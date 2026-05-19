Legado de derecho a la esperanza

En primer lugar, escribo estas palabras que brotan desde mi corazón porque fui su amigo. Mi fiel condolencia a la familia doliente por el deceso el día 18 de mayo del año 2026, del Doctor en leyes, Filósofo, Humanista, Amigo, Alejandro Serrano Caldera, quién fallece a la edad de 87 años cumplidos.

Escribir o hablar del Dr. Serrano Caldera es de nunca acabar, semejante a Rubén Darío, son o fueron dos grandes genios en sus letrísticas y épocas diferentes. No se puede creer que es sencillo, mientras más se lee a estos dos genios, la mente vuela no se sabe si a mil kilómetros por hora o miles. Eso sí, se aterriza creyendo que se ha concluido, pero es imposible siempre hay más, esa es la belleza de este tipo de letrística.

En varias ocasiones estuve presente en sus diálogos en diversos momentos, incluso recuerdo que una vez en casa de su mamá en Masaya-Nicaragua me preguntó: «Dr. Quinto le gustaría escuchar algunas canciones que he compuesto en piano» Le respondí, claro. Digo esto para los que no tenían conocimiento que también fue músico.

El Dr. Serrano Caldera nos deja un inmenso legado en la filosofía, al desarrollo de un pensamiento social orientado a la modernización y pos modernización del Siglo XXI entre muchísimas cosas más. Sobresaliendo como corazón de su legado «el derecho a la esperanza que debería tener el ser social».

Expresarse de la obra letrística del Dr. Serrano Caldera por su dimensionalidad y profundidad no es un laberinto, es un río interminable para poder encontrar el eje conductor filosófico, económico, político, social, ético, dialogante, para revitalizar sustancialmente para revalorar la voluntad, política y cultural como fidedigna fuerzas impulsoras y creadoras de historia y desarrollo social en la unidad en la diversidad.

Un libro supra importante publicado en Nicaragua cuyo autor es el Dr. Alejandro Serrano Caldera intitulado ENTRE LA NACIÓN Y EL IMPERIO, aquí se recopilan conferencias escritas en París entre 1980 y 1985, el epicentro de estas ideas están dirigidas a los procesos revolucionarios como una franca posibilidades de creación y de reconstitución de la identidad y el ser Nacional, siendo el principal objetivo el reencuentro del pueblo consigo mismo, desde la cultura objetiva.

En el libro referido el Dr. Serrano Caldera también nos ilustra: «Por lo que hace a la Revolución Popular Sandinista, pienso que la mejor forma de aproximarnos a ella es a partir de esa contradicción fundamental que hemos denominado de la Nación frente al Imperio» (Pág. 105. Talleres del Complejo Papelero Nicaragüense-Copanic-julio 1988).

Ahora veamos un breve extracto que el Dr. Serrano Caldera expone en su libro LA UTOPIA POSIBLE: «A fuerza de futuro perdemos el presente, a fuerza de sueños perdemos la realidad, se nos dice, pero ¿quién puede vivir sin esperar y esperar sin soñar?, ¿qué realidad se construye sin esperanza y que vida sin sueños? (Editorial “13 de Marzo” Universidad de la Habana 1991) Que puntual es en este texto es el Dr. Serrano Caldera. Ahí lo dijo todo. Es por eso que sostengo que su inmensa obra además de ser más que humanista, es el derecho a la esperanza, y pasará el tiempo y su llegada siempre tendrá vigencia en todos los tiempos por la manera humanista que se expresan, esa es la belleza.

También, se puede hurgar en los libros del Dr. Serrano Caldera titulado El DOBLE ROSTRO DE LA POSMODERNIDAD, es un tesoro escondido y público, asimismo, el libro LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD; el libro DEL TIRMPO Y SUS METÁFORAS; al igual, DIALECTICA Y ENAJENACION; EL FIN DE LA HISTORIA REAPARICIÓN DEL MITO; FILOSOFIA Y CRISIS, entre muchos más libros para escudriñar.

Por tanto. desde el punto de vista político, filosófico, social, económico, humanistas la obra del Dr. Alejandro Serrano Caldera es una visión de mundo, del hombre moderno y su entorno. Aplicable a cualquier Nación, esa es la universalidad que deja, es decir, considero que cualquier país del mundo siempre y cuando lo estime conveniente, puede ducharse en la obra del Dr. Alejandro Serrano Caldera y aplicarlo a su sociedad y Estado o por lo menos hacerlo en parte.

Reitero mis condolencias a la familia y Q.E.P.D el Dr. Alejandro Serrano Caldera, que ahora duerme el sueño de los justos. Y pienso que el se va contento porque logró dejar un manantial legado a la Patria, en ideas, pensamientos, humanismo, letras en todos los sentidos. Hasta pronto doctor. Su amigo.