Distrito Estudio reunirá el 23 de mayo a casi 700 clientes en la mayor edición de los Distrito Games celebrada hasta la fecha

La cita deportiva se celebrará simultáneamente en sus 16 estudios consolidando una de las principales citas del fitness funcional a nivel nacional. El evento contará con el patrocinio de marcas líderes del sector como Velites, Singular Wod, Solán de Cabras y Vitamin Well Distrito Estudio celebrará el próximo 23 de mayo la mayor edición hasta la fecha de los Distrito Games, su evento anual de entrenamiento funcional, que reunirá a cerca de 700 clientes en sus 16 centros en España. La cifra de participación y el despliegue coordinado en toda la red consolidan esta cita como uno de los principales hitos del calendario interno de la compañía y como un reflejo del crecimiento sostenido de su comunidad de usuarios.

El evento se desarrollará en todos los estudios de la cadena, replicando de forma sincronizada la misma estructura de competición en distintas ciudades. Este formato, que permite a los participantes competir en paralelo independientemente de su ubicación, refuerza uno de los pilares del modelo de Distrito Estudio: la construcción de una comunidad activa y conectada más allá de cada centro.

Los Distrito Games 2026 estarán organizados en diferentes categorías en función del nivel de los participantes y del tipo de entrenamiento de cada estudio. Las pruebas combinarán modalidades como Bootcamp y Bootcamp/WOD, e incorporarán, en determinados centros, niveles diferenciados como RX y Scaled, con el objetivo de facilitar la participación tanto de perfiles avanzados como de usuarios con menor experiencia. Esta estructura permite mantener el componente competitivo sin renunciar a la accesibilidad, uno de los elementos que ha impulsado la evolución del evento en los últimos años.

Más allá de la competición, los Games funcionan como una herramienta de fidelización y de refuerzo del vínculo con la marca. "La participación prevista —la más elevada desde la creación del evento— refleja el grado de implicación de los socios y la consolidación de un modelo que combina entrenamiento dirigido, seguimiento personalizado y una fuerte dimensión comunitaria", ha afirmado Ernesto Rojas, CEO de la compañía.

El evento contará además con el respaldo de marcas especializadas en equipamiento y nutrición deportiva. Velites y Singular Wod serán los patrocinadores de los premios, mientras que Solán de Cabras y Vitamin Well se encargarán del avituallamiento durante la jornada.

Como cierre, la compañía organizará una fiesta post Games, abierta a los clientes previa inscripción, que servirá como punto de encuentro entre participantes y equipos de los distintos centros. Este formato, que combina competición y componente social, se ha consolidado como uno de los elementos diferenciales de la cita, al ampliar la experiencia más allá del rendimiento deportivo y fomentar la interacción entre miembros de la comunidad.

Desde la compañía destacan que los Distrito Games sintetizan en una sola jornada los principales atributos de su propuesta: entrenamiento estructurado, progresión individual y sentido de pertenencia. En un contexto en el que el sector del fitness evoluciona hacia modelos más experienciales y orientados a la fidelización, este tipo de iniciativas adquiere un papel cada vez más relevante como palanca de retención y dinamización de usuarios.

La edición de 2026 supone, en este sentido, un salto de escala tanto por volumen de participantes como por coordinación operativa. La celebración simultánea en todos los centros evidencia la madurez de la red y su capacidad para ejecutar acciones conjuntas a nivel nacional, un factor clave en la consolidación de marca en un mercado cada vez más competitivo.

Este año, Distrito Games 2025 tendrá lugar en las 16 boutiques deportivas de la cadena, repartidas por Vigo (2), Pontevedra, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Santander y Madrid (8).

