TCL da la bienvenida al buen tiempo con un ecosistema pensado para disfrutar más dentro y fuera de casa

El proyector portátil TCL PlayCube y el smartwatch infantil MOVETIME MT48 ayudan a disfrutar más del tiempo libre, las escapadas y las actividades en familia con entretenimiento flexible y mayor tranquilidad para padres e hijos.

Los auriculares TCL CrystalClip son la opción ideal para quienes quieren disfrutar de música, llamadas y entretenimiento con total libertad tanto en casa como fuera de ella.

Los smartphones y tablets TCL NXTPAPER 70 Pro y TAB A1 Plus están pensados para quienes trabajan, estudian o disfrutan del entretenimiento al aire libre y necesitan pantallas cómodas incluso bajo la luz del sol.

El aire acondicionado TCL FreshIN 3.0 se convierte en el aliado perfecto para quienes buscan un hogar más fresco, silencioso y libre de polen durante los meses de calor y alergias primaverales.

Barcelona, 19 de mayo de 2026 – Con la llegada del buen tiempo cambian también las rutinas en casa y fuera de ella. Los días son más largos, los espacios se llenan de luz natural y aumenta el tiempo dedicado al ocio, los viajes, las reuniones con amigos o las actividades al aire libre. En este nuevo contexto, la tecnología deja de ser únicamente una cuestión de rendimiento para convertirse también en una herramienta capaz de hacer el día a día más cómodo, flexible y conectado.

En este contexto, TCL presenta una propuesta de productos pensada para adaptarse a las nuevas rutinas de primavera y verano. Más allá del rendimiento tecnológico, la compañía pone el foco en cómo la tecnología puede integrarse de forma natural en la vida cotidiana: mejorando la calidad del aire en casa, facilitando la movilidad, reduciendo la fatiga visual o haciendo más sencillos los momentos de ocio y desconexión.

Tecnología pensada para compartir más tiempo fuera de casa Con el buen tiempo, las reuniones improvisadas, las escapadas y las actividades al aire libre ganan protagonismo. TCL responde a este nuevo estilo de vida con dispositivos diseñados para hacer el ocio más flexible y conectado.

El nuevo TCL PlayCube permite llevar el entretenimiento a prácticamente cualquier lugar gracias a un formato compacto y fácil de transportar. Pensado para terrazas, jardines o viajes, facilita disfrutar de contenido en distintos espacios sin depender de una instalación fija.

La propuesta se completa con el TCL MOVETIME MT48 Kids’ Smartwatch, un reloj inteligente pensado para acompañar a los más pequeños en una época en la que pasan más tiempo fuera de casa. El dispositivo facilita la comunicación entre padres e hijos y ayuda a aportar mayor tranquilidad durante desplazamientos, actividades o momentos de juego al aire libre.

Audio y movilidad pensados para acompañar el ritmo del día a día La primavera también invita a pasar más tiempo fuera de casa, caminar más o desplazarse con frecuencia entre distintos espacios. TCL adapta su ecosistema a estas nuevas dinámicas con dispositivos diseñados para acompañar el movimiento diario sin renunciar al confort.

Los nuevos TCL CrystalClip – Swarovski Edition incorporan un diseño open-ear que permite escuchar música o llamadas manteniendo la percepción del entorno, algo especialmente útil en desplazamientos urbanos, paseos o actividades al aire libre.

Además, la colaboración con Swarovski aporta un acabado más lifestyle y elegante, pensado para integrarse de forma natural en el día a día.

Menos fatiga visual y más comodidad en cualquier lugar con NXTPAPER El aumento de la luz natural durante esta época del año también hace más incómodo el uso prolongado de pantallas convencionales. Para responder a esta situación, TCL continúa impulsando su tecnología NXTPAPER, desarrollada para ofrecer una experiencia visual más cómoda y natural.

El nuevo TCL NXTPAPER 70 Pro reduce reflejos y minimiza la fatiga ocular gracias a una pantalla diseñada para comportarse de forma similar al papel. Esto permite utilizar el dispositivo en exteriores o entornos muy luminosos sin necesidad de forzar la vista ni ajustar constantemente el brillo.

La experiencia se completa con modos inteligentes de visualización que adaptan la pantalla a distintos momentos del día, favoreciendo un uso más cómodo tanto para leer como para trabajar, navegar o consumir contenido multimedia.

Por su parte, la TCL TAB A1 Plus ofrece una experiencia más flexible para quienes buscan una pantalla más amplia durante viajes, desplazamientos o momentos de ocio fuera de casa. Su formato portátil la convierte en una alternativa práctica para consumir contenido, estudiar o trabajar desde cualquier lugar con mayor comodidad.

Aire más limpio y hogares más confortables con FreshIN 3.0 Con la primavera también llegan el polen, el polvo y los cambios constantes de temperatura. Pensando en ello, TCL refuerza su apuesta por el bienestar en el hogar con soluciones de climatización que van más allá de regular la temperatura.

El nuevo TCL FreshIN 3.0 Air Conditioner introduce aire fresco del exterior mientras filtra partículas y contaminantes para mantener un ambiente interior más limpio y agradable. Su funcionamiento silencioso está diseñado para acompañar tanto momentos de descanso como jornadas de trabajo o estudio en casa sin generar molestias.

Además, incorpora control por voz offline, permitiendo gestionar funciones básicas incluso sin conexión a internet, una característica especialmente útil para simplificar eluso diario. La propuesta de TCL busca así transformar la climatización en una experiencia más intuitiva y centrada en el bienestar.

Con esta propuesta, TCL refuerza su visión de un ecosistema conectado capaz de integrarse en las nuevas rutinas de primavera y verano, combinando bienestar, movilidad y tecnología en soluciones diseñadas para acompañar el día a día de las personas.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y uno de los principales actores de la industria mundial de televisores. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo. La compañía está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que abarcan desde televisores y audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Más información en www.tcl.com.

