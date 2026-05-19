La generación Z da el ‘sí, quiero’ a su manera: nuevas tendencias de las parejas en España

Con la temporada de bodas oficialmente en marcha y a solo poco más de 100 días para el día más popular para decir “Sí quiero” (23 de agosto), Bodas.net ha publicado nuevos datos del Informe del Sector Nupcial 2026. Este estudio revela las últimas tendencias, datos y hábitos de planificación de las parejas de España, basándose en los datos posteriores a las bodas de 2020.



Las parejas de la Generación Z, muy familiarizadas con la tecnología, están adoptando nuevas tradiciones como las sesiones fotográficas previas a la boda (32%).

Las fincas son los lugares más demandados por los recién casados para celebrar el banquete (28%), superando a los restaurantes (13%) y los salones (12%).

La pareja media dedica 13 meses a planificar su boda y, al menos, un 15% dedican 18 meses o más a los preparativos.

Dentro de las nuevas tendencias, más de la mitad de las parejas deciden contratar un fotomatón (56%), seguido de contar con una mesa de dulces para el momento de la fiesta (34%) y hacer una sesión de fotos preboda (32%).

La pareja media gasta 5.437€ en su luna de miel, siendo Europa el destino preferido para muchos (47%), a pesar de que un sorprendente 14 % opta por quedarse en España para su viaje nupcial.

La nueva generación de recién casados

El Informe del Sector Nupcial 2026 de Bodas.net muestra que el 17% de las parejas que se casaron el año pasado pertenecían a la Generación Z, lo que les está llevando a marcar nuevas tendencias y a romper con los cánones tradicionales de las bodas. Esta generación está imprimiendo su propio sello en las tradiciones: son un 21% más propensos que sus homólogos de más edad a celebrar una fiesta de compromiso y un 36% más propensos a realizar una sesión de fotos preboda.

Las parejas de la Generación Z también muestran una conexión más fuerte con el patrimonio cultural, ya que el 15% da prioridad a las tradiciones y los elementos culturales, en comparación con el 11% del total. Y en cuanto al estilo, lideran la tendencia minimalista moderna, ya que el 26% elige esta estética, frente al 18% de todas las parejas.

El auge de las fincas y los espacios al aire libre

En lo que respecta a los lugares de celebración, las parejas españolas se sienten cada vez más atraídas por las fincas. Estos espacios se han convertido en la opción más popular para los banquetes de boda (28%), seguidos de los restaurantes (13%) y los salones (12%).

Los cinco estilos de boda más populares confirman este giro hacia una elegancia relajada: 41% Jardín/exterior 35% Clásico/Tradicional 23% Rústico/Campestre 19% Paleta de color concreta 18% Minimalista/Moderno

La planificación cobra protagonismo

La pareja media dedica 13 meses a planificar su boda, y la mayoría (51%) invierte un año o más en los preparativos. A la hora de buscar proveedores, las páginas web especializadas en bodas, como Bodas.net, siguen siendo el recurso de referencia, utilizado por el 64% de las parejas. Les siguen las redes sociales, con un 44%, mientras que el boca a boca (35%) y las ferias nupciales (23%) siguen desempeñando un papel importante.

Los invitados reciben un trato VIP

Las parejas de hoy en día sitúan a sus invitados en el centro de la organización de la boda. Más de tres cuartas partes (80%) afirman que su prioridad número uno es asegurarse de que los invitados se lo pasen bien, seguida de cerca por la comida y bebida (73%) y la personalización (69%).

Esta mentalidad de priorizar al invitado se refleja en el tamaño de las celebraciones. Respecto a las generaciones, los baby boomers registran una media de 123 personas, seguida de la generación Z (118) y los millennials (115).

Lunas de miel: romanticismo más cerca de casa

En cuanto a la escapada tras la boda, la luna de miel cuesta de media 5.437€, y una de cada dos parejas gasta más de 5.000€. Europa sigue siendo el destino principal (46%), y quedarse en España resulta más popular para el 14% de los recién casados.

Las vacaciones en la playa y las escapadas urbanas encabezan la lista (41%), seguidas de los viajes todo incluido (31%) y las escapadas de aventura (25%). La tendencia de las «minilunas de miel» es elegida solo por el 14% de las parejas, quienes optan por una escapada más corta.

«El sector nupcial en España está viviendo una transformación marcada por las nuevas reglas de la Generación Z», afirma Jorge Olave, director de Marketing de Consumo Internacional. «Un nuevo escenario marcado por la personalización, libertad creativa y la digitalización está sustituyendo al protocolo de las celebraciones tradicionales para crear experiencias inmersivas que, más que eventos sociales, son el reflejo fiel de la identidad y los valores de cada pareja».