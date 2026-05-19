El GTI de una nueva era: 50 años después del debut del primer GTI



Volkswagen presenta ahora el primer modelo 100% eléctrico con el emblema mundialmente reconocido: el ID. Polo GTI.

Completamente desarrollado desde cero, con una potencia de 166 kW —226 CV—. Es un compacto deportivo potente y muy ágil, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, pero al mismo tiempo apto para el uso diario. Al igual que en el primer GTI de 1976, la potencia del nuevo ID. Polo GTI se transmite a las ruedas a través del eje delantero, con un par máximo de 290 Nm disponible de forma inmediata. Esta potencia se dosifica con precisión gracias al bloqueo electrónico del diferencial delantero, equipado de serie. El estreno mundial del ID. Polo GTI ha tenido lugar durante la carrera de las 24 Horas de Nürburgring. La preventa está prevista en España para el próximo otoño, con un precio inferior a los 33.000 euros, con todas las campañas y descuentos incluidos.

GTI en estado puro en todos los aspectos:

El Con su diseño claro, sus rasgos GTI y su potente tracción delantera, el ID. Polo GTI continúa el legado del primer Golf GTI de 1976. Estas señas de identidad únicas se han reinterpretado tanto visual como técnicamente. Además del bloqueo del diferencial delantero, el equipamiento técnico de serie incluye la suspensión deportiva adaptativa DCC y una dirección progresiva desarrollada específicamente para el GTI. Asimismo, la elevada potencia del ID. Polo GTI, con 166 kW —226 CV—, y su par máximo de 290 Nm están disponibles, por lo general, en todo momento para ofrecer un comportamiento especialmente dinámico y esa sensación GTI única. Como resultado, el primer GTI eléctrico también se percibe como un GTI en toda regla.

Otra novedad es el perfil de conducción GTI, que se activa mediante un botón situado en el volante deportivo. Todos los sistemas de propulsión y chasis —incluida la entrega de potencia del motor eléctrico, la dirección progresiva de serie y el chasis deportivo adaptativo DCC, también incluido de serie— pasan al ajuste de máxima deportividad con un solo clic. El puesto de conducción también adopta una combinación específica de colores y gráficos.



Batería de 52 kWh y carga en corriente continua con una curva especialmente constante. El sistema de propulsión APP290 es el encargado de impulsar el ID. Polo GTI. Este sistema recibe energía de una batería de níquel-manganeso-cobalto —NMC— con una capacidad energética de 52 kWh (netos). Permite una autonomía WLTP de hasta 424 km y puede cargarse en estaciones de corriente continua con una potencia de hasta 105 kW. Gracias a una curva de carga especialmente constante, la batería puede pasar del 10 al 80% en unos 24 minutos en una estación de carga rápida de corriente continua.

Un GTI a primera vista. Un GTI de Volkswagen encarna un diseño claro: atemporal, de proporciones equilibradas y con una presencia poderosa. Ya era así en el primer Golf GTI de 1976 y también en el primer Polo GTI de 2006. El nuevo ID. Polo GTI continúa esta tradición sin ruptura. En cuanto al planteamiento de carrocería, sigue el nuevo lenguaje de diseño Pure Positive de Volkswagen, creando un compacto deportivo con una presencia clara y potente sobre sus llantas de aleación de 19 pulgadas, incluidas de serie.

La icónica franja roja es un rasgo distintivo del frontal. Desde el primer Golf GTI, ha funcionado como seña de identidad de esta familia deportiva. También en el ID. Polo GTI, la franja se extiende casi a todo lo ancho, con un logotipo GTI tridimensional integrado en el lado izquierdo. Por encima de ella se sitúan, como una barra horizontal, una banda luminosa LED, el emblema VW iluminado y los nuevos faros IQ.LIGHT LED Matrix, incluidos de serie. Algo más abajo se encuentra la toma de aire con el característico patrón de panal GTI. En las zonas exteriores se integran dos elementos verticales pintados en rojo, cuyo diseño recuerda a los ganchos de remolque del automovilismo deportivo.

Silueta y zaga GTI. La silueta del ID. Polo GTI es robusta y limpia. En ella destaca uno de los rasgos de diseño más reconocibles de Volkswagen: el pilar C inspirado en el primer Golf. Este elemento deja claro que se trata de un Volkswagen. La línea recta de cintura de las ventanillas actúa como elemento estabilizador, mientras que la zaga presenta también un diseño contundente.

Como rasgo exclusivo, el GTI equipa un spoiler de techo dividido en la zona central. El diseño lumínico del ID. Polo GTI está definido por la versión IQ.LIGHT de los grupos ópticos traseros, incluida de serie, con dos elementos LED tridimensionales exteriores en cada piloto. En el GTI, las zonas transparentes situadas entre ellos y el logotipo VW también se iluminan en rojo. El difusor trasero negro de dos piezas aporta una imagen musculosa. En resumen: incluso sin las tres legendarias letras en la parte trasera, este modelo se reconoce claramente como un GTI.



