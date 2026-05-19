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Ricardo Ramos D’Agostino sitúa la Depreciación Estratégica como eje de liquidez

Comunicae
martes, 19 de mayo de 2026, 11:26 h (CET)
La liquidez es hoy el principal indicador de resiliencia empresarial. Ricardo Ramos D’Agostino reformula la Depreciación Estratégica para proteger la caja y fortalecer la operativa

Dentro de este modelo, la gestión de la depreciación se integra directamente en la estrategia de caja de la empresa.Grupo Capitalaplica este modelo como un instrumento para anticipar tensiones de liquidez y mejorar la capacidad de respuesta financiera en escenarios de corto plazo.


Desde esta perspectiva, Ricardo Ramos D’Agostino plantea que la depreciación debe analizarse no solo en términos de valor contable, sino en función de su impacto directo sobre la capacidad operativa del negocio.


Esta lógica representa una evolución del paradigma clásico, en el que la depreciación se calculaba bajo supuestos estáticos como el valor de salvamento. En contraste, la Depreciación Estratégica propone eliminar dichas estimaciones para priorizar la certeza financiera del presente frente a la incertidumbre del futuro.


Ricardo Ramos D’Agostino y la Depreciación Estratégica como modelo avanzado de gestión financiera
En la teoría contable tradicional, el valor de rescate se considera un elemento clave para determinar la base depreciable de un activo. Sin embargo, Ricardo Ramos D’Agostino advierte que este supuesto puede generar distorsiones fiscales relevantes.


"Cuando se proyecta un valor de salvamento que no se materializa, la empresa termina asumiendo una carga fiscal innecesaria en el presente", explica Ricardo Ramos D’Agostino.


Bajo la lógica de la Depreciación Estratégica, Grupo Capital opta por depreciar la totalidad de la inversión inicial, eliminando el riesgo asociado a proyecciones erróneas y maximizando el gasto deducible desde el inicio.


Cómo el valor del dinero en el tiempo define la estrategia de Ricardo Ramos D’Agostino
Uno de los fundamentos de la Depreciación Estratégica es entender que el dinero no vale lo mismo hoy que mañana. En la práctica, el capital disponible en el presente ofrece más capacidad de inversión y generación de valor que ese mismo capital en el futuro.


Reducir la carga fiscal inmediata permite retener liquidez que puede ser reinvertida en oportunidades de crecimiento o utilizada para fortalecer la estructura financiera de la empresa.


Este enfoque define una nueva estrategia financiera donde la optimización fiscal se convierte en una fuente indirecta de financiación interna.


Escudo fiscal y control de caja: la Depreciación Estratégica en la visión de Ricardo Ramos D’Agostino
Aunque la depreciación no representa un flujo de entrada de efectivo, sí tiene un impacto directo sobre la salida de recursos. Al reducir la base imponible, disminuye el pago de impuestos y preserva capital dentro de la empresa.


Este mecanismo convierte a la Depreciación Estratégica en un escudo fiscal altamente eficiente, especialmente en industrias intensivas en activos.


Conclusión
La Depreciación Estratégica se consolida así como una herramienta clave para proteger la caja empresarial, permitiendo transformar decisiones contables en ventajas financieras reales y sostenibles en el tiempo.


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