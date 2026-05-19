'Sal & Dean: tras los pasos de Kerouac’, un film protagonizado por los músicos Jimmy Barnatán y Mike Inverno
|El largometraje documental se estrena este viernes 22 de mayo en cines
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Este viernes 22 de mayo llega a los cines el largometraje documental 'Sal & Dean. Tras los pasos de Kerouac' de Rosa García Loire y Miguel Hualde. El filme está protagonizado por Jimmy Barnatán y Mike Inverno. Con motivo del estreno, se han programado varios preestrenos con presentación en diferentes ciudades (Madrid, Santander y Pamplona). Tras los preestrenos, Jimmy y Mike ofrecerán conciertos en diferentes salas.
A partir del viernes, la película se podrá disfrutar en los cines Golem de Madrid y Pamplona, y en los cines Embajadores de Santander.
Rosa García Loire, codirectora de 'Sal&Dean', explica que "este largometraje documental realiza un retrato de la sociedad estadounidense actual, siguiendo una obra literaria universal como es 'On the Road'. A lo largo del camino, personajes secundarios dan su visión del sueño americano y lo que queda de él. Recorremos el camino de Keroauc, revisitando el paisaje y los espacios. Creo que es interesante esa combinación de viaje, sociedad y cultura para mostrar, desde una óptica contemporánea, lo que queda de aquel viaje que el autor realizó hace más de medio siglo".
SINOPSIS
Jimmy Barnatán y Mike Inverno emprenden un viaje por la América profunda en el que recorren el interior de Estados Unidos descubriendo a sus gentes, sus rincones y contrastes, tan fotografiados como desconocidos. Un viaje lleno de encuentros con músicos, camareras, camioneros y otros personajes anónimos que, aunque secundarios como ellos mismos, se convierten en protagonistas.
LOS PROTAGONISTAS
JIMMY BARNATÁN
Cantante, actor y escritor, Jimmy Barnatán inició su carrera musical como vocalista de Caronte's Ferry y, posteriormente, lideró la San Telmo Blues Band, versionando clásicos americanos en ambas formaciones. En 2010, lanzó su primer disco titulado "Black Note" , un homenaje a las leyendas del jazz, el blues y el soul que influenciaron su música al que siguió "After the Blue Times" (2011), grabado con el sello Warner Music Spain junto a la Back Door Band. Tras formar Jimmy Barnatán & The Cocooners, ha publicado "Motorclub" (2015), con colaboraciones destacadas, y "Jefe Original Soundtrack" (2018).
MIGUEL HUALDE
LA DIRECTORA. ROSA GARCÍA LOIRE
Rosa García Loire (Pamplona, 1978) es directora, productora ejecutiva y directora de producción. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, desarrolla una trayectoria vinculada al cine documental, la creación contemporánea y los proyectos culturales con impacto territorial. Actualmente es directora de producción de 601.
Este viernes 22 de mayo llega a los cines el largometraje documental 'Sal & Dean. Tras los pasos de Kerouac' de Rosa García Loire y Miguel Hualde. El filme está protagonizado por Jimmy Barnatán y Mike Inverno. La travesía que Jimmy y Mike emprenden en este largometraje sugiere que el sueño americano no es una verdad universal, sino una construcción cambiante.
Tras un breve paso por las salas de cine españolas, la película Alma & Oskar (Alma Mahler, la pasión, en castellano), del director austríaco Dieter Berner, ya se encuentra disponible en la plataforma cinéfila Filmin. Se trata de un biopic sobre la pianista y compositora Alma Mahler, mujer y musa de Gustav Mahler, de la cual hoy en día solo prevalecen 16 Lieder, relativamente habituales en los programas actuales de voz y piano.
'El beso de la mujer araña' es una película estadounidense de drama musical, adaptación cinematográfica del musical de 1992 de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, que a su vez está basado en la novela argentina de 1976 de Manuel Puig. Jennifer López protagoniza la cinta y es, además, productora ejecutiva.