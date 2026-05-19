Bifeedoo pone el foco en la rentabilidad sostenible del ovino a través del pienso ecológico para corderos

En plena primavera, etapa clave para el crecimiento y desarrollo del cordero, la alimentación se posiciona como un factor determinante en la rentabilidad de las granjas ovinas. Bifeedoo analiza cómo el uso de piensos ecológicos permite mejorar la eficiencia productiva, reducir problemas sanitarios y responder a la creciente demanda de productos sostenibles La primavera: un momento decisivo para la producción ovina

La primavera es una de las épocas más importantes en el calendario ganadero del ovino. Coincide con el periodo de mayor actividad en las granjas, especialmente en lo que respecta al crecimiento de los corderos, el destete y la adaptación a nuevas fases de alimentación.

Durante estos meses, la disponibilidad de pastos mejora, pero también lo hacen las exigencias nutricionales. El desarrollo del cordero en esta etapa es determinante para su rendimiento futuro, por lo que una alimentación equilibrada resulta clave para garantizar un crecimiento homogéneo y saludable.

En este contexto, la elección del tipo de pienso adquiere un papel estratégico, no solo desde el punto de vista productivo, sino también sanitario y económico.

Alimentación y rentabilidad: una relación directa

En la producción ovina, la rentabilidad está estrechamente ligada a la eficiencia alimentaria. Un pienso de calidad no solo influye en la velocidad de crecimiento del cordero, sino también en su estado sanitario, su conversión alimenticia y la calidad final del producto.

El uso de piensos convencionales, en muchos casos, puede implicar la presencia de ingredientes de menor calidad o el uso de aditivos que no siempre favorecen una digestión óptima. Esto puede traducirse en problemas digestivos, crecimientos irregulares o un mayor uso de tratamientos veterinarios.

Frente a este modelo, la alimentación ecológica se presenta como una alternativa que busca optimizar los recursos de forma más natural, mejorando la eficiencia sin comprometer la salud del animal.

El papel del pienso ecológico en la eficiencia productiva

El pienso ecológico para corderos se caracteriza por estar elaborado con materias primas certificadas, libres de químicos de síntesis y respetuosas con el medio ambiente. Esta composición favorece una mejor digestibilidad y una mayor asimilación de los nutrientes.

Uno de los aspectos más relevantes es la mejora en la conversión alimenticia. Cuando el cordero aprovecha mejor los nutrientes, necesita menos cantidad de alimento para alcanzar un desarrollo adecuado, lo que impacta directamente en los costes de producción.

Además, una alimentación más natural contribuye a reducir el estrés en momentos clave como el destete, facilitando la adaptación del animal y minimizando pérdidas o incidencias.

Beneficios sanitarios y reducción de incidencias

Otro de los factores que influyen en la rentabilidad es el estado sanitario del rebaño. Los problemas digestivos o inmunológicos pueden generar costes adicionales y afectar al rendimiento global de la granja.

El uso de piensos ecológicos ayuda a mantener un equilibrio en la flora intestinal, lo que se traduce en una menor incidencia de trastornos digestivos. Asimismo, al evitar residuos químicos, se favorece un sistema inmunológico más fuerte y una mejor respuesta del animal ante posibles desafíos sanitarios.

Esta reducción de incidencias permite optimizar la gestión de la granja y disminuir la dependencia de tratamientos, lo que supone un ahorro indirecto y una mejora en la sostenibilidad del sistema.

Consejos prácticos para optimizar la alimentación en primavera

Durante la primavera, es fundamental adaptar la alimentación a las condiciones específicas de la granja y al momento de desarrollo del cordero. Entre las recomendaciones más relevantes destacan:

Introducir el pienso de forma progresiva , especialmente en el periodo de destete, para evitar trastornos digestivos.

, especialmente en el periodo de destete, para evitar trastornos digestivos. Ajustar las raciones según el crecimiento del animal , evitando tanto déficits como excesos.

, evitando tanto déficits como excesos. Aprovechar los recursos naturales disponibles , como los pastos, combinándolos con una base de pienso equilibrada.

, como los pastos, combinándolos con una base de pienso equilibrada. Controlar el estado sanitario del rebaño , observando posibles cambios en el comportamiento o en el consumo de alimento.

, observando posibles cambios en el comportamiento o en el consumo de alimento. Mantener unas condiciones higiénicas adecuadas, tanto en comederos como en el entorno, para evitar contaminaciones. Estas prácticas permiten maximizar el rendimiento del pienso y mejorar la eficiencia global del sistema productivo.

Una tendencia alineada con el mercado y la sostenibilidad

El mercado actual muestra una creciente demanda de productos de origen ecológico, tanto a nivel nacional como internacional. Esta tendencia está impulsando cambios en los modelos de producción, donde la sostenibilidad y el bienestar animal adquieren un mayor protagonismo.

En este escenario, el uso de alimentación ecológica no solo responde a una necesidad productiva, sino también a una oportunidad de diferenciación. Las granjas que apuestan por este modelo pueden posicionarse mejor en un mercado cada vez más exigente y orientado hacia la calidad.

Bifeedoo, como fabricante especializado en nutrición ecológica, desarrolla soluciones adaptadas a las necesidades del sector ovino, combinando conocimiento técnico, materias primas seleccionadas y un enfoque orientado a la eficiencia y el respeto por el entorno.

En un momento clave como la primavera, donde cada decisión influye en el desarrollo del cordero y en la rentabilidad de la granjas, la alimentación ecológica se consolida como una herramienta estratégica para avanzar hacia un modelo más equilibrado, rentable y sostenible.

