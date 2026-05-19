Bifeedoo pone el foco en la rentabilidad sostenible del ovino a través del pienso ecológico para corderos
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En plena primavera, etapa clave para el crecimiento y desarrollo del cordero, la alimentación se posiciona como un factor determinante en la rentabilidad de las granjas ovinas. Bifeedoo analiza cómo el uso de piensos ecológicos permite mejorar la eficiencia productiva, reducir problemas sanitarios y responder a la creciente demanda de productos sostenibles
La primavera: un momento decisivo para la producción ovina
Durante estos meses, la disponibilidad de pastos mejora, pero también lo hacen las exigencias nutricionales. El desarrollo del cordero en esta etapa es determinante para su rendimiento futuro, por lo que una alimentación equilibrada resulta clave para garantizar un crecimiento homogéneo y saludable.
En este contexto, la elección del tipo de pienso adquiere un papel estratégico, no solo desde el punto de vista productivo, sino también sanitario y económico.
Alimentación y rentabilidad: una relación directa
El uso de piensos convencionales, en muchos casos, puede implicar la presencia de ingredientes de menor calidad o el uso de aditivos que no siempre favorecen una digestión óptima. Esto puede traducirse en problemas digestivos, crecimientos irregulares o un mayor uso de tratamientos veterinarios.
Frente a este modelo, la alimentación ecológica se presenta como una alternativa que busca optimizar los recursos de forma más natural, mejorando la eficiencia sin comprometer la salud del animal.
El papel del pienso ecológico en la eficiencia productiva
Uno de los aspectos más relevantes es la mejora en la conversión alimenticia. Cuando el cordero aprovecha mejor los nutrientes, necesita menos cantidad de alimento para alcanzar un desarrollo adecuado, lo que impacta directamente en los costes de producción.
Además, una alimentación más natural contribuye a reducir el estrés en momentos clave como el destete, facilitando la adaptación del animal y minimizando pérdidas o incidencias.
Beneficios sanitarios y reducción de incidencias
El uso de piensos ecológicos ayuda a mantener un equilibrio en la flora intestinal, lo que se traduce en una menor incidencia de trastornos digestivos. Asimismo, al evitar residuos químicos, se favorece un sistema inmunológico más fuerte y una mejor respuesta del animal ante posibles desafíos sanitarios.
Esta reducción de incidencias permite optimizar la gestión de la granja y disminuir la dependencia de tratamientos, lo que supone un ahorro indirecto y una mejora en la sostenibilidad del sistema.
Consejos prácticos para optimizar la alimentación en primavera
Estas prácticas permiten maximizar el rendimiento del pienso y mejorar la eficiencia global del sistema productivo.
Una tendencia alineada con el mercado y la sostenibilidad
En este escenario, el uso de alimentación ecológica no solo responde a una necesidad productiva, sino también a una oportunidad de diferenciación. Las granjas que apuestan por este modelo pueden posicionarse mejor en un mercado cada vez más exigente y orientado hacia la calidad.
Bifeedoo, como fabricante especializado en nutrición ecológica, desarrolla soluciones adaptadas a las necesidades del sector ovino, combinando conocimiento técnico, materias primas seleccionadas y un enfoque orientado a la eficiencia y el respeto por el entorno.
En un momento clave como la primavera, donde cada decisión influye en el desarrollo del cordero y en la rentabilidad de la granjas, la alimentación ecológica se consolida como una herramienta estratégica para avanzar hacia un modelo más equilibrado, rentable y sostenible.
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