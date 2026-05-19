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'Sal & Dean: tras los pasos de Kerouac’, un film protagonizado por los músicos Jimmy Barnatán y Mike Inverno

El largometraje documental se estrena este viernes 22 de mayo en cines
Redacción
martes, 19 de mayo de 2026, 12:35 h (CET)

Este viernes 22 de mayo llega a los cines el largometraje documental 'Sal & Dean. Tras los pasos de Kerouac' de Rosa García Loire y Miguel Hualde. El filme está protagonizado por Jimmy Barnatán y Mike Inverno. Con motivo del estreno, se han programado varios preestrenos con presentación en diferentes ciudades (Madrid, Santander y Pamplona). Tras los preestrenos, Jimmy y Mike ofrecerán conciertos en diferentes salas.


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A partir del viernes, la película se podrá disfrutar en los cines Golem de Madrid y Pamplona, y en los cines Embajadores de Santander.

La travesía que Jimmy y Mike emprenden en este largometraje sugiere que el sueño americano no es una verdad universal, sino una construcción cambiante, reinterpretada constantemente por quienes lo persiguen o lo cuestionan, reflejando las tensiones y riquezas de una sociedad profundamente plural.


Rosa García Loire, codirectora de 'Sal&Dean', explica que "este largometraje documental realiza un retrato de la sociedad estadounidense actual, siguiendo una obra literaria universal como es 'On the Road'. A lo largo del camino, personajes secundarios dan su visión del sueño americano y lo que queda de él. Recorremos el camino de Keroauc, revisitando el paisaje y los espacios. Creo que es interesante esa combinación de viaje, sociedad y cultura para mostrar, desde una óptica contemporánea, lo que queda de aquel viaje que el autor realizó hace más de medio siglo".

Dirigido por Rosa García Loire y Miguel Hualde con guion de Jimmy Barnatán, 'Sal&Dean' cuenta con Javier Rodríguez como director de fotografía. Ignacio Maquirrain se encarga del montaje y Álvaro Soto del diseño gráfico. Jimmy Barnatán y Mike Inverno firman la música. Juan San Martín, Jordi Carbonell y Oriol Cardús son los productores. La película cuenta con el apoyo de incentivos fiscales, tanto navarro como de territorio común.

SINOPSIS

Jimmy Barnatán y Mike Inverno emprenden un viaje por la América profunda en el que recorren el interior de Estados Unidos descubriendo a sus gentes, sus rincones y contrastes, tan fotografiados como desconocidos. Un viaje lleno de encuentros con músicos, camareras, camioneros y otros personajes anónimos que, aunque secundarios como ellos mismos, se convierten en protagonistas.
Emulando a Sal Paradise y Neal Cassady, protagonistas de 'On the Road' (En el camino), la novela definitiva de la generación beat publicada por Jack Kerouac en 1957, estos viajeros,acompañados de una guitarra y una pluma, tratan de entender el sueño americano, descubriendo la complejidad y diversidad cultural que definen a este fascinante país.

LOS PROTAGONISTAS

JIMMY BARNATÁN

Cantante, actor y escritor, Jimmy Barnatán inició su carrera musical como vocalista de Caronte's Ferry y, posteriormente, lideró la San Telmo Blues Band, versionando clásicos americanos en ambas formaciones. En 2010, lanzó su primer disco titulado "Black Note" , un homenaje a las leyendas del jazz, el blues y el soul que influenciaron su música al que siguió "After the Blue Times" (2011), grabado con el sello Warner Music Spain junto a la Back Door Band. Tras formar Jimmy Barnatán & The Cocooners, ha publicado "Motorclub" (2015), con colaboraciones destacadas, y "Jefe Original Soundtrack" (2018).


MIGUEL HUALDE
Miguel Hualde, conocido como Mike Inverno, es guitarrista y cantante. Su carrera comenzó con Greenhouse Effect, una banda que destacó en la escena musical. Ganaron la muestra Pop Rock del Gobierno de Navarra y el premio a la mejor canción por "About You", demostrando su habilidad y pasión. Esta victoria les permitió grabar su primer disco en los estudios Paco Loco en Puerto de Santa María, marcando un hito significativo en su trayectoria musical.

Mike Inverno también formó el grupo Defectos Personales, lanzando dos álbumes que definieron su sonido. "Diario de Viaje" y "Puzzles" los llevaron a una exitosa gira por España, conectando con una audiencia cada vez más amplia y demostrando su evolución constante y capacidad para cautivar con su música.

LA DIRECTORA. ROSA GARCÍA LOIRE

Rosa García Loire (Pamplona, 1978) es directora, productora ejecutiva y directora de producción. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, desarrolla una trayectoria vinculada al cine documental, la creación contemporánea y los proyectos culturales con impacto territorial. Actualmente es directora de producción de 601.

Como directora, firma los largometrajes documentales 'ANWAR' y 'Sal & Dean. Tras los pasos de Kerouac', una mirada contemporánea al imaginario de la generación beat y al sueño americano. Actualmente tiene en postproducción 'Lilit, el sexo bien entendido' y desarrolla 'Tocaré hasta que mis dedos sangren', centrado en la figura de Aurora Beltrán.

Como productora ejecutiva ha impulsado proyectos como 'Atlas Oculto', 'El Drogas', 'Ainarak', 'Kantauri', 'Caídos del Zielo', 'Ceditas' o 'El que no ve'.

Su trabajo se extiende también al ámbito de la mediación y la gestión cultural, participando en proyectos y festivales. Actualmente, se encuentra desarrollando 'Piano ma non piano', una iniciativa de creación comunitaria y participativa a partir de un piano en desuso que propone un proceso de cocreación de diferentes disciplinas.

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