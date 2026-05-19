El Hospital Quirónsalud Bizkaia impulsa la escucha activa a paciente junto a asociaciones y profesionales en la II Semana de Experiencia Paciente 

Celebrada del 27 al 30 de abril y alineada con el movimiento internacional promovido por The Beryl Institute, la iniciativa ha contado con mesas redondas junto a EndoEuskadi y la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia para acercar a los profesionales la realidad de pacientes con endometriosis y cáncer La semana ha incorporado talleres de bienestar emocional y comunicación, junto a iniciativas como 'En tus zapatos' y 'Conoce tu hospital', orientadas a fomentar la empatía, el trabajo en equipo y una atención más cercana.

El Hospital Quirónsalud Bizkaia celebró, del 27 al 30 de abril, la II Semana de Experiencia Paciente, una iniciativa con actividades formativas, participativas y divulgativas orientadas a reconocer el compromiso de los y las profesionales sanitarios y seguir impulsando una atención centrada en la persona.

La semana se enmarcó dentro del movimiento internacional promovido por The Beryl Institute, organización de referencia mundial dedicada a transformar la experiencia humana en la atención sanitaria y que impulsa cada año esta celebración global para reconocer a los profesionales y poner en valor los esfuerzos realizados para mejorar la experiencia de pacientes, familias y equipos.

Durante estos días, el hospital ha acogido talleres, visitas guiadas por distintas áreas asistenciales, iniciativas internas para fomentar la empatía entre profesionales y acciones abiertas para pacientes y familiares. Entre todas ellas, han destacado especialmente dos mesas redondas desarrolladas en colaboración con EndoEuskadi y la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia, en las que la voz del paciente ha sido la protagonista.

Tal y como explica Sara Díaz García, directora de Experiencia Paciente del Hospital Quirónsalud Bizkaia, la experiencia del paciente "es la suma de todas las interacciones que influyen en su percepción a lo largo de todo el proceso asistencial". En este sentido, añade que escuchar activamente a pacientes y asociaciones ayuda a comprender mejor sus necesidades y a seguir mejorando la atención desde una perspectiva más humana.

Dar voz a una enfermedad invisibilizada: la endometriosis

La mesa redonda organizada junto a EndoEuskadi puso el foco en la endometriosis, una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres y que sigue siendo, en muchos casos, infradiagnosticada.

El encuentro arrancó con fragmentos del documental Below the Belt, una producción que aborda el impacto físico, emocional y social de la enfermedad y que sirvió como punto de partida para acercar la realidad de muchas pacientes al público asistente.

Durante la sesión, pacientes y profesionales compartieron experiencias que evidenciaron las dificultades del diagnóstico y el impacto de la enfermedad en la vida diaria. "El peregrinaje de médico en médico es tremendo", explicó Susana González, presidenta de EndoEuskadi, quien subrayó la importancia de que más profesionales conozcan la enfermedad para facilitar una detección precoz.

Las pacientes Mila Moreno y Elena Aguirre relataron años de incertidumbre, dolor y falta de respuestas. "Llegué a pasar más de diez años con síntomas sin saber qué me ocurría", compartió Aguirre, reflejando una realidad frecuente en muchas mujeres afectadas.

Desde el ámbito clínico, la doctora Anita Scrivo, ginecóloga y especialista en endometriosis del Hospital Quirónsalud Bizkaia, destacó la importancia de la sospecha diagnóstica: "Si no pensamos en la enfermedad, no podremos detectarla. Es clave escuchar a la paciente y entender su sintomatología en su conjunto".

Por su parte, la psicóloga Itxasne Gallastegui, responsable de los grupos terapéuticos para pacientes con endometriosis del Hospital Quirónsalud Bizkaia y también participante en la mesa, puso el foco en la importancia del acompañamiento emocional y del trabajo terapéutico tanto individual como grupal: "La terapia permite a las pacientes sentirse escuchadas, compartir experiencias y dejar de sentirse solas. La identificación con otras mujeres que están viviendo procesos similares resulta muy beneficiosa y ayuda a elaborar todo el sufrimiento asociado a la enfermedad"

La comunicación, clave en la vivencia del cáncer

La segunda mesa redonda, desarrollada en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia, abordó el papel de la comunicación y la relación terapéutica entre pacientes y profesionales.

A través del testimonio de la paciente Ainara Arce, se puso de manifiesto cómo la enfermedad impacta no solo a nivel físico, sino también emocional y relacional. "El diagnóstico te cambia por completo y afecta a la forma en la que te relacionas con los demás", explicó, subrayando la importancia de sentirse escuchada y comprendida durante todo el proceso.

Las psicólogas Amaia Gómez y Esther Álvarez destacaron durante el encuentro que la comunicación va mucho más allá de las palabras. "Lo humano en la relación terapéutica influye directamente en cómo el paciente vive su enfermedad", señalaron, poniendo el foco en la empatía, la escucha y la comunicación no verbal.

La sesión también sirvió para reflexionar sobre el cuidado emocional de los propios profesionales sanitarios y sobre cómo las relaciones humanas condicionan la experiencia del paciente.

Una semana para compartir, aprender y mejorar

Más allá de estas mesas redondas, la II Semana de Experiencia Paciente ha incluido iniciativas orientadas a fomentar la empatía y el conocimiento del entorno sanitario, como el programa interno 'En tus zapatos', talleres de bienestar emocional, actividades culturales, acciones de sensibilización y recorridos guiados por distintas áreas del hospital.

Todas estas actividades han tenido un objetivo común: generar espacios de encuentro entre profesionales y pacientes, compartir experiencias y seguir avanzando en una cultura asistencial en la que la comunicación, la actitud y el trato humano marcan la diferencia.

Como concluye Sara Díaz García, "la experiencia del paciente depende de todos: desde quienes están en contacto directo hasta quienes trabajan detrás para que todo funcione. Todos formamos parte de esa experiencia".

