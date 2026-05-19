La fiesta de Magnum en Cannes con celebridades como Martiño Rivas, Begoña Vargas, Heidi Klum y Adriana Lima

La exclusiva fiesta de Magnum celebrada en La Croisette conmemoró el debut del primer desfile de moda de la marca en Cannes y reunió a un elenco internacional de diseñadores que presentaron The House of Magnum Collection Como cada año, en el marco del Festival de Cannes, Magnum celebró la fiesta VIP de House of Magnum en La Croisette, Cannes, reuniendo a celebrities nacionales e internacionales tras el desfile inaugural "The House of Magnum Collection".

La marca, que lleva el placer en su ADN, invitó a los asistentes a disfrutar de la elegancia de la noche de Cannes en colaboración con diseñadores de alta costura que vistieron a celebridades de todo el mundo. Desde Heidi Klum o Law Roach, hasta otros invitados a nivel nacional como Martiño Rivas, gran protagonista de la noche vestido por Palomo Spain, Hugo Arbués y Begoña Vargas; los influencer y creadores de contenido Miranda Makaroff, Violeta Mangriñán, Lila Mangriñán y Abel Planelles, entre otros.

Una noche inolvidable celebrando la moda sobre la alfombra roja

Horas antes de la fiesta, la marca ha dado un paso histórico en el mundo de la moda celebrando su primer desfile en la pasarela del Festival de Cannes 2026 para presentar House of Magnum. Celebrado en La Croisette, el desfile de House of Magnum reunió talento internacional, glamour cinematográfico y la artesanía del placer.

Law Roach, "arquitecto del gusto" de Magnum, marcó el tono de la velada, centrada en la moda, la artesanía y la indulgencia contemporánea, luciendo un traje inspirado en una tarrina de Ami Paris.

Inspirado en las texturas y sabores de Magnum, los invitados han lucido los mejores looks del festival: tonos marrones, vainilla o pedrería que recuerda a la crujiente almendra. Hasta looks que hacen un guiño a la nueva gama Signature, protagonizada por los sabores La Pistache y La Pêche. Diseñada con una atención al detalle propia de la alta costura, la colección combina sabores indulgentes de helado con el icónico chocolate crujiente de Magnum y texturas sedosas, satinadas y vaporosas, que recuerdan al placer en los dos mundos.

Heidi Klum desfiló por la alfombra roja junto a su hijo Henry Samuel Klum con un look imposible de pasar por alto. Su vestido, firmado por Sophie Couture, en un intenso tono marrón chocolate lacado y con un espectacular efecto fracturado, rendía homenaje a ese instante inconfundible que todo amante de Magnum reconoce: el primer y satisfactorio crujido del chocolate antes de descubrir el helado en su interior. Henry lució un traje marrón del diseñador alemán Danny Reinke inspirado en el Magnum Classic.

La supermodelo Adriana Lima acaparó todas las miradas con un vestido azul cian intenso, mientras que Lucien Laviscount apostó por un impecable look en tonos crema con corbata marrón, un guiño sutil a la paleta cromática de Magnum.

Las actuaciones de la noche

Angèle y Andy 4K encabezaron la fiesta House of Magnum con una sesión de DJ que transformó la noche en una auténtica celebración del verano.

La velada también reunió a algunos de los nombres más destacados de la música actual en La Croisette, con actuaciones en directo y sets de DJ de:

Adèle Castillon.

The Blessed Madonna.

Tatyana Jane.

Busy P x Carlita. La experiencia House of Magnum

Durante toda la noche, los invitados pudieron disfrutar del famoso Dipping Bar de Magnum, donde crearon sus propias recetas personalizadas de Magnum, prolongando así la experiencia inspirada en "The House of Magnum Collection".

House of Magnum celebra el diseño y la indulgencia contemporánea: la artesanía que hay detrás de Magnum. Una propuesta que reivindica cómo la marca siempre ha entendido que el verdadero placer reside en el arte de crear experiencias inolvidables.

Los nuevos sabores de Magnum de la gama Signature: La Pêche y La Pistache

La nueva gama Magnum Signature, con La Pistache y La Pêche como protagonistas, debutó también durante la celebración. Diseñada con un nivel de detalle inspirado en la alta costura, esta colección combina intensos sabores de gelato con el icónico chocolate crujiente de Magnum.

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