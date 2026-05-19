Quince años de raquetas contra el cáncer: el Dr. Ángel Martín consolida su legado científico en la lucha contra el cáncer de mama

El Torneo Benéfico de Pádel de la Fundación Clínica Menorca reúne a rostros conocidos y consolida su apoyo a la investigación contra el cáncer de mama Quince años después de su nacimiento, el Torneo Benéfico de Pádel de la Fundación Clínica Menorca se ha consolidado como una de las citas solidarias más relevantes vinculadas a la investigación contra el cáncer de mama.

La XV edición del evento, impulsada por el Dr. Ángel Martín, reunió a reconocidas personalidades del ámbito deportivo y empresarial como Iker Casillas, Michel y Ramiro Matamoros, patronos de la Fundación Clínica Menorca o Enrique Riquelme y asiduos como Luis Milla, Jordi Codina o Pato Clavet, que quisieron sumarse a una jornada donde el deporte volvió a convertirse en motor de apoyo a la ciencia y a las pacientes. En lo deportivo, Michel Herrero y Roberto Jiménez se alzaron con la victoria en una edición especialmente emotiva por su aniversario.

Mucho más que un torneo

Lo que comenzó como una iniciativa solidaria promovida por el Dr. Ángel Martín se ha transformado en una plataforma estable de apoyo a la investigación oncológica. Bajo la presidencia de la Fundación Clínica Menorca, el torneo ha conseguido sostener durante tres lustros una línea de financiación privada destinada a proyectos científicos centrados en cáncer de mama.

El ambiente de la jornada estuvo marcado por el compromiso, la participación y la implicación de colaboradores y asistentes que respaldan año tras año una causa que une salud, deporte y solidaridad.

Investigación que mejora vidas

Uno de los grandes protagonistas del evento volvió a ser el trabajo de la Dra. Laura G. Estévez, jefa de Oncología Médica del MD Anderson Cancer Center Madrid. Gracias a los fondos recaudados en anteriores ediciones, la especialista ha podido continuar avanzando en estudios centrados en cáncer de mama HER2 positivo. La Dra. Estévez declaró que "las donaciones recurrentes, edición tras edición, han sido fundamentales para poder desarrollar esta investigación y seguir avanzando en el conocimiento del cáncer de mama. Los resultados pueden contribuir a mejorar los tratamientos y la calidad de vida de las pacientes".

Las investigaciones desarrolladas han permitido analizar cómo el sobrepeso y la obesidad pueden influir en la respuesta a tratamientos como la quimioterapia y las terapias dirigidas. Los resultados apuntan a que un índice de masa corporal superior a 25 podría favorecer resistencias terapéuticas y afectar a la evolución clínica de las pacientes.

Deporte, visibilidad y compromiso social

Durante el encuentro, el Dr. Ángel Martín puso en valor la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen la investigación a la sociedad y mantengan visible la lucha contra el cáncer de mama.

"Unir deporte y vida es la forma de decirles a las pacientes que no están solas", destacó el presidente de la Fundación Clínica Menorca durante la jornada.

Con quince años de trayectoria, el Torneo Benéfico de Pádel demuestra que el deporte también puede convertirse en una herramienta de transformación social y apoyo a la investigación médica, consolidando una cita que ya forma parte del calendario solidario y lifestyle de Madrid.

Alianza por la investigación

El éxito de esta iniciativa y la continuidad de los proyectos científicos son posibles gracias al respaldo de los más de 45 patrocinadores que apoyan esta edición. Su compromiso sostenido durante estos 15 años ha sido el pilar fundamental para que la Fundación Clínica Menorca transforme el evento deportivo en un motor de financiación clave para la investigación oncológica de vanguardia.

