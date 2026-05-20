El Tesoro de Villanueva o Las Monedas del Rialto

El Tesoro de Villanueva. Las monedas del Rialto, ha sido objeto de un muy lamentable robo porque cuando se roba patrimonio no se roba a una sola persona, se roba a un país, se roba a todos los españoles. Este tesoro está compuesto por un conjunto de 149 monedas de oro datadas entre finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Estas piezas fueron descubiertas en 1987 durante unas obras en el solar que hoy ocupa la Casa de la Cultura de Villanueva de la Serena, en el lugar donde anteriormente se levantaba el cine Rialto.

El hallazgo se produjo de manera fortuita cuando un trabajador, mientras realizaba labores de demolición y cimentación, encontró varias monedas enterradas. Tras dar aviso a las autoridades, el conjunto fue recuperado y posteriormente estudiado.

En su momento se valoró en varios millones de pesetas, aunque hoy su estimación económica es muy superior. No obstante, su importancia va mucho más allá de lo material, ya que constituye un testimonio excepcional del contexto histórico en el que fue ocultado.

Las monedas pertenecen mayoritariamente al tipo de ocho escudos, con una cronología que abarca los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Proceden de distintas cecas, españolas, como la de Sevilla; y muchas de ellas americanas, como Lima, Potosí, México o Santa Fe de Bogotá, lo que evidencia la dimensión global del sistema monetario de la monarquía hispánica en aquel periodo.

Según las hipótesis planteadas por los especialistas, el tesoro habría sido escondido en un momento de inestabilidad política y social, posiblemente en las primeras décadas del siglo XIX. Se trataría, por tanto, de una fortuna perteneciente a una familia acomodada que decidió proteger sus bienes ante un contexto marcado por conflictos, cambios de régimen y la crisis del sistema imperial.

Sin embargo, el lugar concreto donde aparecieron las monedas invita a ampliar la reflexión. La denominación actual del conjunto —“monedas del Rialto”— remite al cine que ocupaba ese espacio en el siglo XX, pero no necesariamente al periodo histórico en el que el tesoro fue ocultado ni a las capas más profundas de la memoria del lugar.

Diversas investigaciones apuntan a que esa propiedad urbana estuvo vinculada en el pasado a figuras relevantes, entre ellas el entorno del extremeño Manuel Godoy, personaje clave de la política española de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Tras su caída en 1808, muchas de sus posesiones fueron incautadas o cambiaron de manos, lo que abre distintas posibilidades sobre la trayectoria de ese inmueble y sus propietarios posteriores.

Ya en épocas más recientes, especialmente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la propiedad pasó a formar parte del patrimonio de familias influyentes de la comarca, como los Barquero Hidalgo-Barquero. A través de herencias y transmisiones, el edificio llegó a manos de Alfonso Rodríguez, conocido como “Trajano”, un destacado artista y emprendedor cultural.

Fue precisamente este último quien, en la década de 1930, impulsó en ese mismo emplazamiento la creación de un espacio dedicado al cine sonoro, conocido como Salón Trajano. Este proyecto situó a Villanueva de la Serena en una posición temprana dentro de la implantación de esta innovación tecnológica en España, en un momento en que el cine con sonido comenzaba a consolidarse a nivel internacional.

La existencia de este episodio añade una dimensión adicional a la historia del lugar. Por ello, resulta pertinente plantear si la denominación actual del tesoro refleja adecuadamente su contexto o si sería más apropiado adoptar una referencia más vinculada a la trayectoria histórica del espacio. En este sentido, la propuesta de denominarlo “las monedas del Salón Trajano” no solo recuperaría una etapa significativa de la historia local, sino que permitiría integrar el hallazgo en una narrativa más amplia.

En definitiva, este conjunto numismático no debe entenderse únicamente como un depósito de riqueza oculto en el pasado, sino como un elemento que conecta distintas épocas: desde la crisis del mundo moderno en el siglo XIX hasta las transformaciones culturales del siglo XX. Su estudio y difusión ofrecen una oportunidad para profundizar en la historia de Villanueva de la Serena y en el papel que espacios concretos pueden desempeñar como depositarios de memoria.