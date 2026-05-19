La AIMC presenta una nueva edición de Navegantes en la Red

Presentación de resultados de una nueva edición de Navegantes en la Red, la mayor encuesta en España sobre el uso de internet Internet se consolida como un elemento central en la vida cotidiana, mientras la Inteligencia Artificial acelera su expansión.

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) acaba de presentar los resultados de la 28ª Edición de Navegantes en la Red, el estudio sobre el uso de Internet con la muestra más amplia de España, con aproximadamente 15.000 entrevistas. En esta ocasión, los resultados se han presentado en primicia en el contexto de la Asamblea anual de Socios, que ha tenido lugar en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid hoy 19 de mayo de 2026.

Navegantes en la Red ofrece una visión completa de la evolución de Internet durante el último año, así como el impacto de la transformación digital en la sociedad. Incluye numerosas áreas de estudio, desde el uso de internet (tiempo, frecuencia, dispositivos) y redes sociales, hasta compras online, IA, criptomonedas, teletrabajo, domótica o actitudes y percepciones acerca de internet y las nuevas tecnologías. Uno de los claros valores de este estudio es la comparativa temporal, que permite observar las tendencias del internauta.

En cada edición se incorporan nuevas áreas de interés que reflejan la actualidad digital del momento y, como no podía ser de otra manera, el uso de la inteligencia artificial ha cobrado en esta ocasión una relevancia aún mayor.

Navegantes en la Red de AIMC pone de manifiesto cómo Internet se ha consolidado como un pilar esencial en la vida cotidiana, así como el papel cada vez más integrado de la inteligencia artificial en el día a día de los usuarios. A pesar de las reservas que aún persisten en torno a cuestiones como la seguridad o el impacto futuro de la IA, la realidad es que esta tecnología avanza con rapidez y su adopción continúa creciendo de forma sostenida.

Por último, cabe recordar que Navegantes en la Red es un estudio sin ánimo de lucro cuyos resultados están a libre disposición de todos. La empresa ODEC es colaboradora del estudio con su patrocinio y soporte técnico.

Toda la información está en el documento adjunto y también en: https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/navegantes-la-red/

