Recambio Nuevo apuesta por una experiencia más rápida e intuitiva en automoción con su nueva app

La digitalización continúa transformando la forma en la que los conductores gestionan el mantenimiento de sus vehículos. La rapidez, la precisión y la comodidad se han convertido en factores decisivos a la hora de localizar piezas compatibles sin perder tiempo en búsquedas complejas.

Bajo esta premisa, Recambio Nuevo impulsa su nueva aplicación de recambios de coches, diseñada para facilitar la localización y compra de piezas desde el móvil en cuestión de segundos. La compañía, especializada en recambios y repuestos para automóviles, reúne en esta plataforma más de 200.000 referencias compatibles con múltiples marcas y modelos, junto a envío rápido y soporte especializado.

Un buscador inteligente pensado para encontrar la pieza exacta La nueva aplicación de Recambio Nuevo incorpora distintas opciones de búsqueda para simplificar el proceso de localización de piezas. Los usuarios pueden encontrar recambios mediante matrícula, referencia, marca, modelo o motorización, permitiendo un filtrado automático de las piezas compatibles para cada vehículo.

La plataforma reúne componentes relacionados con frenos, suspensión, iluminación, climatización, filtros, sensores, carrocería y sistemas eléctricos, además de motores nuevos y productos especializados de primeras marcas como Bosch, Valeo, Hella, Brembo o Monroe, entre otras.

“Cada vez existe una mayor demanda de herramientas rápidas y precisas para localizar piezas compatibles sin complicaciones. La aplicación nace precisamente para responder a esa necesidad”, señalan desde Recambio Nuevo.

Otro de los aspectos destacados es la integración de métodos de pago seguros mediante tarjeta, PayPal, Apple Pay o transferencia bancaria, junto a la posibilidad de gestionar pedidos, direcciones y un garaje virtual desde el propio dispositivo móvil. Además, la plataforma incorpora un buscador visual que facilita la identificación de piezas concretas de forma más rápida e intuitiva.

Más de 200.000 referencias y soporte experto en una sola app La aplicación de recambios de coches desarrollada por Recambio Nuevo también está orientada tanto a particulares como a profesionales del sector de la automoción. Talleres, distribuidores y conductores pueden acceder a un amplio catálogo con disponibilidad inmediata y envíos en 24/48 horas para numerosas referencias seleccionadas.

La empresa, que cuenta con más de 20.000 clientes y una valoración media de 4,7 estrellas, refuerza además la atención personalizada mediante soporte en español ofrecido por mecánicos expertos. Este servicio permite resolver dudas relacionadas con compatibilidades, referencias o procesos de compra de forma ágil.

Asimismo, la app posibilita almacenar los vehículos en un garaje virtual para agilizar futuras búsquedas y acceder de manera más rápida a piezas compatibles habituales.

Con esta nueva aplicación móvil, Recambio Nuevo amplía su apuesta por acercar el acceso a los recambios de coche a un formato más rápido, intuitivo y adaptado a las necesidades actuales del sector de la automoción.

