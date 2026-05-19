Keller Williams España & Andorra lanza KW Inversiones para potenciar la gestión patrimonial inmobiliaria

La nueva división ofrecerá estrategias personalizadas de inversión en activos residenciales, comerciales y hoteleros, además de acceso prioritario a operaciones off-market Keller Williams España & Andorra ha puesto en marcha KW Inversiones, una nueva división especializada en asesoramiento patrimonial e inversión inmobiliaria, con la que la compañía busca reforzar su presencia en el segmento de capital privado, family offices e inversores institucionales.

El lanzamiento se produce en un contexto de fuerte dinamismo para el mercado inmobiliario español, que prevé movilizar entre 19.000 y 21.000 millones de euros de inversión en 2026, por encima de los aproximadamente 18.400 millones registrados el pasado ejercicio. Dentro de este escenario, el capital internacional continúa desempeñando un papel protagonista, especialmente en segmentos como residencial en alquiler, hospitality, flex livingy y logística.

KW Inversiones estará liderada por Cristina Moriones con veinticinco años de experiencia en el sector, experta en NPLs y Subastas Inmobiliariasy contará inicialmente con un equipo decuatro profesionales especializados en inversión y asesoramiento patrimonial inmobiliario así como gabinete jurídico de apoyo propio. La división tendrá su base en Madrid y centrará su actividad en operaciones residenciales, hoteleras y comerciales con foco tanto en inversores nacionales como internacionales.

La nueva unidad nace con el objetivo de ofrecer un servicio integral de asesoramiento a inversores interesados en construir, diversificar o reposicionar carteras inmobiliarias en España. Para ello, KW Inversiones trabajará sobre activos residenciales, industriales, suelo en todas sus clasificaciones, comerciales y hoteleros, incorporando además operaciones off-market y procesos de búsqueda de oportunidades adaptados al perfil y horizonte de inversión de cada cliente.

Del mismo modo esta nueva división pretende dar un servicio exclusivo a grandes carteras de NPLs, fondos de inversión que operan en España, Services y Family-Office ofreciendo un servicio con geoposicionamiento local y gran capilaridad en todo el territorio nacional y de alta profesionalidad alineado con la misión y valores de la multinacional.

"La creación de KW Inversiones responde a la evolución natural del mercado y a una creciente demanda de asesoramiento especializado por parte de inversores nacionales e internacionales", afirma Leonardo Cromstedt, presidente de Keller Williams España & Andorra. "Nuestro objetivo es acompañar al cliente en todo el proceso de inversión, aportando análisis, capacidad de acceso a operaciones estratégicas y una visión global del mercado inmobiliario", añade.

La división combinará análisis de mercado, estudios de rentabilidad, valoración de activos, simulaciones financieras y de due diligence, con el objetivo de reducir riesgos y optimizar la toma de decisiones. Entre los segmentos prioritarios figuran los activos residenciales destinados al alquiler, proyectos de coliving, locales comerciales en ubicaciones prime, hospitality y plataformas logísticas.

Uno de los elementos diferenciales de KW Inversiones será el acceso a oportunidades off-market apoyadas en la estructura internacional de Keller Williams, actualmente presente en más de 61 países y con una red superior a los 210.000 agentes. Esta capacidad permitirá conectar operaciones con compradores previamente cualificados y perfiles patrimoniales alineados con cada tipo de activo.

Además del acompañamiento a inversores, la nueva división también ofrecerá servicios orientados a propietarios y grupos patrimoniales que busquen optimizar la gestión o rotación de activos, diseñando estrategias de desinversión, reposicionamiento o búsqueda de compradores bajo procesos de confidencialidad y análisis financiero avanzado.

Para sostener este crecimiento, la compañía continuará ampliando su presencia territorial con la apertura de hasta 40 nuevas oficinas en España, combinando sus modelos Market Center y Mega Agent Office (MAO). A medio plazo, Keller Williams España & Andorra aspira a superar los 70 Market Centers y las 150 MAO en el mercado ibérico, con el objetivo de alcanzar los 5.000 agentes asociados en 2030.

Acerca de Keller Williams

Keller Williams es la red inmobiliaria con más Agentes de todo el mundo, más de 210.000 distribuidos por 60 países, cuyo crecimiento se sustenta en su metodología, la formación y la tecnología aplicada.

En la Península Ibérica, donde opera desde 2015, la compañía cuenta con 700 agentes repartidos por 15 MC -Market Centers- y 19 M.A.O (Mega Agent Office -MAO). El plan de expansión de la compañía en España y Andorra se basa en la apertura de nuevos Market Centers, M.C. (oficinas de un mínimo de 20 agentes asociados), y el nuevo modelo de incorporación a la marca de oficinas medianas (Mega Agent Office -MAO) que cuenta con un ambicioso proyecto. En ambos casos, la clave de esta expansión será un modelo de trabajo, unos sistemas y unas herramientas exclusivas de la multinacional.

La compañía fue fundada en Austin (Texas) hace más de 40 años por Gary Keller, un visionario norteamericano del sector inmobiliario, autor del libro The Millionaire Real Estete Agent, una obra editada por MC Graw Hill Education (UK) de la que ya se han vendido más de 1,5 millones de ejemplares en todo el mundo.

En España la central de Keller Williams se encuentra en Marbella, desde donde la compañía dirige su expansión y desarrollo en toda la Península Ibérica.

