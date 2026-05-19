Aluvidal explica qué son los muros cortina, cuándo se recomiendan y qué tener en cuenta antes de instalarlos
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La empresa aragonesa detalla en un nuevo documento técnico qué son los muros cortina, en qué tipos de edificios se recomiendan y cuáles son los aspectos clave que deben analizarse antes de su instalación. La información se centra especialmente en el contexto constructivo y climático de Zaragoza
Los muros cortina en Zaragoza se han consolidado como una solución constructiva que combina estética, eficiencia energética y luminosidad en edificios corporativos, comerciales y residenciales. Aluvidal, empresa especializada en carpintería de aluminio y cerramientos técnicos, ha publicado un informe detallado sobre esta tipología de fachada ligera, destacando sus ventajas y consideraciones técnicas para su correcta instalación.
Un muro cortina es un sistema de fachada ligera no portante que se fija a la estructura principal del edificio. A diferencia de los muros tradicionales de carga, transmite únicamente su propio peso y las cargas de viento, permitiendo fachadas acristaladas o combinadas con paneles opacos según el diseño arquitectónico.
Función y ventajas de los muros cortina
Los sistemas actuales incorporan vidrios de altas prestaciones, como doble o triple acristalamiento, vidrios bajo emisivos y control solar, adaptados al clima zaragozano, caracterizado por veranos calurosos e inviernos fríos. Esto permite optimizar el rendimiento energético y la habitabilidad del inmueble durante todo el año.
Recomendaciones de uso según tipo de proyecto
Antes de su instalación, se requiere un análisis técnico riguroso que incluya estudio estructural, control solar según orientación, estanqueidad, drenaje y cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE). Estos aspectos garantizan seguridad, durabilidad y funcionalidad a largo plazo.
Tipologías, mantenimiento y valor añadido
Los muros cortina aportan luminosidad, eficiencia energética, confort térmico y acústico, y un valor arquitectónico añadido. En Zaragoza, su correcta planificación e instalación permite integrar innovación y diseño contemporáneo en edificios modernos, como afirma Aluvidal, manteniendo prestaciones funcionales y estéticas durante décadas.
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