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Snom lanza los nuevos auriculares Bluetooth A350D

Comunicae
martes, 19 de mayo de 2026, 10:38 h (CET)
Con los nuevos A350D (binaurales), Snom amplía su gama de auriculares Bluetooth con un modelo de alta gama, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los entornos laborales modernos. El enfoque no se centra únicamente en el rendimiento del audio, sino en un factor decisivo del día a día en el trabajo: una transmisión de voz perfecta

Tanto si se trata de call center, atención al cliente, ventas, recepción u oficinas abiertas e híbridas: cuando la comunicación influye directamente la calidad del servicio, la productividad y la imagen corporativa, la transmisión de voz clara y de alta calidad sin molestos ruidos de fondo representan cada vez más un factor crítico de éxito. Aquí es donde entran en juego los Snom A350D, que garantizan que los usuarios no solo escuchen bien a su interlocutor, sino que sobre todo, sean escuchados con total nitidez.


Gracias al Bluetooth y a las cómodas almohadillas de los auriculares, los Snom A350D ofrecen un espacio de trabajo con un grado de aislamiento acústico perfecto, favoreciendo la concentración incluso en ambientes dinámicos o ruidosos. Al mismo tiempo, su elevado confort garantiza un uso ideal durante toda la jornada laboral.


Tecnología optimizada, audio excelente
Desde el punto de vista técnico, estos auriculares cuentan con una arquitectura optimizada específicamente para la comunicación vocal. Sus dos micrófonos con tecnología Qualcomm® cVc™, reducen de forma selectiva el ruido ambiental durante la transmisión de llamadas. La sinergia entre estos componentes permite una transmisión de voz estable y natural, incluso en condiciones de uso difíciles.


A nivel funcional, los Snom A350D integran, entre otras cosas, un indicador luminoso del estado del usuario, tecnología Bluetooth multipunto para el uso simultáneo de varios dispositivos y una gran flexibilidad de uso, tanto en puestos fijos como móviles.


Un catálogo completo para la comunicación empresarial
Con la introducción de los A350D como modelo de referencia en el segmento Bluetooth, Snom redefine el posicionamiento global de su cartera de auriculares, que, por supuesto, también incluye soluciones DECT profesionales y, en el futuro, estará todavía más articulado como oferta integrada para la comunicación empresarial, mientras que la empresa apuesta paralelamente por una estructura de precios competitiva en todo su portafolio.


"La cuestión decisiva en la comunicación profesional no es lo bien que oigo, sino lo claro que me escuchan", afirma Felix Glowatzka, Product Manager de Snom. "Con la serie A350, ponemos esta idea en el centro y desarrollamos soluciones que mejoran de forma cuantificable la calidad de las conversaciones en la cotidianidad laboral".


Los Snom A350D ya están disponibles a través de distribuidores especializados con una garantía del fabricante de tres años.


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