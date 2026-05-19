ELNUR GABARRON presenta sus nuevos ventiladores de techo para mejorar el confort y reducir el consumo

Con la llegada del calor, contar con soluciones eficientes y confortables en el hogar se vuelve esencial. En línea con esta necesidad, ELNUR GABARRON presenta su nueva gama de ventiladores de techo, pensada para mejorar la ventilación de los espacios interiores con un consumo reducido y una integración estética cuidada.

Cada vez más presentes en viviendas y espacios de uso diario, los ventiladores de techo son una alternativa eficaz para mejorar la sensación térmica sin recurrir de forma intensiva a otros sistemas de climatización. Su funcionamiento basado en la recirculación del aire permite generar ambientes más agradables en verano y, gracias a la función reversible, optimizar también la distribución del aire caliente en invierno.

La nueva gama incorpora motores DC de alta eficiencia, que permiten reducir el consumo eléctrico y ofrecer un funcionamiento especialmente silencioso. A ello se suman sistemas de control que facilitan el ajuste de la velocidad, el uso de temporizador o el cambio de modo de funcionamiento, adaptándose de forma sencilla a las necesidades de cada momento.

Además, todos los modelos integran iluminación LED regulable, lo que permite combinar ventilación e iluminación en un único equipo. Esta solución no solo optimiza el espacio, sino que aporta mayor versatilidad al poder ajustar la intensidad y la temperatura de color en función del ambiente que se quiera crear.

VARYS PRO: diseño que se integra y confort que se percibe Dentro de la nueva gama, el modelo VARYS PRO destaca por su enfoque en diseño y experiencia de uso. Este ventilador incorpora aspas retráctiles que permanecen ocultas cuando no está en funcionamiento, manteniendo una estética limpia y discreta que se integra fácilmente en el espacio.

Su diseño slim, más fino y compacto, aporta una presencia visual más ligera, alejándose del concepto tradicional de ventilador y acercándose al de una luminaria decorativa. A ello se suma una iluminación LED completamente integrada en el propio cuerpo del equipo, sin elementos añadidos.

Como novedad, VARYS PRO incorpora una luz de ambiente nocturna de bajo consumo , pensada para crear atmósferas más relajadas sin necesidad de encender la iluminación principal. Esta función permite adaptar el espacio a diferentes momentos del día, combinando funcionalidad y confort en un mismo producto.

Soluciones para cada tipo de espacio La gama se completa con modelos como VENTUR DC y VENTUR PRO de aspas fijas, diseñados para ofrecer una ventilación eficiente y silenciosa en el uso diario, con diferentes opciones de integración de la iluminación según el modelo.

Para necesidades de mayor exigencia, el modelo profesional V-25 DC está orientado a grandes espacios donde se requiere una mayor capacidad de ventilación. Su diseño robusto y su gran diámetro lo convierten en una solución adecuada para entornos como restaurantes, gimnasios, comercios o espacios diáfanos, donde mantener una ventilación constante resulta clave para el confort.

Con esta nueva gama, ELNUR GABARRON apuesta por soluciones que combinan eficiencia energética, diseño y facilidad de uso, adaptándose a las nuevas necesidades del hogar y de los espacios profesionales. Una propuesta que pone el foco en el confort real del usuario, con productos pensados para utilizarse de forma sencilla, silenciosa y durante todo el año. Aquí se encuentran todos los modelos disponibles y las ventajas de los ventiladores de techo.

