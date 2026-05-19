Pedimos al Gobierno de Ceuta evitar los residuos plásticos en los plenos municipales

A través de los correos electrónicos registro@ceuta.es y estrategiadigital@ppceuta.es, la Plataforma Ecologista de Ceuta hemos reclamado a la corporación municipal que se sustituyan las botellas pequeñas de plástico usadas en el pleno municipal y a cambio se utilicen alternativas sostenibles.

La entidad dedicada a la defensa altruista del planeta hemos traslado la petición a diferentes grupos de la oposición a través de los correspondientes correos electrónicos del partido político con el fin de que apoyen esta medida planteada.



Desde el colectivo consideramos que es una medida muy sencilla y que se puede aplicar a corto plazo, así como valoramos positivamente la unión de todos los grupos políticos hace unos meses para la sustitución de la pirotecnia por sus efectos en los animales, las personas y el planeta.

También valoro muy positivamente que los medios locales de Ceuta sí informan y han publicado los comunicados de prensa cuando hemos tenido algo que comentar en defensa de los animales o el planeta. Por otro lado, en los momentos difíciles, el gobierno de Ceuta y el de la nación han estado unidos pese a las siglas completamente opuestas, demostrando que cuando se trabaja de manera conjunta por un mismo fin, se consiguen cosas muy beneficiosas para la ciudad.

Aunque pueda parecer un gesto menor, la eliminación de botellas de plástico evita residuos que en muchos casos no llegan a reciclarse correctamente. La producción de estos envases implica consumo de combustibles fósiles, emisiones contaminantes, muerte de animales y un impacto ambiental que se prolonga durante décadas.

Por otro lado, la gestión supone un coste continuado para las administraciones públicas, tanto en la compra de constantes botellas como en la recogida y tratamiento de residuos, un gasto que puede evitarse con alternativas reutilizables.

Alejandro Ramírez (PP) en calidad de concejal de Medio Ambiente es la persona que junto al presidente Juan Vivas debe adoptar esta medida, al igual que su compañera de partido Sara Nolasco ha hecho en el pueblo de San Fulgencio (Alicante).

También es necesario señalar que, si a la gente que nos lee le parece bien nuestra propuesta contra los plásticos, la industria pesquera es una de las principales fuentes de contaminación de los océanos, generando alrededor de 640.000 toneladas de residuos plásticos al año a nivel mundial, existiendo alternativas vegetales que nos permiten disfrutar del sabor y textura sin contribuir a una industria cruel y destructiva.

Al acabar este artículo, te invito a que busques en internet el artículo "Los océanos se salvan en tu plato" y descubrirás todos los datos científicos corroborando lo que aquí digo contra la industria pesquera.

EVITAR LOS RESIDUOS PLÁSTICOS



Diversos estudios científicos alertan de la presencia creciente de plásticos y microplásticos en ecosistemas acuáticos, con consecuencias directas sobre la fauna marina y las aves. Muchas especies confunden estos residuos con alimento o quedan atrapadas en ellos, provocando lesiones graves e incluso la muerte.

Especialistas en biología ambiental recuerdan que una parte significativa de los residuos plásticos que llegan al medio natural procede del consumo cotidiano y de productos de un solo uso, cuya reducción es clave para frenar este problema.

Tener constantes botellas pequeñas de plástico en el pleno municipal supone generar residuos y costes innecesarios, un gran impacto medioambiental, muerte de animales y el no hacerlo daría un mensaje responsable a nivel institucional.

Las botellas usadas en Ceuta ni siquiera son de medio litro, por lo que se acaban enseguida y con lo que dura un pleno municipal allí se gastan un montón de botellas y se generan un montón de residuos plásticos de manera innecesaria.

Creemos que desde las administraciones se debe dar buen ejemplo a la ciudadanía y lo que planteamos es una sencillísima medida con el único objetivo de evitar residuos plásticos y todas sus problemáticas, pero recordamos que solamente es una de las muchas medidas que debemos tomar contra la emergencia climática que atravesamos y que cada vez será peor si no ponemos de nuestra parte para paliar sus efectos.

INDUSTRIA DE EXPLOTACIÓN ANIMAL



En un comunicado, la entidad también señalamos que los datos científicos corroboran que la criminal industria que explota animales para la alimentación supone la mayor causa de la crisis climática, sufrimiento animal, hambre en el mundo, daños a las poblaciones indígenas, problemas de salud y otras cuestiones, recordando que con productos vegetales de proximidad se puede disfrutar igual de cualquier receta o sabor.

Es de sentido común aplicar cuanto antes esta medida que evita residuos innecesarios, todas las problemáticas ya mencionadas y evitará costes a las arcas públicas, pues es tan sencillo como tener una botella reutilizable para rellenar o unas jarras con vasos (siendo encima el agua de mayor calidad que la embotellada).

El agua embotellada suele estar más expuesta a microplásticos derivados del envase y su calidad disminuye si se almacena al sol o a altas temperaturas.

Lo hemos conseguido en pueblos de la Comunidad Valenciana como Massamagrell, San Fulgencio, Moncada o Chiva, entre otros. Sin embargo, hemos querido también proponerlo en la ciudad de Ceuta para que administraciones más grandes eviten todas estos problemas del plástico.

En consecuencia, confiamos en que Ceuta abandonará a corto plazo las constantes botellas de plástico usadas en el pleno municipal y se sustituirán por alternativas sostenibles, como cada vez más administraciones están haciendo.

Si te ha parecido correcta nuestra propuesta, escribe con educación a los correos electrónicos registro@ceuta.es y estrategiadigital@ppceuta.es para trasladarles que te gustaría que apliquen esta medida en el pleno municipal y no olvides buscar en internet el artículo "Los océanos se salvan en tu plato" como señalaba anteriormente.