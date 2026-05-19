El juego de cortinas ha pasado a ser imprescindible para el normal funcionamiento de la sociedad del espectáculo —también llamada por algunos optimistas sociedad de la información—, dado que permite moverse, especialmente a la política, en la misma onda del ambiente reinante. Su función es ocultar lo que no conviene que se vea, en interés de quien dispone a voluntad del poder de manejar a las gentes, y poner de manifiesto aquello que le enaltece. En cuanto al material del que se nutre, permite operar con un abigarrado mundo de coloridos, al objeto de hacerse más visible al observador y llamar la atención del respetable. Minimizando el proceso, entre los entendidos sobre el tema de cómo funciona esto, suele imponerse un término suave, y simplemente se habla de cortinas de humo, para referirse a eso que los mandantes emplean para ocultar lo que no les conviene, mediante el uso del autobombo y la política del buen hacer, lanzando al escenario lo exitoso de la actividad de los mandantes. Sin embargo, esta expresión simbólica de ocultación con otro cambio de escenario, deja demasiados flecos, ya que, a través del humo es posible seguir viendo, aunque no sea con nitidez, lo que hay al otro lado, y eso no conviene a los ocultantes. Por contra, el juego de cortinas, especialmente si son totalmente opacas, resuelve el problema que ha dejado a medias lo del humo. Por eso, la cortina que no deja pasar la luz del otro lado, usada para la ocasión es imprescindible. Evidentemente que, con cortina y todo, no se resuelve el problema, porque el olor del pecinal de fondo la traspasa y llega a percibirse por el agudo olfato de los escépticos, pero para evitarlo se emplea un amplio surtido de ambientadores.

La utilización de cortinajes es algo habitual en la actualidad. En el fondo está la nueva situación, que ha llevado a la política a mostrar tolerancia, si quiere venderse como progresista —o , al menos, avanzada—, porque no ha renunciado a sus ancestros bárbaros ni mucho menos al privilegio y a la corrupción. En un ambiente en el que se trabaja con la doctrina prendida en utopías y se sirve igualdad falseada a los gobernados, lo del privilegio y la corrupción hoy están mal vistos, hay que taparlos y distraer al personal con otras cosas que aspiren a dejar en buen lugar a los practicantes de la tradición política. En ello trabajan las legiones de asesores asalariados de los políticos en ejercicio y son los encargados de montar espectáculo tras espectáculo para tapar el fondo que vive de esas realidades que, salidas a la luz, resultarían incómodas, o que, puestas en escena, molestan. Este es el motivo por el que el negocio de los cortinajes va en auge y cualquier día incluso empiece a cotizar en las bolsas de valores y, como valor añadido, alimente los bolsillos de los económicamente diferentes, es decir, los que disponen de información privilegiada. Esta es la otra parte del relato, cuando los cortinajes usados para tapar las vergüenzas de la política, sirven también para sacar provecho a quienes manejan realmente la economía.

Nuestro país, situado en la zona de la cola europea, curiosamente destaca por ser un excelente ejemplo a citar de la práctica del cortinaje. En este punto la actividad mediática lo confirma, aunque se queda con el modelo suave de frecuentes y reiteradas cortinas de humo, en realidad cortinajes para tratar de tapar los numerosos desaciertos de los mandantes y, fundamentalmente para entretener, con los nuevos elementos de progreso artificial aportados por ellas, a un auditorio fiel al espectáculo. Pese a las notables deficiencias políticas de los dirigentes, los resultados de la práctica del cortinaje hay que considerarlos acertados, puesto que sirven perfectamente a los fines propuestos por los mandantes, debidamente asesorados. Resulta que, por un lado, el pueblo está medianamente entretenido siguiendo las noticias de actualidad debidamente acondicionadas que aporta cualquier evento, dejando en segundo plano otras más preocupantes; mientras que sus gobernantes, utilizándolo a conveniencia, confían en ganar puntos a nivel nacional e internacional. Ya que en el ámbito nacional las cosas no funcionan, pese a su generosidad en la distribución del acervo público y lo de las puertas abiertas, y en el internacional, se trata de aparentar. Todo ello diseñado en línea con el modelo de espectáculo permanente. El hecho es que, dejando a un lado la apariencia, y a pesar del cortinaje hábilmente montado, incluso acudiendo, a veces, a la defensa del Derecho internacional, los derechos humanos y hasta al sentido común, las gentes se preguntan —ya que en este caso no sirve lo del voto mayoritario— cómo se sostiene el aparato. La respuesta no parece tan complicada, si se mira a ese abrigo procurado al actual sistema mandante por la sinarquía dominante y la empresocracia, que encuentran en él una garantía para la buena marcha de su negocio mercantil a nivel local.