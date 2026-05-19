Leonor Watling será la presentadora de la gala de la III Edición de los Premios de la Academia de la Música de España. La actriz y cantante, figura fundamental de la vida cultural de nuestro país en las últimas tres décadas, será la encargada de conducir una ceremonia que ya se ha convertido en la fiesta de referencia de la música de España. La cantante y actriz será la anfitriona de una ceremonia que se celebrará el martes 26 de mayo en el Palacio Municipal de IFEMA (Madrid).



Como cantante, Watling forma parte de la banda Marlango desde principios de este siglo, una formación que ha redefinido la unión de pop, jazz y blues a lo largo de siete discos de estudio. En la actualidad, se encuentra presentando en directo el disco Leo&Leo, su colaboración con el estadounidense Leo Sidran, álbum por el que ambos están nominados en esta edición al Mejor Álbum de Jazz. En su faceta actoral, ha participado en películas fundamentales del cine español reciente, desde Son de mar (de Bigas luna) a La vida secreta de las palabras (Isabel Coixet) o Hable con ella y La mala educación (Pedro Almodóvar).

La gala será retransmitida en directo por La 2 de RTVE, RTVE Play y el canal de Youtube de la Academia de la Música de España, consolidando estos premios como un referente dentro del calendario cultural español. Dos de los galardones de esta edición, ambos otorgados por designación directa de la Junta Directiva, ya han sido anunciados: el Premio a Mejor Sala de Conciertos, para el Café Central, y el Premio de Honor de la Academia de la Música de España, otorgado por primera vez y que reconoce la trayectoria de Joan Manuel Serrat.

Organizada por la Academia de la Música de España, que preside Sole Giménez, la gala de los Premios de la Academia de la Música de España cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, como patrocinador principal, el Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Madrid, SGAE/Fundación SGAE, AGEDI, AIE, IFEMA, RTVE y CaixaBank, como partner estratégico.

