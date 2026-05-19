El descubrimiento de minerales de Juno se amplía para incluir metales magnéticos de tierras raras pesadas
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El nuevo descubrimiento añade los metales situados en el centro de las preocupaciones globales sobre suministro
Juno Corp. ("Juno" o la "Compañía") anunció hoy el descubrimiento de elementos de tierras raras pesadas —incluidos los metales magnéticos esenciales para defensa, aeroespacial, vehículos eléctricos y energías limpias— dentro de su sistema de minerales críticos Vespa en Ring of Fire, Ontario. El descubrimiento se sitúa dentro del mismo sistema geológico que las intersecciones de hierro, titanio, vanadio, escandio y galio de alta ley anunciadas previamente por Juno en Vespa, ampliando así los descubrimientos de minerales críticos.
"Los metales magnéticos de tierras raras son los materiales con los que se construyen los modernos sistemas de defensa, cazas militares, vehículos eléctricos e infraestructuras de energía limpia. El suministro global está dominado por un único país que ha demostrado su disposición a utilizar los controles de exportación como herramienta de presión geopolítica, convirtiendo las fuentes seguras y aliadas de estos metales en una prioridad nacional para Canadá, Estados Unidos y nuestros socios", afirmó Robert Cudney, fundador, director y CEO de Juno Corp. "Creemos que Ring of Fire puede ser la piedra angular del futuro de la minería en Canadá. Este descubrimiento sitúa el potencial de Juno en el centro de esa oportunidad estratégica".
"Esto supone una gran ampliación de lo que representa Vespa", afirmó Jeremy Niemi, Chief Strategy Officer de Juno Corp. "Hemos identificado los metales magnéticos de tierras raras por los que el mundo está compitiendo, alojados en granates que se encuentran directamente junto a nuestros descubrimientos de hierro, titanio y vanadio de alta ley. Creemos que existe la oportunidad estratégica de recuperar estas tierras raras como subproducto de una futura operación en Vespa; podría haber múltiples metales críticos procedentes de un único yacimiento".
Resumen de resultados
Hasta la fecha, estos resultados son los únicos resultados recibidos del proyecto Vespa correspondientes a la campaña de perforación de 2026. VES-26-025 es el primer sondeo perforado en Vespa dentro del programa de 2026.
Notas técnicas
Sobre Juno Corp.
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