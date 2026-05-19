ASSA ABLOY impulsa una nueva visión de la seguridad de accesos centrada en diseño e integración

La evolución de los espacios corporativos y edificios inteligentes ha impulsado una nueva forma de entender la seguridad de accesos. Más allá de la funcionalidad, las soluciones actuales buscan integrarse de manera natural en el diseño arquitectónico y ofrecer una experiencia de paso fluida, segura y adaptable a cada entorno. En este contexto, las speedgates se consolidan como una de las soluciones más utilizadas en oficinas, sedes corporativas y edificios con un tráfico intenso de personas. ASSA ABLOY destaca su modelo ASSA ABLOY SG Expression como una propuesta orientada a combinar accesos seguros, personalización estética e integración tecnológica en un mismo sistema.

Diseño y personalización para espacios corporativos modernos La ASSA ABLOY SG Expression ha sido concebida para adaptarse visualmente a distintos estilos arquitectónicos y necesidades corporativas. El sistema permite un elevado nivel de personalización en acabados, materiales, colores e iluminación, facilitando que cada instalación mantenga coherencia con la identidad visual y el diseño interior del edificio, así como la imagen de marca de las empresas.

Las speedgates han dejado de ser únicamente un elemento funcional para convertirse también en parte de la experiencia de acceso y de la imagen del espacio corporativo. En este sentido, la ASSA ABLOY SG Expression apuesta por líneas minimalistas y soluciones discretas que favorecen la integración en recepciones, entradas principales y zonas de tránsito de oficinas y edificios inteligentes.

Además de su componente estético, estas puertas rápidas de seguridad están diseñadas para gestionar flujos de personas de forma eficiente, manteniendo un acceso fluido sin renunciar a los más altos estándares de protección requeridos en entornos corporativos.

Integración tecnológica y seguridad de accesos Uno de los aspectos más destacados de la ASSA ABLOY SG Expression es su capacidad de integración con sistemas de seguridad ya existentes en los edificios. La solución puede conectarse con tecnologías de control de accesos, identificación, automatización y gestión de visitantes, facilitando una operativa unificada y adaptada a cada instalación.

La compatibilidad con distintos sistemas tecnológicos permite optimizar la seguridad de accesos sin necesidad de modificar completamente las infraestructuras existentes. Esta flexibilidad favorece su implementación en edificios corporativos, centros empresariales y espacios donde la gestión eficiente de accesos seguros resulta prioritaria.

La evolución de los entornos de trabajo continúa impulsando soluciones que combinan tecnología, diseño y funcionalidad. En este escenario, ASSA ABLOY refuerza su apuesta por speedgates orientadas a ofrecer una experiencia de acceso más integrada, personalizable y alineada con las necesidades actuales de seguridad y arquitectura corporativa.

