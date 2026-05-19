Ruth Amaya recibe la Medalla de Honor de la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional

El reconocimiento pone en valor su labor incansable social, solidaria e inclusiva a través del vino, la cultura y sus proyectos humanos La sumiller y formadora homologada de Vinos de Jerez Ruth Amaya ha recibido la Medalla de la Asociación Santo Ángel de la Policía de El Puerto de Santa María, una distinción que reconoce su compromiso social y su trayectoria humana al servicio de la comunidad.

La entrega tuvo lugar el pasado 15 de mayo de 2026, en un acto donde se destacó la implicación constante de Ruth Amaya en iniciativas solidarias, inclusivas y culturales desarrolladas durante los últimos años.

En un emotivo acto institucional se produjo el reconocimiento a la labor profesional, humana y solidaria de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de colaboradores comprometidos con el bienestar ciudadano. La ceremonia contó con representación de distintas unidades policiales y autoridades locales, encabezadas por el comisario local Rafael Ruiz y el alcalde de la ciudad Germán Beardo.

Durante el acto se rindió homenaje a policias fallecidos en el último año y se entregaron medallas y diplomas honoríficos a profesionales y entidades destacadas por su compromiso y dedicación. Asimismo, la Asociación puso en valor su importante labor social y solidaria, especialmente las tradicionales visitas de los Reyes Magos a hospitales y centros asistenciales, llevando ilusión a niños y mayores.

Este reconocimiento pone en valor proyectos impulsados por Ruth Amaya como:

* La iniciativa solidaria "1000 botellas, 1000 sonrisas"

* La participación en eventos benéficos relacionados con la moda como Vejer In Love,Pasarela flamenca Sanlucar,...

* La incorporación de intérpretes de lengua de signos en todas sus catas, haciendo del vino una via de inclusión social.

* Las campañas de recogida de juguetes y acciones como La Estrella de la Ilusión.

* El apoyo a sanitarios y sectores afectados durante el confinamiento y la pandemia.

Además de su labor profesional como sumiller y embajadora de los vinos de España, Ruth Amaya ha sido reconocida internacionalmente como ganadora de los Vinoinfluencers World Awards 2025, consolidándose como una de las voces más influyentes en divulgación vinícola y experiencias gastronómicas.

Coincidiendo con este reconocimiento, la autora continúa desarrollando su proyecto literario y social 'Amaya, el principio del fin', una obra basada en la reconstrucción personal tras una experiencia de violencia de género, cuyos beneficios estarán destinados íntegramente a fines solidarios.

El proyecto contará también con un documental y diversas experiencias emocionales y culturales vinculadas a la obra.

Ruth Amaya es sumiller, formadora homologada, embajadora de los vinos Españoles y ganadora de los Vinoinfluencers World Awards 2025.

Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector gastronómico y vinícola, desarrollando proyectos donde el vino se convierte en una herramienta de conexión humana, inclusión y transformación social.

