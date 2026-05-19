​Grande-Marlaska pide la extensión a Europa de la prohibición de las narcolanchas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado este martes por la extensión a Europa de la prohibición de las narcolanchas, medida ya establecida en España en 2018, como modo de hacer frente a un problema “que requiere soluciones que transcienden las capacidades de un solo país”, ha precisado durante la cumbre del MED9, en Rovinj (Croacia).



“Una prohibición en toda la UE contribuiría a desactivar el uso de las lanchas rápidas, y debería hacerse extensible también a otras prácticas asociadas, como el suministro ilegal de combustible en alta mar a este tipo de embarcaciones”, ha manifestado el ministro en su intervención ante sus homólogos mediterráneos.

El MED9 es una alianza creada en 2013 que agrupa a nueve Estados miembros de la Unión Europea del sur de Europa con litoral mediterráneo: Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal. Croacia ha organizado esta cumbre en el marco de la preparación de la próxima presidencia croata del grupo, con el objetivo de reforzar la coordinación política y operativa entre los socios mediterráneos.

El encuentro, que se ha desarrollado durante los días 18 y 19 de mayo en la localidad de Rovinj, se ha centrado, por un lado, en la gestión de los flujos migratorios irregulares y la protección de las fronteras exteriores de la UE, y, por otro, en la seguridad marítima, con especial atención a la lucha contra el narcotráfico por vía marítima.

Grande-Marlaska ha agradecido a los socios europeos las muestras de condolencia recibidas por el reciente fallecimiento en acto de servicio de dos guardias civiles en Huelva durante la persecución de una narcolancha y ha coincidido con sus homólogos en la necesidad de establecer estrategias “globales” frente a “una amenaza transnacional, adaptativa e integrada en las cadenas logísticas globales”, como es el narcotráfico.

En sus palabras, el ministro ha subrayado la importancia de reforzar los puertos secundarios y los ríos como elemento central de la lucha contra el narcotráfico, “que ya no afecta solo a los grandes puertos ni puede medirse únicamente por el volumen de incautaciones”, ha señalado.

Como ya trasladó el pasado 20 de abril en París, durante la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, Grande-Marlaska ha urgido también a actuar “contra los facilitadores logísticos del narcotráfico”, que incluye el comercio de embarcaciones, motores, combustible, comunicaciones y financiación, “y seguir el rastro del dinero, incluidos los criptoactivos”.

Declaración conjunta

La cumbre ha terminado con la adopción de una declaración conjunta que reafirma el compromiso de los nueve países con la gestión eficaz de las fronteras exteriores y la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio, en los términos de solidaridad y responsabilidad compartida acordados.

En el ámbito de la seguridad interna, los firmantes se comprometen a seguir reforzando la protección de puertos y a potenciar el intercambio de inteligencia y el uso de tecnologías avanzadas, promoviendo la coordinación con agencias europeas. El documento propugna también una “financiación adecuada” de la Unión Europea para afrontar los retos en materia de Interior que afronta la región mediterránea.