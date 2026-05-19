Ricardo Ramos D’Agostino sitúa la Depreciación Estratégica como eje de liquidez
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La liquidez es hoy el principal indicador de resiliencia empresarial. Ricardo Ramos D’Agostino reformula la Depreciación Estratégica para proteger la caja y fortalecer la operativa
Dentro de este modelo, la gestión de la depreciación se integra directamente en la estrategia de caja de la empresa.Grupo Capitalaplica este modelo como un instrumento para anticipar tensiones de liquidez y mejorar la capacidad de respuesta financiera en escenarios de corto plazo.
Desde esta perspectiva, Ricardo Ramos D’Agostino plantea que la depreciación debe analizarse no solo en términos de valor contable, sino en función de su impacto directo sobre la capacidad operativa del negocio.
Esta lógica representa una evolución del paradigma clásico, en el que la depreciación se calculaba bajo supuestos estáticos como el valor de salvamento. En contraste, la Depreciación Estratégica propone eliminar dichas estimaciones para priorizar la certeza financiera del presente frente a la incertidumbre del futuro.
Ricardo Ramos D’Agostino y la Depreciación Estratégica como modelo avanzado de gestión financiera
Bajo la lógica de la Depreciación Estratégica, Grupo Capital opta por depreciar la totalidad de la inversión inicial, eliminando el riesgo asociado a proyecciones erróneas y maximizando el gasto deducible desde el inicio.
Cómo el valor del dinero en el tiempo define la estrategia de Ricardo Ramos D’Agostino
Reducir la carga fiscal inmediata permite retener liquidez que puede ser reinvertida en oportunidades de crecimiento o utilizada para fortalecer la estructura financiera de la empresa.
Este enfoque define una nueva estrategia financiera donde la optimización fiscal se convierte en una fuente indirecta de financiación interna.
Escudo fiscal y control de caja: la Depreciación Estratégica en la visión de Ricardo Ramos D’Agostino
Este mecanismo convierte a la Depreciación Estratégica en un escudo fiscal altamente eficiente, especialmente en industrias intensivas en activos.
Conclusión
"Nuestra preocupación con las dietas que dependen de la suplementación sintética es que la razón por la que se requiere es porque los ingredientes base no son adecuados para el animal", la filosofía de Champion es radicalmente opuesta: usar los ingredientes correctos de una forma estratégica —utilizando múltiples fuentes de proteína animal— desde el principio para que la naturaleza haga su trabajo.
Se abre el Debate', en la que representantes institucionales y expertos procedentes del ámbito empresarial y académico han analizado los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial para el Estado de Derecho y la organización del poder.
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) reivindica, con motivo del Día Mundial de la Medicina de Familia 2026, el valor estratégico de la Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) para el presente y el futuro del Sistema Nacional de Salud y reclama a las administraciones sanitarias un compromiso estructural y sostenido que permita desarrollar la especialidad al máximo La evidencia pone de manifiesto que el desarrollo hasta el máximo competencial y de la especialidad y la máxima orientación a las necesidades clínicas en las consultas de la especialidad beneficia tanto al conjunto del Sistema Nacional de Salud —en términos de eficiencia y de resultados en salud— como al conjunto de la población.