Interior GTI. El rojo y el negro dominan el interior del ID. Polo GTI. Ambos colores están presentes en numerosos elementos del puesto de conducción. Entre ellos figuran las costuras decorativas rojas en contraste del nuevo volante deportivo GTI y la marca roja integrada en el aro del volante a las 12 en punto, similar a la utilizada habitualmente en competición. Una fina franja roja recorre también todo el ancho del salpicadero. Las costuras decorativas rojas se emplean asimismo en las puertas y en los bordes exteriores delanteros de los asientos deportivos premium de serie —delanteros— y de los asientos traseros. Las superficies interiores de los asientos están tapizadas con un tejido que reinterpreta el legendario estampado de cuadros tartán de los modelos GTI históricos. El emblema GTI rojo está integrado en los reposacabezas de una sola pieza de los asientos deportivos delanteros. También aparece —iluminado— en el volante deportivo multifunción. Las dos levas para ajustar el nivel de recuperación de energía constituyen otra novedad del volante.

GTI también con visualización retro. El puesto de conducción del ID. Polo GTI presenta una disposición clara y equilibrada. El Digital Cockpit —la instrumentación digital— y la pantalla de infoentretenimiento están dispuestos sobre un mismo eje visual. El Digital Cockpit mide 26 cm —10,25 pulgadas— en diagonal y ofrece distintas opciones de visualización. Si el conductor activa la visualización retro mediante el botón View del volante, por ejemplo, la instrumentación adopta el estilo de un Golf I de las últimas series.

La pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento, situada en el centro del salpicadero, mide 32,77 cm —12,9 pulgadas— en diagonal y tiene un tamaño comparable al de una tablet premium. Si la visualización retro está activa, también se muestran aquí detalles gráficos inspirados en el Golf I. Un ejemplo es la visualización de las canciones, que aparece representada como un casete, el formato portátil de almacenamiento musical popular en la década de 1980.

GTI, un pequeño prodigio de espacio. El ID. Polo GTI es también un pequeño prodigio de espacio gracias a unos módulos de propulsión especialmente compactos. Esto significa que los ocupantes disponen de 19 mm más de espacio interior que en el Polo GTI con motor de combustión (MQB).

También han aumentado la anchura interior y la altura libre, mientras que el volumen del maletero crece más de un 25%, de 351 a 441 litros. Con los respaldos de los asientos traseros abatidos, la capacidad de carga aumenta hasta 1.240 litros (Polo MQB: 1.125 litros). Este espacio adicional convierte al ID. Polo GTI en un modelo dinámico y polivalente en mayor medida que cualquiera de sus predecesores. El enganche de bola desmontable aporta más versatilidad: con una carga vertical de 75 kg, puede soportar sin dificultad un portabicicletas con dos bicicletas eléctricas. Gracias a una capacidad de remolque de hasta 1,2 toneladas (con freno, pendiente del 12%), este pequeño Volkswagen también puede remolcar, por ejemplo, motocicletas sobre un remolque.



Equipamiento opcional GTI. El equipamiento opcional del ID. Polo GTI incluye elementos como un sistema de sonido de alta gama Harman Kardon, con una potencia musical de 425 vatios y 10 altavoces, incluido un altavoz central para una transmisión clara de la voz, además de un subwoofer. También está disponible como opción un gran techo panorámico. Una novedad en este segmento es la función de masaje neumático para los asientos delanteros con ajuste eléctrico de 12 vías. Para los conductores que prefieran una experiencia especialmente dinámica, estará disponible como opción un neumático deportivo premium de 19 pulgadas (235/40 R19), el Bridgestone Potenza Sport desarrollado específicamente para el ID. Polo GTI.

Connected Travel Assist con reconocimiento de semáforos. Gracias a la plataforma MEB+ y al software más reciente, el ID. Polo GTI incorpora de serie numerosos sistemas de asistencia de última generación. Sistemas como la nueva generación de Travel Assist estarán disponibles adicionalmente como equipamiento opcional. Dado que el sistema utiliza datos online, pasa a denominarse Connected Travel Assist. El sistema de guiado asistido lateral y longitudinal ahora también puede detectar semáforos en rojo y frenar automáticamente el ID. Polo GTI hasta detenerlo, dentro de los límites del sistema. Otra novedad es la conducción con un solo pedal, que permite una deceleración rápida controlando únicamente el acelerador.

La frase de Enzo Ferrari “El piloto que tiene un hijo, pierde medio segundo por vuelta”.