Donde el instinto natural se une a la experiencia en nutrición animal y a la ciencia alimentaria: la base de la propuesta de valor de Champion Petfoods para perros y gatos

La compañía pone su rigor científico e innovación al servicio de un objetivo claro: responder al deseo de cada familia de ofrecer a su mascota una vida más larga, sana y feliz. Décadas de investigación científica para que los animales de compañía vivan de acuerdo con todo su potencial gracias a una nutrición excepcional En un mercado de alimentos para animales de compañía cada vez más competitivo, Champion Petfoods ofrece a las familias con perros y gatos una propuesta de valor única para diferenciarse y liderar el sector: su filosofía BAFRINO™. Este enfoque integral, cuyas siglas significan "Biologically Appropriate, Fresh & Raw Ingredients, and Never Outdone" (Biológicamente apropiado, ingredientes frescos y crudos y siempre a la vanguardia), se sustenta en décadas de investigación y desarrollo tecnológico propio. Esto se traduce directamente en una salud animal superior, un aspecto cada vez más valorado por las personas que conviven con animales de compañía.

La estrategia se basa en alinear la nutrición de perros y gatos con su evolución natural, a través de sus dos marcas estratégicas, ACANA™ y ORIJEN™.

Filosofía e innovación: el porqué y el cómo de una calidad inimitable

Uno de los pilares fundamentales de esta filosofía es reproducir la dieta ancestral de perros y gatos. Esto se consigue elaborando recetas que incluyen una amplia variedad de ingredientes animales de calidad, incorporando no solo carne magra, sino también órganos y cartílagos ricos en nutrientes para proporcionar un perfil nutricional completo de forma natural. Este enfoque innovador, que da prioridad a un alto porcentaje de ingredientes de origen animal en todos sus alimentos, supone un hito para la marca.

"Alcanzar este nivel de ingredientes frescos y crudos ha requerido más de 20 años de desarrollo de tecnología propia en nuestras cocinas. Es una capacidad de producción que nos sitúa en una categoría propia y que es extremadamente difícil de replicar", explica Jeff Johnston, vicepresidente sénior de Investigación, Innovación y Desarrollo de Productos en Champion Petfoods. Para la compañía, esto significa ofrecer un producto verdaderamente exclusivo y superior, respaldado por un I+D que garantiza la autenticidad de la propuesta.

El punto de partida de Champion Petfoods es la humildad científica. Como explica Johnston, "ningún nutricionista del planeta conoce la fórmula exacta de la nutrición óptima. Por eso, intentar replicarla con un cóctel de aditivos sintéticos es una apuesta incierta. Nuestro enfoque es tomar las pistas que nos da la propia naturaleza".

Este principio se traduce en una estrategia clara: el uso de ingredientes naturales de calidad para una máxima absorción de los nutrientes. Para ello, en Champion Petfoods se priorizan ingredientes como el aceite de pescado en sus productos para gatos, una fuente natural de DHA esencial para su desarrollo cognitivo y ocular, en lugar de alternativas sintéticas o vegetales más baratas de las que no obtienen ningún beneficio. "Creemos que esto le da al animal una mejor oportunidad de acercarse a un nivel óptimo de cada nutriente, porque su cuerpo está diseñado para absorberlos de esta forma", añade Johnston. "Nuestra preocupación con las dietas que dependen de la suplementación sintética es que la razón por la que se requiere es porque los ingredientes base no son adecuados para el animal", la filosofía de Champion es radicalmente opuesta: usar los ingredientes correctos de una forma estratégica —utilizando múltiples fuentes de proteína animal— desde el principio para que la naturaleza haga su trabajo.

En las cocinas de Champion Petfoods, cada tipo de carne (vacuno, ave, pescado) y cada parte del animal (músculo, órganos, hueso) ofrece una mezcla única de aminoácidos. "Al combinar diferentes fuentes en nuestras dietas, nos acercamos mucho más al nivel óptimo de nutrición que conocemos los científicos, sin tener que añadir aminoácidos sintéticos", detalla Johnston.

Champion Petfoods ha invertido en procesos de cocción a baja temperatura que preservan la integridad nutricional de estos ingredientes frescos. A diferencia de los métodos de alta temperatura que desnaturalizan las proteínas y destruyen vitaminas sensibles, su tecnología permite encapsular los beneficios de ingredientes como la carne cruda, los huevos frescos (una de las fuentes de proteína más completas que existen), la cúrcuma o la calabaza de origen local en una croqueta estable y altamente digestible, un producto verdaderamente exclusivo, respaldado por un I+D que garantiza la autenticidad de la propuesta.

