Cada vez más búsquedas sobre gastronomía giran en torno a una misma intención: dónde pedir sushi a domicilio, qué opciones existen para sushi delivery en Barcelona o qué marca puede encajar mejor en el consumo de entre semana. En ese contexto, La Uramakeria ha orientado su propuesta hacia un modelo de sushi pensado no solo para comer fuera, sino para entrar en la rutina cotidiana del delivery.

Nacida en julio de 2020, con primer local en Ronda de Sant Pere, La Uramakeria cuenta hoy con 6 ubicaciones entre Barcelona y Madrid, incluida su presencia en Malasaña, y un equipo de unas 50 personas. La marca se define como una propuesta fast good: joven, divertida, buena, asequible y eficaz.

Uno de los datos que mejor ayuda a entender ese posicionamiento es el peso real del canal a domicilio: el delivery representa entre el 60% y el 80% del negocio. Además, según datos de Uber Eats compartidos por la marca, más del 50% sus clientes del último trimestre fueron clientes frecuentes, una señal de repetición relevante para una propuesta que busca ser una opción urbana para quienes quieren pedir sushi entre semana o compartirlo en casa.

La Uramakeria apoya esa lógica de consumo en una carta de aproximadamente 97 referencias visibles, con uramakis, makis, nigiris, sashimis, pokes, donburis, woks, entrantes y combos. Entre sus productos más representativos figuran Crunchy Salmón, Cheese Salmón Roll, Poke Salmón, Combo Party, Pad Thai y gyozas de pollo. A ello suma ingredientes como salmón premium, atún bluefin y arroz marinado con receta propia.

Entradilla breve

La Uramakeria orienta su propuesta a una forma de consumo cada vez más habitual: pedir sushi entre semana. Con 6 locales entre Barcelona y Madrid, delivery de gran peso en el negocio y más del 50% de clientes frecuentes en Uber Eats, la marca se posiciona como opción fast good para compartir y repetir.

