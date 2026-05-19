Obergo propone nuevos maridajes para su Chardonnay de Obergo en la temporada primaveral

Con la llegada de mayo y el aumento de las temperaturas, el consumo de vino blanco gana protagonismo. En este contexto, Obergo presenta una visión actualizada sobre los maridajes que permite la variedad Chardonnay, explorando combinaciones que van más allá de los clásicos pescados y mariscos, y adaptándose a la gastronomía de temporada Durante el mes de mayo, la primavera se encuentra en su máximo esplendor, lo que influye directamente en los hábitos de consumo y en la elección de vinos. Los platos se vuelven más ligeros, frescos y variados, y el vino blanco se posiciona como una opción destacada por su equilibrio y facilidad de consumo.

Chardonnay en primavera, versatilidad y frescura

En este escenario, el vino Chardonnay adquiere especial relevancia gracias a su versatilidad. Dependiendo de su elaboración, puede presentar perfiles más frescos y frutales o matices más complejos, lo que permite adaptarlo a una amplia variedad de platos. En el caso del Somontano, las condiciones climáticas y la altitud aportan una acidez equilibrada y una expresión aromática que refuerza su carácter gastronómico.

Más allá de los maridajes tradicionales

Aunque el Chardonnay se asocia habitualmente con pescados y mariscos, su potencial gastronómico va mucho más allá. En el contexto primaveral, Obergo, bodega situada en la parte alta de la D.O.P. Somontano, destaca combinaciones que permiten descubrir nuevas dimensiones del vino.

Entre ellas, destacan los platos elaborados con verduras de temporada, como espárragos, alcachofas o calabacín. Estas elaboraciones, especialmente cuando se cocinan a la brasa o a la plancha, encuentran en la uva Chardonnay una aliada que equilibra su intensidad y potencia sus matices.

También resulta especialmente interesante su combinación con arroces, tanto de verduras como de carnes blancas. La textura del arroz y la estructura del vino generan una armonía equilibrada, donde ninguno de los elementos predomina sobre el otro.

En el ámbito de los quesos, la variedad Chardonnay permite explorar opciones más allá de los tradicionales quesos frescos. Quesos semicurados o de pasta blanda ofrecen una experiencia más compleja, donde la acidez del vino contrasta con la cremosidad del producto.

Consejos prácticos para potenciar el maridaje

El éxito de un maridaje no depende únicamente de la elección del plato, sino también de aspectos prácticos que influyen en la experiencia final. En este sentido, la temperatura de servicio es un factor clave. En primavera, se recomienda servir los vinos de la bodega que incluyen la variedad Chardonnay, Sueños de Obergo y Obergo Expression Blanco, entre 8 y 10 ºC, una temperatura que permite conservar su frescura sin ocultar sus aromas.

Todos los puntos clave

El tipo de copa también influye en la percepción del vino

Copas de tamaño medio, con una ligera apertura, favorecen la concentración aromática y permiten apreciar mejor sus matices.

Otro aspecto relevante es el momento de consumo

La uva Chardonnay se adapta especialmente bien a aperitivos al aire libre, comidas informales o cenas ligeras, donde su perfil fresco y equilibrado resulta más adecuado que vinos con mayor estructura.

Asimismo, se recomienda evitar elaboraciones excesivamente especiadas o con sabores muy intensos, ya que pueden enmascarar las características del vino. La clave reside en buscar el equilibrio y permitir que tanto el plato como el vino se complementen.

Un vino que amplía sus posibilidades gastronómicas

El vino blanco ha evolucionado en los últimos años hacia una mayor versatilidad y presencia en diferentes momentos de consumo. En este contexto, el Chardonnay se consolida como una opción capaz de adaptarse a distintas propuestas culinarias, especialmente en estaciones como la primavera.

La variedad Chardonnay de Obergo refleja esta evolución, ofreciendo un perfil equilibrado que permite explorar maridajes menos convencionales sin perder su esencia. Su carácter está definido tanto por la variedad como por las condiciones del Somontano, donde la altitud y el clima aportan frescura y complejidad.

De este modo, Obergo refuerza su posicionamiento como bodega comprometida con la expresión del territorio y la adaptación a las nuevas formas de consumo, poniendo en valor vinos que acompañan la gastronomía actual y los momentos cotidianos con naturalidad.

