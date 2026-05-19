Snom lanza los nuevos auriculares Bluetooth A350D
|
|
Con los nuevos A350D (binaurales), Snom amplía su gama de auriculares Bluetooth con un modelo de alta gama, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los entornos laborales modernos. El enfoque no se centra únicamente en el rendimiento del audio, sino en un factor decisivo del día a día en el trabajo: una transmisión de voz perfecta
Tanto si se trata de call center, atención al cliente, ventas, recepción u oficinas abiertas e híbridas: cuando la comunicación influye directamente la calidad del servicio, la productividad y la imagen corporativa, la transmisión de voz clara y de alta calidad sin molestos ruidos de fondo representan cada vez más un factor crítico de éxito. Aquí es donde entran en juego los Snom A350D, que garantizan que los usuarios no solo escuchen bien a su interlocutor, sino que sobre todo, sean escuchados con total nitidez.
Gracias al Bluetooth y a las cómodas almohadillas de los auriculares, los Snom A350D ofrecen un espacio de trabajo con un grado de aislamiento acústico perfecto, favoreciendo la concentración incluso en ambientes dinámicos o ruidosos. Al mismo tiempo, su elevado confort garantiza un uso ideal durante toda la jornada laboral.
Tecnología optimizada, audio excelente
A nivel funcional, los Snom A350D integran, entre otras cosas, un indicador luminoso del estado del usuario, tecnología Bluetooth multipunto para el uso simultáneo de varios dispositivos y una gran flexibilidad de uso, tanto en puestos fijos como móviles.
Un catálogo completo para la comunicación empresarial
"La cuestión decisiva en la comunicación profesional no es lo bien que oigo, sino lo claro que me escuchan", afirma Felix Glowatzka, Product Manager de Snom. "Con la serie A350, ponemos esta idea en el centro y desarrollamos soluciones que mejoran de forma cuantificable la calidad de las conversaciones en la cotidianidad laboral".
Los Snom A350D ya están disponibles a través de distribuidores especializados con una garantía del fabricante de tres años.
Hudisa, empresa andaluza especializada en fruta transformada, participa en el World of Private Label 2026 de Ámsterdam (19 y 20 de mayo) con el objetivo de ampliar su presencia en mercados europeos clave y establecer alianzas con distribuidores de marca blanca La empresa andaluza Hudisa participa en la edición 2026 del salón internacional World of Private Label, que tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo en el recinto de la RAI Amsterdam (Ámsterdam).
Más allá del beneficio estético, las carillas dentales aportan ventajas directas sobre el bienestar emocional y la confianza personal, aspectos fundamentales en la vida cotidiana y en la interacción social.
Un ejemplo de ello son las prótesis unicompartimentales de rodilla, indicadas para casos en los que el desgaste se localiza en una sola zona.