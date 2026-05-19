El sector asegurador acelera su transformación; menos procesos manuales, más automatización y más IA
La presión operativa, los sistemas legacy y la necesidad de mejorar la experiencia del cliente están llevando al sector asegurador a replantear sus modelos tecnológicos.
Madrid, 19 de mayo | El sector asegurador lleva años inmerso en procesos de transformación digital, pero el contexto actual está acelerando todavía más la necesidad de evolucionar sus plataformas tecnológicas y modelos operativos.
La combinación de sistemas legacy, presión regulatoria, incremento de costes y nuevas expectativas del cliente está obligando a muchas compañías a revisar cómo gestionan procesos, datos e infraestructuras críticas. A esto se suma ahora un nuevo factor: la irrupción de la inteligencia artificial en áreas cada vez más ligadas a la operación diaria.
Según Capgemini, el 62% las aseguradoras reconoce que sus sistemas heredados limitan su capacidad para lanzar nuevos productos y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Capgemini Research Institute.
La convivencia con el legacy sigue marcando el ritmo del sector
Aunque buena parte de las aseguradoras ha avanzado en digitalización de canales y experiencia de cliente, muchas continúan dependiendo de arquitecturas core desarrolladas hace años y difíciles de evolucionar.
El problema no suele estar únicamente en la tecnología, sino en la complejidad acumulada: integraciones rígidas, procesos fragmentados y dependencia de plataformas que siguen siendo críticas para la operación diaria.
En este escenario, el mercado está empezando a abandonar enfoques de sustitución completos para apostar por modelos de modernización progresiva. Y aquí, compañías tecnológicas como SOAINT están orientando parte de sus capacidades a este tipo de necesidades, combinando modernización de aplicaciones, automatización de procesos y observabilidad para facilitar la evolución de plataformas críticas sin interrumpir la operación.
Automatización e IA ganan protagonismo en operaciones críticas
Otro de los grandes focos de transformación del sector está en la automatización operativa.
Procesos relacionados con gestión de pólizas, siniestros, validaciones, documentación o atención al cliente continúan concentrando una elevada carga manual en muchas organizaciones. Por ello, las aseguradoras están acelerando inversiones en automatización inteligente, BPM, RPA y modelos basados en IA.
Según McKinsey, el uso de inteligencia artificial generativa en seguros podría incrementar la productividad de determinadas funciones operativas hasta en un 40%.
Dentro de este contexto, están ganando relevancia modelos de hiperautomatización capaces de combinar motores de decisión, automatización de workflows, APIs e inteligencia artificial para orquestar procesos completos de negocio.
El dato pasa de soporte operativo a activo estratégico
La necesidad de personalizar productos, detectar fraude, mejorar modelos de riesgo y tomar decisiones en tiempo real está llevando a muchas aseguradoras a replantear cómo organizan, gobiernan e integran su información.
Por ello, empiezan a consolidarse estrategias basadas en arquitecturas más conectadas y escalables, apoyadas en modelos como Data Fabric, Data Lakehouse o analítica avanzada.
Dentro de este movimiento, firmas como SOAINT están reforzando capacidades vinculadas a gobierno del dato, interoperabilidad y automatización inteligente para responder a una demanda creciente de plataformas más ágiles, trazables y preparadas para IA.
Un cambio más operativo que tecnológico
Más allá del componente tecnológico, el sector asegurador parece estar entrando en una nueva etapa donde la prioridad pasa por simplificar operaciones, acelerar tiempos de respuesta y reducir complejidad.
La transformación ya no se mide únicamente por el número de iniciativas digitales lanzadas, sino por la capacidad real de integrar sistemas, automatizar procesos y convertir los datos en decisiones operativas más rápidas y eficientes.
Sobre SOAINT
En SOAINT llevan más de 18 años impulsando la transformación digital de empresas en todo el mundo. Más que una empresa de TI y consultoría, son el aliado estratégico que convierte los desafíos tecnológicos en oportunidades de crecimiento.
Están presentes en 9 países (Perú, Chile, México, Colombia, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y España) y cuentan con más de 800 colaboradores, para combinar conocimiento global con soporte local y ofrecer soluciones innovadoras, personalizadas y escalables. Su portafolio de servicios incluye: Data & Inteligencia Artificial, Arquitectura Empresarial, Hiperautomatización, Modernización de Aplicaciones e Interoperabilidad.
Con el propósito de “Acercar el futuro al presente a través de las personas y la tecnología”, se unen a sus clientes ofreciendo una combinación de orden, seguridad y rigor junto a innovación y creatividad, desafiando el estatus quo.
Además, en SOAINT apuestan por la calidad y cuentan con certificaciones como ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001. Hoy, SOAINT es una sola fuerza, un solo equipo, un solo SOAINT, listo para liderar la próxima era de la transformación digital.
