El barefoot llega al colegio: la nueva conversación sobre bienestar infantil que entra en las aulas

La Cooperativa GSD se convierte en el primer grupo educativo en España en incorporar el calzado respetuoso dentro de su entorno escolar junto a Zapato Feroz Durante años, el debate sobre bienestar escolar se ha centrado en la alimentación, el uso de pantallas, la ergonomía del aula o el peso de las mochilas. Sin embargo, una nueva conversación empieza a abrirse paso en los entornos educativos: cómo influye el calzado en el desarrollo físico, la postura y la libertad de movimiento de niños y niñas.

Durante la etapa escolar, el pie infantil se encuentra en pleno desarrollo y desempeña un papel fundamental en el equilibrio, la movilidad y la autonomía. Especialistas en podología y desarrollo motor insisten cada vez más en la importancia de permitir un crecimiento natural del pie, evitando estructuras rígidas que puedan limitar su función.

En este contexto, la Cooperativa GSD se convierte en el primer grupo educativo en España en incorporar de forma estructural el calzado respetuoso dentro de su entorno escolar, de la mano de Zapato Feroz, firma española especializada en barefoot infantil.

La iniciativa responde al compromiso de GSD Educación con el bienestar integral de su alumnado y busca ofrecer a las familias nuevas opciones alineadas con la salud, la comodidad y el desarrollo natural durante la infancia.

A partir del próximo 25 de mayo, el calzado de Zapato Feroz estará disponible en las tiendas de los 10 Colegios GSD de la Comunidad de Madrid, con una propuesta que incluirá modelos escolares, deportivos y calzado de fútbol sala diseñado para acompañar a los niños durante toda la jornada escolar.

"La educación también pasa por cómo se habita el cuerpo. Estamos acostumbrados a revisar mochilas, pantallas o alimentación, pero pocas veces hablamos del calzado que un niño lleva puesto más de ocho horas al día", explica Laura García, cofundadora de Zapato Feroz.

"El pie necesita espacio, movimiento y libertad para desarrollarse de forma natural. Cuando esto se entiende, el calzado deja de ser solo una cuestión estética y pasa a formar parte del bienestar infantil", añade Carmen Balbací, Vicepresidenta de la Cooperativa GSD.

La colaboración nace de una visión compartida entre ambas entidades: entender la experiencia escolar desde una mirada más amplia, donde el bienestar físico también forma parte del aprendizaje y del desarrollo personal.

Zapato Feroz se ha consolidado en los últimos años como una de las marcas españolas de referencia en calzado respetuoso, con una propuesta centrada en el respeto a la fisiología del pie, la funcionalidad y el acompañamiento a las familias en una nueva forma de entender el calzado infantil.

Con esta iniciativa, los Colegios GSD refuerzan su apuesta por entornos escolares más coherentes con las necesidades reales de la infancia, incorporando soluciones que mejoran la experiencia diaria de alumnos y familias más allá del aula.

