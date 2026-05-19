Pese a la geopolítica, la renta fija vuelve a ofrecer oportunidades atractivas en deuda pública y vencimientos cortos o medios

El conflicto en Oriente Medio entra ya en una fase especialmente delicada. Después de prácticamente doce semanas de tensión, el escenario sigue abierto y condicionado por una enorme incertidumbre. Las seis primeras semanas estuvieron marcadas por combates directos, en línea con lo que se esperaba del despliegue inicial de Estados Unidos. Desde entonces, el mercado convive con una tregua que ya dura otras seis semanas, aunque con interrupciones constantes y episodios puntuales de tensión que impiden hablar de una estabilización completa.

Desde el principio se han manejado dos posibles escenarios. El primero, y todavía el más probable para los mercados financieros, pasa por una resolución relativamente rápida del conflicto. Ese sigue siendo claramente el escenario que descuenta la renta variable, especialmente la estadounidense. La bolsa norteamericana no está valorando en absoluto un conflicto de larga duración.

La renta fija, sin embargo, sí está mostrando una lectura más prudente del escenario macroeconómico. Aunque tampoco está descontando un deterioro extremo, sí refleja crecientes preocupaciones vinculadas al impacto económico del conflicto, particularmente a través de la inflación y de la evolución de los precios de la energía.

El segundo escenario es el verdaderamente preocupante: un enquistamiento del conflicto o incluso una escalada adicional. Este escenario podría producirse si Estados Unidos considera que sus objetivos en la negociación no están siendo satisfechos y decide aumentar la presión sobre Irán para forzar una resolución más favorable.

En este contexto, la situación sigue extremadamente abierta y los mercados continúan moviéndose prácticamente a golpe de titular. Las últimas informaciones sobre una posible relajación del embargo petrolero a Irán por parte de Estados Unidos provocaron reacciones inmediatas y positivas en mercado, reflejando hasta qué punto la sensibilidad de los inversores a cualquier novedad sigue siendo máxima.

Sin embargo, el escenario central continúa siendo el de una resolución relativamente rápida. El mercado considera clave que el conflicto no se prolongue más allá de las próximas semanas, especialmente porque a partir de finales de junio podrían comenzar a aparecer tensiones relevantes en los inventarios de crudo. Ese es uno de los factores críticos que condicionan la estabilidad económica y financiera global.

Precisamente por eso, el comportamiento de la renta fija se ha convertido en una de las principales señales de alerta para los mercados. Frente a una renta variable que sigue mostrando fortaleza, los bonos están enviando un mensaje mucho más prudente.

La renta fija sí está cotizando problemas macroeconómicos relativamente serios. Principalmente, una inflación que vuelve a repuntar al calor del encarecimiento del petróleo. Aun así, el mercado de bonos todavía no está descontando un escenario de colapso económico. La inflación subyacente sigue relativamente contenida y el impacto sobre el crecimiento, aunque ya empieza a apreciarse en algunas variables, continúa siendo limitado.

No obstante, el deterioro macroeconómico empieza a hacerse visible a través de una desaceleración gradual de la actividad, especialmente en Europa. En este contexto, una de las grandes preocupaciones del Banco Central Europeo pasa por cómo adaptar la política monetaria a un entorno caracterizado simultáneamente por más inflación y menor crecimiento.

La situación es especialmente sensible para el Viejo Continente, donde el crecimiento económico sigue siendo débil, con España como una de las pocas excepciones positivas. Además, el BCE quiere evitar repetir los errores de 2021 y 2022, cuando los bancos centrales fueron acusados de reaccionar demasiado tarde ante el repunte inflacionista.

En este entorno, el mercado empieza a asumir que podrían producirse nuevas subidas de tipos este año si las presiones inflacionistas derivadas del conflicto terminan consolidándose en la economía real.

ENTORNO FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN EN RENTA FIJA

Aun así, en términos generales, el entorno actual sigue siendo favorable para la inversión en renta fija. Para inversores con este perfil, especialmente institucionales como las aseguradoras, la subida de rentabilidades está generando oportunidades interesantes.

Uno de los movimientos más relevantes que se ha producido en los últimos meses es el aplanamiento general de las curvas. Las rentabilidades han subido en todos los tramos, pero especialmente en los vencimientos más cortos y medios. Letras del Tesoro, bonos a dos años y otros activos similares están ofreciendo yields especialmente atractivas.

Esto convierte a estos instrumentos en una alternativa muy interesante incluso para el inversor más conservador o más orientado al ahorro minorista. Se trata de activos de elevada calidad, particularmente en el caso de la deuda pública, y que actualmente están ofreciendo rentabilidades muy superiores a las vistas en años anteriores.

La recomendación sigue siendo clara: priorizar bonos de calidad, especialmente deuda pública, y mantener duraciones cortas o medias. Aunque los tramos largos están pagando rentabilidades elevadas —el bono español a treinta años supera el 4%—, una mayor complejidad en el escenario macroeconómico o geopolítico podría generar problemas adicionales de valoración en esas duraciones.

Por tanto, el contexto actual sí representa una oportunidad para invertir en renta fija, aunque manteniendo siempre un cierto nivel de liquidez. Esa reserva de tesorería permite proteger las carteras y, al mismo tiempo, aprovechar posibles episodios adicionales de tensión vinculados a Oriente Medio que puedan elevar aún más las rentabilidades y generar oportunidades todavía más atractivas en el mercado.