La nueva variante del ébola detectada en Ituri pone en peligro la vida de los niños y niñas

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha declarado un nuevo brote de ébola en las zonas sanitarias de Bunia, Mongwalu y Rwampara, en la provincia de Ituri. El balance inicial, considerado alarmante, registra 246 casos sospechosos y 80 muertes, incluidos cuatro casos confirmados positivos.



Este nuevo brote se produce en medio de una situación humanitaria ya de por sí frágil, caracterizada por desplazamientos masivos de población, inseguridad persistente y acceso limitado a los servicios básicos de salud. La infancia se encuentra entre los grupos más expuestos a esta amenaza para la salud.

«Nuestra principal preocupación son los niños y las niñas, que son los más vulnerables en una región muy afectada por el conflicto y donde la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente debido a la falta de recursos. Aprovechando nuestra experiencia y trabajando junto a todas las partes interesadas, estamos tomando las medidas adecuadas para limitar la propagación de este brote y salvar vidas, en particular mediante la promoción de la higiene, con especial atención a las zonas que acogen a un número cada vez mayor de personas desplazadas internamente. World Vision está colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias para responder», afirmó Philippe Guiton, director nacional de World Vision en la República Democrática del Congo.

David Munkley, director de la zona Este, también destacó la urgencia de una respuesta rápida: «Ituri ya se enfrenta a una situación alarmante de desnutrición aguda, que debilita aún más el sistema inmunitario de las personas, a lo que se suma un acceso extremadamente limitado a la atención sanitaria en zonas remotas. Una respuesta rápida y coordinada ayudará a salvar vidas y a llegar al mayor número posible de personas afectadas».

World Vision reafirma su compromiso de apoyar la respuesta junto con las autoridades sanitarias y los socios humanitarios, especialmente en las áreas de protección infantil, prevención mediante la promoción de buenas prácticas de higiene, y prevención y control de infecciones.

World Vision cuenta con una larga trayectoria en la respuesta a brotes de ébola, no solo en la RDC sino también en Uganda, Sierra Leona y África Occidental. Durante el brote de 2018-2019 en el este de la RDC, World Vision formó a líderes religiosos y motociclistas para que transmitieran mensajes a comunidades remotas. El enfoque «Channels of Hope» (Canales de esperanza) ayudó a contrarrestar la desinformación y el estigma, generando confianza y resiliencia a nivel comunitario.

World Vision también contribuyó a la reciente respuesta al brote de ébola en Bulape, en Kasai, prestando apoyo a más de 200.000 niños, niñas y pacientes, lo que le permitió responder de inmediato al brote, que se declaró extinguido en diciembre de 2025.

A medida que evoluciona la situación en Ituri, World Vision hace un llamamiento para: -Financiación urgente para la respuesta en primera línea: instamos a los donantes a que destinen fondos de emergencia para apoyar a los trabajadores sanitarios, la movilización comunitaria y el equipo de protección en Ituri y las provincias y países vecinos. -Fortalecimiento de la coordinación regional: hacemos un llamamiento a los actores humanitarios y al Gobierno de la RDC para que mejoren la vigilancia y la preparación transfronteriza, especialmente en las zonas de alto riesgo.