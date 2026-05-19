Alemania busca fisioterapeutas españoles con salarios desde 3.400 euros mensuales

TTA Personal lanza una convocatoria con 15 plazas para fisioterapeutas en clínicas alemanas, incluyendo formación en alemán y ayudas económicas para el traslado La creciente demanda de profesionales sanitarios en Alemania continúa abriendo nuevas oportunidades laborales para trabajadores españoles. En este contexto, la empresa de selección TTA Personal ha anunciado una nueva convocatoria con 15 plazas dirigidas a fisioterapeutas interesados en desarrollar su carrera profesional en el país germano.

La oferta incluye contratos indefinidos desde el inicio, salarios a partir de 3.400 euros brutos mensuales y un programa de acompañamiento completo para facilitar la integración laboral y personal de los candidatos seleccionados.

Además del empleo, el programa contempla un curso intensivo de alemán de 200 horas antes del traslado, así como ayudas económicas para formación y mudanza que pueden alcanzar los 3.800 euros. El objetivo es que los profesionales puedan incorporarse a sus nuevos puestos de trabajo con una preparación lingüística adecuada y con apoyo durante todo el proceso.

Según explican desde TTA Personal, muchas clínicas alemanas buscan actualmente fisioterapeutas cualificados debido a la escasez de profesionales sanitarios en distintas regiones del país. "Alemania necesita personal sanitario y los fisioterapeutas españoles tienen una excelente valoración por su formación y capacidad de adaptación", señalan desde la compañía.

Las vacantes están orientadas tanto a profesionales con experiencia como a recién graduados que quieran mejorar sus condiciones laborales y acceder a una mayor estabilidad económica y profesional. Las clínicas colaboradoras cuentan con instalaciones modernas y ofrecen posibilidades reales de desarrollo y especialización.

El proceso de selección incluye acompañamiento individualizado, apoyo con el alojamiento y asesoramiento durante todas las fases del traslado e incorporación en Alemania. Además, TTA Personal realiza un seguimiento continuo para facilitar la adaptación de los candidatos en el país.

Las plazas disponibles forman parte de un programa internacional de movilidad laboral impulsado por TTA Personal, empresa especializada desde hace más de una década en la contratación de profesionales sanitarios españoles para clínicas y hospitales alemanes.

Más información e inscripciones en https://tta-personalmedicina.es/15-plazas-en-alemania-para-fisioterapeutas-desde-3-400e-al-mes/.

