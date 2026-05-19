La razón por la que algunas cremas huelen mal y otras parecen perfume, explicado por cosmetólogas y expertas en cuidado de la piel

Los olores a veces despistan; otras, conquistan, pero siempre tienen una razón, como exponen desde Medik8, Byoode y Perricone MD La sensorialidad en un cosmético importa. Hay cremas que huelen a limpio, a flores, a spa. Y hay otras que, aunque funcionen muy bien, huelen raro. A farmacia, a aceite, a levadura, a hierro, a cartón húmedo o, directamente, mal. Sin embargo, "el olor de una crema no siempre habla de su calidad", introduce Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

"Una crema es una mezcla de materias primas, y muchas de esas materias primas tienen olor propio", explica la cosmetóloga y creadora de Byoode. "Es costumbre que la cosmética huela bien y que, cuando una fórmula huele a activo, a aceite vegetal o a ingrediente técnico, pensamos que algo falla. Y no siempre es así", agrega Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Una crema puede oler raro y ser buena

El olor desagradable no significa necesariamente que un cosmético sea malo. Ni mucho menos. Algunos ingredientes muy eficaces no son precisamente los más agradables al olfato. "Hay activos maravillosos que no huelen a ramo de flores. Algunos fermentos, ciertos derivados marinos, extractos vegetales, péptidos, aceites ricos en ácidos grasos o determinados antioxidantes pueden tener olores muy particulares", señala la creadora de Byoode y también cosmetóloga, Raquel González.

En este contexto, hay muchas opciones que no llevan una fragancia que tape la identidad real de la fórmula. "Un cosmético sin perfume no significa una crema sin olor", matiza González. "Significa que no se ha añadido una composición aromática para hacerla más agradable. Pero sus ingredientes siguen oliendo. Y a veces huelen bien, a veces regular y a veces fatal", suma Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Face Finishing & Firming Tinted Moisturizer de Perricone MD. Con un aroma neutro, Una crema con color que no solo disimula, sino que mejora de verdad la piel, combinando hidratación intensa, un tono unificado y ese efecto glow que parece venir de dentro. Ligera, sin una gota de grasa y con SPF mineral. No es solo una crema con color porque hidrata, mejora la firmeza y unifica el tono al instante. El truco está en sus cápsulas de pigmento que se activan al aplicarla, dejando un acabado natural, suave y con cero esfuerzo. Además, lleva ácido alfa lipoico, uno de los antioxidantes más potentes que existen, y extracto de árbol de Candeia para calmar y proteger frente a los factores que apagan la piel. 82 € en Perriconemd.es

El perfume también cuenta

También hay quien es enemigo de los perfumes. Pero no significa que el perfume sea algo negativo. Hay que ser realistas, cuando un cosmético huele bien, es mucho más placentero aplicarlo. Una textura agradable y un aroma bonito pueden hacer que apetezca más usar un producto. Y en skincare, la constancia importa mucho.

"Hay un componente emocional muy claro", apunta Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. "Cuando una crema huele bien, el cerebro la asocia con placer, autocuidado, limpieza o bienestar. Eso puede convertir un gesto rutinario en un momento sensorial. Y cuando algo gusta, se repite", añade Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

¿Cuándo se acude en cosmética a fragancias? "Usamos aromas cuando las materias primas dejan un olor que puede causar rechazo. La sensorialidad es muy importante en cosmética y por esto añadimos fragancias que mejoren la cosmeticidad. Un ejemplo concreto está en Lotus & Spirulina Romance de Byoode, una crema que por su alto contenido en espirulina, no olía nada bien, y se tiene que equilibrar con aromas que la vuelven más atractiva", añade la creadora de Byoode.

Lotus & Spirulina Romance, de Byoode. Con un aroma dulce que recuerda a golosinas e ingredientes como Omega 3, ácido hialurónico y antioxidantes y acondicionadores como la raíz de loto, la raíz de rábano, la crema hidratante de Byoode cuenta con una textura ligera tipo bálsamo-mousse que se absorbe rápidamente. 50 € en Byoode.com.

El olor puede venir de los activos

A veces, el aroma viene de la fragancia. Otras, de los componentes de la fórmula. Algunos ingredientes tienen una personalidad olfativa muy marcada, por decirlo de una manera elegante. "Los aceites vegetales pueden oler a fruto seco, a semilla o incluso a rancio si se oxidan. Los fermentos pueden recordar a levadura. Algunos derivados marinos tienen un fondo salino o pueden oler hasta a putrefacto en ocasiones. Ciertos filtros solares huelen a químico. Y algunas vitaminas o antioxidantes tienen un aroma que no siempre resulta agradable", señala Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica.

"Hay materias primas que son eficaces, pero no huelen bien", resume Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. "En el caso de activos potentes o ingredientes de renovación, es habitual que la fórmula tenga un olor más técnico. Lo importante es que esté bien estabilizada y que el olor sea coherente desde el primer uso", dice Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

La clave está precisamente en eso: si el cosmético en cuestión olía así desde el principio o si ha cambiado. "Si una crema siempre ha olido de una forma concreta, aunque no sea especialmente agradable, no tiene por qué pasar nada", añade Nieto. "Pero si de repente huele agria, metálica, rancia o mucho más fuerte que antes, conviene dejar de usarla porque puede haber caducado", recomienda Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Daily Microfoliant, de Dermalogica, es un exfoliante en polvo de uso diario que se emulsiona con agua. Se inspira en el salvado de arroz que han usado (y usan) en Japón durante siglos para calmar e iluminar la piel. Su fórmula exfolia con suavidad, reduce la pigmentación irregular y deja un acabado liso y luminoso que es apto incluso para pieles sensibles. Además, está cuajado de ingredientes antiedad, como ácido salicílico y la avena coloidal, calmantes como la Alantoína y el extracto de regaliz y antioxidantes como el extracto de té verde. Está a la venta desde 49 €.

Lipid Balance Cleansing Oil, de Medik8. Aceite limpiador con fórmula ligera a base de aceite de cártamo, Omega 6, extracto de moringa y vitamina E, que se transforma en una leche sedosa al contacto con el agua, eliminando incluso el maquillaje más resistente sin dejar sensación grasa. 39 € en Purenichelab

Y es que, "cuando un cosmético se oxida o se contamina, el olor suele ser una de las primeras señales", explica Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica. "También pueden aparecer cambios de color, separación de fases, textura más líquida o más grumosa, o una sensación diferente al aplicarlo. Si además pica o irrita cuando antes no lo hacía, es mejor no seguir utilizándolo", agrega Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Dermalogica.

Entonces, ¿mejor con perfume o sin perfume?

No hay una respuesta única. Depende de la piel, del producto y de la preferencia de cada persona. "Yo no demonizaría el perfume, pero tampoco lo convertiría en argumento de eficacia", reconoce Raquel González. "Que una crema huela de maravilla no significa que vaya a transformar la piel. Y que huela raro no significa que sea mala. Hay que mirar el conjunto: activos, vehículo, tolerancia, tipo de piel y conservación", apostilla.

