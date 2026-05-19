Las recetas virales con carne de conejo que están modernizando este clásico de la gastronomía
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A la cazuela en freidora de aire, en una pasta con tomates asados y albahaca o en hamburguesa. Un grupo de influencers sénior está recuperando una carne saludable y ligera, dándole un giro actual. Un 62 % de los mayores de 55 años estaría dispuesto a usar nuevos tipos de carne de conejo, como deshuesados y fileteados, y un 44 % probaría formatos listos para cocinar, según una encuesta realizada por la campaña "Abuelos Influencers", impulsada por INTERCUN y cofinanciada por la UE
¿Quién dice que los mayores no están dispuestos a reinventarse? Recetas virales como una pasta con carne de conejo, tomate asado y albahaca, una hamburguesa con carne de conejo, un timbal de arroz con carne de conejo o una cazuelita en freidora de aire, están conquistando las redes gracias a un grupo de creadores de contenido séniors que están convirtiendo a este producto tradicional europeo en protagonista de la gastronomía más actual.
Magra, con más de un 20 % de proteínas de alto valor biológico y alto contenido en vitaminas del grupo B, la carne de conejo es perfecta para todas las edades, tanto por su perfil nutricional como por su sencillez y versatilidad en la cocina.
Las citadas forman parte de una serie de 6 recetas elaboradas por creadores como Lidia de la O Mancilla (@atrapadaenmicocina), Carlos de la Calle (@solteroenlacocina) o Damián Serrano (@estoyhechouncocinillas), en el marco del proyecto "Abuelos Influencers", impulsado por la Organización Interprofesional de la carne de conejo, INTERCUN, y cofinanciado por la UE, que busca unir generaciones en la cocina.
¿Cómo? Transmitiendo y modernizando toda la herencia cultural asociada a esta carne blanca y saludable, que ha permitido a los mayores cuidarse y cuidar a los suyos desde siempre. Y el público está respondiendo con mucho interés: las recetas acumulan ya más de 160.000 reproducciones en Instagram.
Además, según un estudio realizado entre mayores de 55 años por la consultora Appinio, un 62 % de los séniors estaría dispuesto a usar nuevos tipos de carne de conejo, como deshuesados y fileteados, y un 44 % probaría formatos listos para cocinar. Lo que demuestra que estas generaciones están interesadas en perpetuar la tradición de formas más actuales y sencillas, adaptadas a los nuevos tiempos.
Pasta con carne de conejo, cherries asados y albahaca para conquistar a los millennials - @atrapadaenmicocina
Elaboración
Esta y otras recetas se pueden descubrir visitando la web: disfrutalacarnedeconejo.eu
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Un 62 % de los mayores de 55 años estaría dispuesto a usar nuevos tipos de carne de conejo, como deshuesados y fileteados, y un 44 % probaría formatos listos para cocinar, según una encuesta realizada por la campaña "Abuelos Influencers", impulsada por INTERCUN y cofinanciada por la UE ¿Quién dice que los mayores no están dispuestos a reinventarse?
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