Resistencia humana

El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices, entre los propios oprimidos. Simone De Beauvoir

El mes de mayo desde sus inicios me lleva por caminos conocidos que siempre tienen algo extraordinario, por más que se repitan. Encuentros con artistas, estudiantes, talleristas, familiares, amistades y vecinos me invitan a vivir con más esperanza y amor al ser humano y al Arte. Cada ser encierra un torrente de potencialidades y a nivel individual es toda una caja de resonancia abierta al canto amoroso. Darles saludos, sonrisas, un momento de tiempo, de presencia con una conversación hace posible esa conexión afectiva "si me importas". En las cuadras de mi "eterno deambular" diviso a diario: personas y en especial a un tipo que "vive forrado en ropas gruesas, gorro gastado que deja notar cabellos castaños, un rostro de vikingo fuerte y curtido, manos gruesas con anillos en casi todos los dedos, de pantalón gris manchado de betún con rastros de orina y heces, con unas zapatillas nuevas y de almohada la mochila de ropas y su infaltable botella de ron, el guaro que disfruta desde la mañana. Su nombre es Víctor de la provincia de Alajuela y cuenta que sus hermanos lo botaron de su casa y, que su mamá está de acuerdo y, al recordar se pone a llorar...

Algunas vecinas me miran sorprendidas y así, me mantengo con mis saludos cortos. Me extraña que nunca pide limosnas, pero noto que tiene potes de arroz con frijoles, botellas, latas regadas y él apoyado en la acera dormita, al pronunciar su nombre se levanta y medio entre sueños me conversa. Es un hombre inmenso de barba rojiza que camina lento y ya, cambió su "descanso" cerca de la parada del bus, frente a una panadería que tiene un techito para protegerse de la lluvia. Me sorprendió al bajar del bus porque me reconoció. Le digo que insista en regresar a su casa familiar, vienen las lluvias... Ojalá haya regresado y, no se le ve por la zona, comentaba con la vecina, quien no cree en la rehabilitación de los adictos y, que "más bien es un gasto para el estado y un peligro para la sociedad..." Es todo un dilema a discutir y le propongo acudir a instancias de salud o proponer en la casa comunal, en la iglesia. Mi amigo Carlos y Andrés me dicen que "esa gente de la calle es de mal vivir y se pierde el tiempo, fígurese mi hermano desde los trece años es dependiente de las drogas, roba a la familia y prefiere la calle y lleva cincuenta años viviendo de esa forma y mamá hasta se murió..." Así como estas percepciones se repiten en las familias y prefieren excluir a "la manzana podrida" y lo más terrible es que no creen en las terapias cognitivo-conductual de la psicología; creen que solo importa la voluntad personal del adicto para dejar las drogas y no buscan ayudas médicas, de la salud mental. Todavía la gente le tiene miedo a la psiquiatra, psicología y muchas prefieren acudir a los hechiceros, brujerías para sacar los maleficios, la "limpieza"... Las creencias culturales, religiosas, filosóficas, políticas ...nos dan marcos que nos delimitan al cambio a sumar diversas formas para concebir, crear, soluciones en las situaciones que nos toca vivir y, cómo nos cuesta comprender en la fuerza de las organizaciones y no son designios del "más allá" son constructos, paradigmas hechos por personas que visualizan "guerras" y nos meten en un "costal de gatos" por no decir cual Titanic se salvan los poderosos...

Podemos tener una herencia genética marcada por cromosomas malignos, pero si los detonantes están en estado de "hibernar" se mantendrán de esa forma y con los avances de la Epigenética se podrían cambiar esos "marcadores"... La Resistencia nos rehace, con los cuentos "narrativas".

Reinventarse, generar nuevos constructos que revierten las supuestas fatalidades, desesperanzas. El cuerpo humano con sus sistemas, energías, psique, mente y espíritu es todo un devenir en procesos, y los mundos pasados de sobrevivencias, ancestrales nos enseñaron con sus estrategias de resistencias... Tenemos mucho que aprender de la gente de la calle, de los "huelepegas" bajo el puente, de las meretrices, adictos al popper, barbitúricos, a la diversidad humana que hacen posible "sus vidas" e incluso reflexionar sobre "los esfumados" japoneses que han creado una nueva forma de resistir al sistema o han creado otras. Todo está en discusión rumbo al tercer milenio.