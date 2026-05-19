Rebeca Fernández: "Mi principal objetivo es dar visibilidad al trabajo de los autores independientes"

Rebeca Fernández (Gijón, Asturias) es escritora y novelista, creadora y organizadora de la próxima FelinGijón, la Primera Feria del Libro Independiente de Gijón, que será inaugurada el 30 de mayo de 2026 en el Hotel Silken de la ciudad asturiana, para todos aquellos apasionados por la escritura y lectura con entrada gratuita al recinto.



1.¿Cuándo y cómo nació la idea de la creación de la Feria de Libros? La idea nació hace más de un año, a raíz de la imposibilidad de asistir a muchas de las ferias literarias que se organizan en otras ciudades. Entre el trabajo, la familia y la falta de tiempo, desplazarme no siempre era fácil.

Lo que empezó siendo una idea un poco loca terminó convirtiéndose en una realidad. En un momento dado pensé: “si no puedo ir a una feria cerca de mí, ¿por qué no crearla?”. Y así empezó todo.

2.¿Qué características distintivas tiene esta feria de la tradicional “Feria del Libro”? Creo que la principal diferencia es que esta feria nace desde la independencia y desde el esfuerzo personal de quienes participamos en ella. La mayoría de los autores no somos nombres conocidos ni contamos con grandes comunidades detrás, pero precisamente ahí está parte de la esencia del proyecto.

Aquí hay mucho trabajo invisible, muchas ganas y mucha ilusión puesta por personas que están construyendo su camino poco a poco. Es una feria muy cercana, donde autores y lectores pueden hablar directamente, conocerse y compartir la pasión por los libros de una forma más humana y natural.

3.¿Cuáles son tus mayores objetivos como organizadora? ¿Cuentas con más miembros en tu equipo para su organización? Mi principal objetivo es dar visibilidad al trabajo de los autores independientes y demostrar que, aunque no tengamos una gran editorial detrás respaldándonos, nuestras historias también merecen ser leídas y descubiertas.

Aunque muchas veces parece que estoy haciendo todo sola, la realidad es que hay personas importantes detrás de esta feria. Tengo compañeras y amigas que me ayudan desde la distancia con distintas cosas, mi marido me apoya muchísimo —aunque sobre todo sea el que más aguanta mis nervios y mis ideas a todas horas — y mi hija mayor será la encargada de la organización el día de la feria, mientras yo estoy en mi mesa como autora.

Y hay algo que quiero destacar especialmente: los propios participantes también han aportado su granito de arena de una forma u otra. Desde el primer momento se han implicado, han ayudado, han difundido la feria y han creído en este proyecto. Sinceramente, me quito el sombrero ante todos ellos.

4.¿Crees que es de vital importancia la reunión de escritores en este tipo de eventos para su promoción? Totalmente. Creo que este tipo de encuentros son muy importantes, especialmente para los autores independientes. Al final, si nosotros mismos no creemos en nuestros proyectos, no damos el paso y no salimos a enseñarlos al mundo, es muy difícil que los lectores puedan conocernos.

Las ferias crean oportunidades únicas para conectar cara a cara con las personas, hablar de nuestros libros, compartir experiencias con otros escritores y dar visibilidad a historias que muchas veces no tienen el apoyo de grandes campañas detrás.

Además, llevo unos días pensando mucho en eso: en que la feria no debería terminar cuando se recojan las mesas. Me gustaría crear dinámicas y contenido para que el contacto entre lectores y autores continúe después, que la gente siga recordando a los escritores que descubrió ese día y que FelinGijón siga siendo un espacio vivo también en redes sociales.

5.¿Qué factor crees imprescindible para crear un buen evento? Creo que lo más importante es que el evento tenga personalidad propia y no intentar copiar exactamente el formato de otras ferias.

Al principio miraba mucho las redes sociales, veía lo que hacían otros eventos y preguntaba a personas que ya habían participado en ferias. Quería aprender, porque nunca había organizado algo así. Pero hubo una frase que me marcó bastante. Un autor que viene a la feria me dijo: “Haz la feria que te gustaría encontrar a ti, no la que ves en redes”.

Y sinceramente, creo que ahí cambió mi forma de verlo todo. A partir de ese momento empecé a organizar una feria más cercana, más humana y más acorde a lo que yo misma habría querido vivir como autora y como lectora.

6. ¿Tienes pensada una segunda edición de la misma? En caso afirmativo, ¿se realizará en el mismo lugar o te gustaría llevarlo a cabo en otra ciudad? Sí, la segunda edición está ya en mi cabeza desde hace tiempo. Tengo pensado incluso el mes y varias ideas para el lugar, aunque todavía hay cosas por confirmar.

Lo que sí tengo claro es que seguirá siendo en Gijón, porque esta feria nació precisamente con la intención de crear un espacio para autores independientes aquí, en Asturias.

Ahora bien… si algún día surge la oportunidad de ayudar a crear algo parecido en otra ciudad, tampoco creo que pudiera decir que no.

7.Háblanos de ti, has publicado recientemente la saga “Simplemente tú” y “Simplemente tú y yo”. Novelas que abordan el maltrato, heridas y romance prohibido. ¿Qué mensaje pretendes hacer llegar a tus lectoras? Realmente no escribí la saga con la intención de transmitir un mensaje concreto, aunque es verdad que trata temas que, por desgracia, siguen estando muy presentes en la sociedad actual.

Mi principal intención era abordar el mundo del BDSM desde la ficción y desde una perspectiva más emocional y humana. Siempre digo lo mismo, que no lo practico, pero sí me parece un tema muy interesante por todo lo que lo rodea. Creo que sigue siendo una comunidad muy juzgada y bastante tabú, incluso en los tiempos en los que vivimos.

Dentro de la saga, Simplemente tú y Simplemente tú y yo son quizá las novelas más suaves en ese sentido. Digamos que en los siguientes libros… la historia irá un poco más allá.

8.¿Cómo has desarrollado sus tramas? ¿Qué te ha resultado más difícil? Soy de esas escritoras que no planifican demasiado. No hago escaletas ni tengo organizados todos los capítulos desde el principio. Lo único que suelo tener claro es el final; cómo llegar hasta él también acaba siendo un misterio para mí.

Me gusta complicar las tramas, poner a los personajes en situaciones difíciles y pensar constantemente: “vale… ¿y ahora cómo salgo de aquí?”. Creo que esa incertidumbre también hace que disfrute mucho más el proceso de escritura.

Y, sinceramente, una de las cosas que más me costó escribir fueron las escenas íntimas. No porque me preocupara la reacción de los lectores, sino porque tengo dos hijos y sé que algún día leerán mis libros. También pensaba mucho en mi madre, que es una persona mayor y bastante tradicional. Aunque reconozco que me relajé un poco pensando que no era muy lectora… hasta que un día me dijo: “cómo es tu libro, voy a leerlo”. Ahí sí que me quedé completamente pálida.

Al final lo leyó… pero nunca me comentó nada.