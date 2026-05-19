Worldline impulsa atención al cliente con IA ante nuevos retos regulatorios y de experiencia de cliente

Worldline [Euronext: WLN], uno de los líderes europeos en servicios de pago, participa en el evento Barcelona Customer Congress (19 de mayo, Barcelona) presentando su plataforma CX Suite Worldline participará en la 11ª edición del Barcelona Customer Congress, que se celebrará el próximo 19 de mayo bajo el lema "Inteligencia Radical". Worldline participará como Patrocinador Platino y mostrará en la Sala monográfica de IA una demo titulada "Cómo la IA nos ayuda a cumplir la Ley SAC", centrada en cómo la tecnología puede ayudar a las empresas a avanzar hacia modelos de atención más eficientes, trazables y preparados para el nuevo marco regulatorio.

El Barcelona Customer Congress se celebrará en el World Trade Center Barcelona y Worldline estará presente en la Zona de Networking con un stand.

Worldline CX Suite coordina anualmente más de 3.000 millones de interacciones, de las cuales 73 millones se gestionan con inteligencia artificial, y da soporte a más de 100.000 agentes a nivel global. Gracias a estas capacidades, permite mejorar el porcentaje de resolución de consultas en la primera interacción, mejorar la productividad de los equipos y reducir la carga operativa de los Contact Centers.

La muy reciente Ley de Servicios de Atención a la Clientela, conocida como Ley SAC, marca un nuevo escenario para las empresas, al introducir mayores exigencias en materia de tiempos de atención, accesibilidad, trazabilidad, atención humana y resolución de reclamaciones. Para muchas organizaciones, el reto ya no consiste solo en atender más interacciones, sino en hacerlo de forma más rápida, eficiente, medible y alineada con los nuevos estándares de calidad.

Este nuevo escenario supone un reto especialmente relevante para compañías con grandes volúmenes de llamadas, múltiples canales de atención, operaciones distribuidas o servicios sujetos a mayores exigencias de calidad. En estos casos, la inteligencia artificial puede desempeñar un papel clave, no como sustituto de la atención humana, sino como una capa de automatización, priorización y asistencia que permite responder mejor y más rápido.

Para dar respuesta a este desafío, Worldline refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la experiencia de cliente a través de CX Suite, una plataforma que combina el enrutamiento inteligente, los agentes virtuales, la automatización de procesos, la asistencia al agente y la analítica en tiempo real, Worldline CX Suite permite avanzar hacia un modelo de atención más controlado, medible y preparado para responder a los nuevos requisitos del mercado.

Según Andrea Aguiar, Consultora en Estrategia de Automatización y Experiencia del Cliente de Worldline, "El reto ya no es únicamente incorporar inteligencia artificial en los canales de atención, sino convertirla en valor real para el negocio y para el cliente. En sectores altamente regulados, la aplicación de Inteligencia Artificial en el Contact Center requiere un equilibrio entre automatización, control y trazabilidad. Desde Worldline trabajamos en este enfoque integrando la IA con los sistemas y procesos de negocio. Esto permite a las organizaciones gestionar un mayor volumen de interacciones, responder con más agilidad y garantizar el cumplimiento normativo sin perder calidad en la experiencia de cliente".

