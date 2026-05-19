Quince años de raquetas contra el cáncer: el Dr. Ángel Martín consolida su legado científico en la lucha contra el cáncer de mama
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El Torneo Benéfico de Pádel de la Fundación Clínica Menorca reúne a rostros conocidos y consolida su apoyo a la investigación contra el cáncer de mama
Quince años después de su nacimiento, el Torneo Benéfico de Pádel de la Fundación Clínica Menorca se ha consolidado como una de las citas solidarias más relevantes vinculadas a la investigación contra el cáncer de mama.
La XV edición del evento, impulsada por el Dr. Ángel Martín, reunió a reconocidas personalidades del ámbito deportivo y empresarial como Iker Casillas, Michel y Ramiro Matamoros, patronos de la Fundación Clínica Menorca o Enrique Riquelme y asiduos como Luis Milla, Jordi Codina o Pato Clavet, que quisieron sumarse a una jornada donde el deporte volvió a convertirse en motor de apoyo a la ciencia y a las pacientes. En lo deportivo, Michel Herrero y Roberto Jiménez se alzaron con la victoria en una edición especialmente emotiva por su aniversario.
Mucho más que un torneo
El ambiente de la jornada estuvo marcado por el compromiso, la participación y la implicación de colaboradores y asistentes que respaldan año tras año una causa que une salud, deporte y solidaridad.
Investigación que mejora vidas
Las investigaciones desarrolladas han permitido analizar cómo el sobrepeso y la obesidad pueden influir en la respuesta a tratamientos como la quimioterapia y las terapias dirigidas. Los resultados apuntan a que un índice de masa corporal superior a 25 podría favorecer resistencias terapéuticas y afectar a la evolución clínica de las pacientes.
Deporte, visibilidad y compromiso social
"Unir deporte y vida es la forma de decirles a las pacientes que no están solas", destacó el presidente de la Fundación Clínica Menorca durante la jornada.
Con quince años de trayectoria, el Torneo Benéfico de Pádel demuestra que el deporte también puede convertirse en una herramienta de transformación social y apoyo a la investigación médica, consolidando una cita que ya forma parte del calendario solidario y lifestyle de Madrid.
Alianza por la investigación
Tras su paso por Appartamento Spagnolo en la Milan Design Week el pasado mes de abril, la firma llega ahora a Clerkenwell, uno de los distritos con mayor concentración de estudios de arquitectura y diseño del mundo, para formar parte de ‘El Salón’, una exposición que reúne a algunas de las principales marcas españolas del hábitat.
Con quince años de trayectoria, el Torneo Benéfico de Pádel demuestra que el deporte también puede convertirse en una herramienta de transformación social y apoyo a la investigación médica, consolidando una cita que ya forma parte del calendario solidario y lifestyle de Madrid.
La compañía defiende que recuperar la confianza del pequeño propietario será una de las claves para destensar el mercado del alquiler en España y evitar que la falta de vivienda disponible continúe agravándose durante los próximos años.