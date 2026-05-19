La inversión insignia de Northfield, Juno Corp., descubre metales magnéticos de tierras raras pesadas en Vespa
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Amplía el sistema polimetálico de minerales críticos de Juno en Ring of Fire, Ontario
Northfield Capital Corporation ("Northfield" o la "Compañía") (TSXV:NFD.A) se complace en comentar el anuncio realizado hoy por Juno Corp. ("Juno") relativo al descubrimiento de mineralización de elementos de tierras raras pesadas ("HREE"), incluidos los metales magnéticos neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, dentro del sistema de minerales críticos Vespa de Juno en Ring of Fire, Ontario (el "Anuncio de Juno"). Para consultar el texto completo del Anuncio de Juno, incluida la información técnica relacionada con el sondeo VES-26-025 y los resultados de ensayo asociados, consultar el comunicado de prensa de Juno de fecha 19 de mayo de 2026, disponible en www.junocorp.com.
Northfield posee aproximadamente una participación accionarial del 35 % en Juno, lo que convierte a Juno en una de las inversiones más significativas de la cartera de Northfield. El descubrimiento divulgado en el Anuncio de Juno amplía el perfil polimetálico de minerales críticos del sistema Vespa de Juno, del que anteriormente se había informado que albergaba mineralización de alta ley de hierro, titanio, vanadio, escandio y galio.
Robert D. Cudney, fundador, presidente y director ejecutivo de Northfield, comentó: "El anuncio de hoy de Juno constituye una validación significativa de la tesis de inversión que Northfield ha estado desarrollando en torno a Ring of Fire. Los metales magnéticos de tierras raras pesadas se encuentran entre las materias primas más estratégicamente disputadas en la cadena de suministro global, y la identificación de estos metales en Vespa —junto con el hierro, titanio, vanadio, escandio y galio de alta ley previamente descubiertos en el sistema Vespa— refuerza nuestra visión de que Juno representa una atractiva oportunidad canadiense en minerales críticos. La participación aproximada del 35 % de Northfield en Juno proporciona a nuestros accionistas exposición directa a esta oportunidad a medida que continúa desarrollándose".
Resumen del Anuncio de Juno
Se advierte a los lectores de que lo anterior constituye únicamente un resumen. Consultar el texto completo del Anuncio de Juno y la información técnica subyacente referenciada en él para obtener todos los detalles.
Justificación estratégica de la inversión de Northfield en Juno
Sobre Northfield
Para más información, visitar www.northfieldcapital.com.
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