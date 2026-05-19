De Milán a Londres: APE Grupo lleva su visión del diseño al corazón de Clerkenwell

La firma participa en 'El Salón', la exposición comisariada por Tomás Alonso para ICEX-Interiors from Spain dentro de la programación oficial de la Clerkenwell Design Week de Londres APE Grupo continúa su recorrido por los principales escenarios del diseño internacional con su participación en la Clerkenwell Design Week 2026, que se celebra en Londres del 19 al 21 de mayo. Tras su paso por Appartamento Spagnolo en la Milan Design Week el pasado mes de abril, la firma llega ahora a Clerkenwell, uno de los distritos con mayor concentración de estudios de arquitectura y diseño del mundo, para formar parte de ‘El Salón’, una exposición que reúne a algunas de las principales marcas españolas del hábitat.

Promovida por el ICEX bajo la marca Interiors from Spain y comisariada por el diseñador Tomás Alonso, la muestra propone una lectura contemporánea del diseño español, poniendo el foco en la innovación material, la artesanía y la versatilidad de los productos.

La instalación se ubica en la Chapter Hall del Museum of the Order of St John, un edificio del siglo XVI situado en pleno corazón de Clerkenwell cuya puerta monumental, St John’s Gate, es uno de los hitos históricos del distrito. Es la primera vez que este espacio forma parte de la programación oficial de la Clerkenwell Design Week, lo que convierte la edición de 2026 en un momento singular: un interior histórico de gran carga arquitectónica que se abre, por primera vez, al circuito del diseño contemporáneo.

En este contexto, APE Grupo presenta una propuesta que se aleja del planteamiento expositivo convencional para explorar nuevas formas de relación entre material, objeto y espacio. Entre las piezas expuestas destaca Occhiata, una celosía de carácter artesanal que dialoga con la luz y la arquitectura, y que se ha convertido en una de las soluciones más apreciadas por arquitectos y diseñadores.

Junto a ella, la firma explora usos menos convencionales de sus colecciones, llevando la cerámica de pequeño formato y vocación decorativa hacia territorios más próximos al mobiliario y al diseño de objeto. Una lectura que conecta con una forma de proyectar más libre, donde los materiales dejan de responder a categorías cerradas.

La participación en Clerkenwell es también una oportunidad para mostrar la evolución de Ilbagno, la marca recientemente relanzada por APE Grupo, que amplía su alcance hacia una concepción integral del espacio de baño, incorporando nuevas tipologías de producto.

El programa incluye una charla pública el miércoles 20 de mayo a partir de las 18:30 horas entre Tomás Alonso y Oli Stratford, editor en jefe de la revista Disegno, que versará sobre la exposición y el estado actual del diseño español. La entrada, tanto a la exposición como al evento, es gratuita previo registro.