De la granja al hogar: cuando los beneficios de una alta densidad nutricional hablan por sí solos

Todo comienza con una selección de ingredientes que marcan la diferencia. La empresa colabora con una red de proveedores de confianza —agricultores, ganaderos y pescadores— de las regiones cercanas a sus cocinas. Estos socios suministran carnes frescas, pescado salvaje y frutas y verduras enteras. Este compromiso de obtener ingredientes frescos directamente de su lugar de origen es la base de la riqueza nutricional de sus recetas.

"Nuestro objetivo es crear alimentos con una alta densidad nutricional, ricos en proteínas de calidad y nutrientes procedentes de estas fuentes. Una consecuencia natural de ello es que los perros y gatos se sienten saciados y se nutren con raciones más pequeñas", señala Johnston. Esta densidad nutricional se consigue maximizando la inclusión de ingredientes de origen animal, ricos en proteínas y grasas, y minimizando los carbohidratos de bajo valor, que los perros y gatos no necesitan para su desarrollo. En esencia, cada croqueta contiene más "nutrientes útiles" y menos "relleno". "Cuando alguien que comparte su vida con un perro o un gato comprende que la calidad comienza en la granja y en el mar, la conversación cambia. Ya no se trata de un simple precio por bolsa, sino de comprender el valor real de invertir en la vitalidad, el pelaje y la salud a largo plazo de su compañero".

Champion Petfoods, a través de marcas como ACANA™, es un claro ejemplo de esta ventaja, ya que se posiciona como la mejor opción para iniciarse en la nutrición de alta gama. Su formulación precisa y el uso de ingredientes frescos y funcionales —como pescado capturado en estado salvaje y calabazas enteras recién cosechadas— ofrecen una prueba tangible de calidad. Esto permite a Champion Petfoods generar confianza y establecer una relación duradera con quienes confían en su propuesta, basada en la honestidad y en resultados que se ven y se perciben en sus compañeros de vida. Su proceso de formulación de precisión —que analiza cada lote y añade solo lo necesario— es una prueba tangible de calidad que genera confianza tanto en los profesionales como en el consumidor final.

Un porfolio con propósito: dos marcas para una nutrición superior y accesible

Al ofrecer dos marcas diferenciadas bajo la misma filosofía, Champion Petfoods permite a sus clientes elegir diferentes tipos de producto dentro del mercado prémium. Mientras que ORIJEN™ se dirige al nicho más exigente, que busca la máxima expresión de la nutrición biológica sin compromisos, ACANA™ atrae a un público más amplio que valora la ciencia, la calidad de los ingredientes y una excelente relación valor-precio.

Por todo ello, la filosofía "Biológicamente Apropiado" es mucho más que un eslogan de marketing; es el núcleo de la misión de Champion Petfoods y su promesa a cada dueño de mascota: un compromiso inquebrantable por honrar el potencial genético de cada perro y gato, permitiéndoles prosperar tal y como la naturaleza lo concibió, y dando a sus familias la alegría de verlos vibrantes y saludables cada día.

Acerca de Champion Petfoods

Champion Petfoods es un galardonado fabricante de alimentos para animales de compañía con una reputación reseñable que abarca 40 años. Fundada en un pequeño pueblo de Alberta, Canadá, Champion Petfoods ha crecido hasta convertirse en un actor clave en la industria de alimentos prémium para perros y gatos en tres importantes geografías mundiales. Su propósito, "UN MUNDO MEJOR PARA LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA", sienta las bases de sus más altas aspiraciones como empresa. Y su "filosofía de alimentación" les impulsa a proporcionar la más alta calidad en cada alimento ORIJEN™ y ACANA™ que elaboran para perros y gatos. Se especializan en elaborar alimentos que son biológicamente apropiados y todos los ingredientes son seleccionados de un grupo cuidadosamente elegido de agricultores, ganaderos y pescadores, a quienes conocen y en quienes confían. Los alimentos son elaborados por expertos en nutrición y salud en cocinas de categoría mundial y, como amantes de los animales que son, buscan la más alta calidad y seguridad alimentaria en cada alimento que elaboran. Para obtener más información, visitar championpetfoods.com.

