que entrega hasta 1900 Nm de par a las ruedas traseras. Esto significa que el nuevo Jeep Avenger 4xe puede superar pendientes del 40% en grava y del 20% cuando el eje delantero no tiene agarre.

• Los clientes que busquen una conducción totalmente eléctrica, suave y silenciosa, elegirán la versión más avanzada del nuevo Jeep Avenger: el BEV de 156 CV con una capacidad de batería bruta de 54 kWh y capacidad de carga de hasta 100 kW en CC y 11 kW en CA. Esta versión ofrece una autonomía de hasta 400 km según el ciclo WLTP.

Nuevo motor de gasolina Turbo 100 con transmisión manual

El nuevo motor de gasolina Turbo 100 es un motor de 3 cilindros y 1199 cm³ que ofrece una potencia máxima de 101 CV (74 kW) a 5500 rpm y un par máximo de 205 Nm desde 1750 rpm, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades para una experiencia de conducción tradicional.

El nuevo turbocompresor de geometría variable optimiza la respuesta del motor a bajas revoluciones, facilitando la conducción urbana y los adelantamientos, y garantizando un placer de conducción en cualquier condición.

• Eficiencia optimizada

El consumo de combustible y el control de emisiones se garantizan mediante un nuevo sistema de inyección directa de alta presión (350 bar), nuevas culatas de pistón, un nuevo sistema de distribución variable que reduce la fricción interna y el funcionamiento en ciclo Miller con alta relación de compresión que mejora la eficiencia térmica.

• Mayor fiabilidad

El motor de gasolina Turbo 100 está equipado con una cadena de distribución que ofrece una durabilidad superior. El nuevo bloque motor, los pistones y los anillos están diseñados para ofrecer una robustez excepcional y un consumo de aceite controlado.

Durante su desarrollo, el motor se sometió a pruebas de resistencia particularmente exigentes en condiciones extremas, con más de 30.000 horas en bancos de pruebas que reproducían todas las condiciones de conducción.

• Mantenimiento reducido

Los modelos equipados con el nuevo motor de gasolina Turbo 100 se beneficiarán de un programa de mantenimiento optimizado, con una única revisión cada 2 años/25.000 km (anteriormente cada 1 año/20.000 km) y un chequeo intermedio anual.

Nuevo Jeep Avenger: características distintivas de serie

El nuevo Jeep Avenger ofrece capacidad, conectividad, confort y seguridad de vanguardia en todas sus versiones. Estas incluyen faros delanteros Full LED, luces de carretera automáticas, arranque sin llave, control de crucero y climatizador automático.

El sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas incluye Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, interfaz personalizable y actualización OTA (over-the-air).

La aplicación móvil de Jeep permite a los clientes localizar su vehículo, bloquear y desbloquear las puertas, comprobar el nivel de batería, programar la carga y activar el climatizador directamente desde su smartphone.

El maletero de forma cuadrada ofrece un volumen de hasta 380 litros, con un portón trasero de 1 metro de ancho y una altura de umbral de 730 mm para un fácil acceso. El piso de carga reversible cuenta con una superficie lavable y fácil de limpiar en un lado.

Los compartimentos de almacenamiento interiores, bien organizados y flexibles, ofrecen una capacidad total de hasta 34 litros. Las cubiertas móviles hacen que la consola central sea modular y reconfigurable en todas las versiones con transmisión automática.

Completamente equipado desde la versión básica, los acabados ofrecen mayor libertad de elección. Los distintos acabados permiten a los clientes configurar el nuevo Jeep Avenger que mejor se adapte a sus gustos y necesidades.

En las versiones de tracción delantera, los acabados disponibles son Longitude, con todo el equipamiento mencionado anteriormente; la versión Altitude; y la versión tope de gama Summit.

El Jeep Avenger 4xe con tracción integral se caracteriza por una mayor altura libre al suelo, el escudo Jeep en color negro, detalles rojos en el paragolpes delantero, faros antiniebla LED, barras en el techo y gancho de remolque trasero rojo. Se ofrece en dos versiones: Upland, basada en Altitude, y Overland, totalmente equipada.

También hay disponibles numerosos paquetes de equipamiento, además de opciones individuales como el exclusivo techo solar panorámico, el portón trasero eléctrico manos libres y la bomba de calor en la versión BEV.

Además, para ayudar a los clientes a crear su propio vehículo, el nuevo Jeep Avenger ofrece una amplia gama de accesorios y opciones de personalización, incluyendo dos nuevos adhesivos para el capó.

La edición especial del nuevo Jeep Avenger está dedicada al 85º aniversario de la marca La edición de lanzamiento del nuevo Jeep Avenger 85º aniversario se inspira en la historia de la marca, con detalles de diseño exclusivos para celebrar la ocasión.



En el exterior, los logotipos del 85º aniversario en los laterales rinden homenaje a la herencia de Jeep; los paragolpes y las llantas con inserciones doradas conmemoran el aniversario. Un adhesivo con grafismo de tartán en el capó y el logotipo «85 Years of Adventure» simbolizan la libertad y la aventura.

En el interior, los asientos, adornados con el logotipo del 85º aniversario y tapizados con un estampado de tartán, simbolizando nuestra pasión inquebrantable por la experiencia al aire libre. Las costuras doradas en los asientos y el salpicadero son otro detalle conmemorativo que resalta la exclusividad de esta versión.

La nueva edición especial Jeep Avenger 85º aniversario está pensada tanto para los amantes de Jeep que desean celebrar el aniversario de la marca como para los conductores que aprecian un vehículo diseñado para destacar.

El nuevo Jeep Avenger 85º Aniversario comparte equipamiento con el Altitude (el Upland en el caso del 4xe) y se distingue estéticamente por una serie de características únicas, como la parrilla iluminada de 7 ranuras, logotipos específicos en los laterales y llantas de 18” con inserciones doradas. La versión 4xe se caracteriza por un adhesivo exclusivo en el capó.

Faros LED matriciales, faros antiniebla LED y cámara frontal con visión de 360° vienen de serie para una máxima seguridad y protección.

El interior se enriquece con iluminación ambiental multicolor, una cubierta específica para el espacio portaobjetos delantero, tapicería con estampado de tartán y asientos de tela/vinilo con el logotipo del 85º aniversario.

El precio de lista (sin descuentos ni promociones) del Nuevo Jeep Avenger parte desde 26.000 €. Las primeras entregas a clientes están previstas a partir del mes de septiembre.

La frase de Enzo Ferrari “Los motores son como los hijos: uno es obediente y estudia, mientras que otro firma cheques y gasta sin parar”.